Обломки ракеты упали на трассу в Николаевской области: Произошло ДТП, есть раненые

Утром на Николаевщине обломки сбитой российской ракеты упали на трассу, в результате чего был ранен мужчина. Также произошло ДТП.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"Утром в Николаевском районе в результате сбивания ракеты ее обломки упали на трассу.



В результате чего ранения получил водитель грузовика и поврежден его автомобиль", - говорится в сообщении.

Также, по словам Кима, произошло ДТП, в котором пострадал другой водитель.

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