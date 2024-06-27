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Новости Война
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Обломки ракеты упали на трассу в Николаевской области: Произошло ДТП, есть раненые

ракета,крилата

Утром на Николаевщине обломки сбитой российской ракеты упали на трассу, в результате чего был ранен мужчина. Также произошло ДТП.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"Утром в Николаевском районе в результате сбивания ракеты ее обломки упали на трассу.

В результате чего ранения получил водитель грузовика и поврежден его автомобиль", - говорится в сообщении.

Также, по словам Кима, произошло ДТП, в котором пострадал другой водитель.

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Автор: 

ДТП (7684) Николаевская область (2138) обстрел (27652)


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ні не так....у результаті обстрілу рашистами сталося дтп та є поранений....
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27.06.2024 12:56 Ответить
"Уламки", звісно ж, не показують...
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27.06.2024 13:29 Ответить
 
 