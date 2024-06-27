Обломки ракеты упали на трассу в Николаевской области: Произошло ДТП, есть раненые
Утром на Николаевщине обломки сбитой российской ракеты упали на трассу, в результате чего был ранен мужчина. Также произошло ДТП.
Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.
"Утром в Николаевском районе в результате сбивания ракеты ее обломки упали на трассу.
В результате чего ранения получил водитель грузовика и поврежден его автомобиль", - говорится в сообщении.
Также, по словам Кима, произошло ДТП, в котором пострадал другой водитель.
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Roman Stambul
показать весь комментарий27.06.2024 12:56 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Ярема Стогін #518708
показать весь комментарий27.06.2024 13:29 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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