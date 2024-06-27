Уламки ракети впали на трасу в Миколаївській області: Сталася ДТП, є поранені
Вранці на Миколаївщині уламки збитої російської ракети впали на трасу, внаслідок чого було поранено чоловіка. Також сталася ДТП.
Про це повідомив глава ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.
"Зранку в Миколаївському районі внаслідок збиття ракети її уламки впали на трасу.
В результаті чого поранення отримав водій вантажівки та пошкоджено його автомобіль", - йдеться в повідомленні.
Також, за словами Кіма, сталася ДТП, в якій постраждав інший водій.
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Roman Stambul
показати весь коментар27.06.2024 12:56 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Ярема Стогін #518708
показати весь коментар27.06.2024 13:29 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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