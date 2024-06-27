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Уламки ракети впали на трасу в Миколаївській області: Сталася ДТП, є поранені

ракета,крилата

Вранці на Миколаївщині уламки збитої російської ракети впали на трасу, внаслідок чого було поранено чоловіка. Також сталася ДТП.

Про це повідомив глава ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

"Зранку в Миколаївському районі внаслідок збиття ракети її уламки впали на трасу.

В результаті чого поранення отримав водій вантажівки та пошкоджено його автомобіль", - йдеться в повідомленні.

Також, за словами Кіма, сталася ДТП, в якій постраждав інший водій.

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ДТП (4480) Миколаївська область (2290) обстріл (28973)


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ні не так....у результаті обстрілу рашистами сталося дтп та є поранений....
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27.06.2024 12:56 Відповісти
"Уламки", звісно ж, не показують...
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27.06.2024 13:29 Відповісти
 
 