Литва допоможе Україні у реформуванні системи військової освіти

Литва готова допомогти Україні у реформуванні військової освіти.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міністерства оборони, про це йшлося на зустрічі першого заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка, заступниці міністра оборони Наталії Калмикової та стратегічного радника високого рівня від Литви генерал-майора (у відставці) Віталіюса Вайкшнораса.

Як зазначається, Гаврилюк, зокрема, наголосив на важливості реформування системи військової освіти та підготовки з урахуванням досвіду ведення бойових дій. Він зауважив, що навчання має відповідати реаліям, з якими стикаються військовослужбовці на полі бою.

"Ми зацікавлені у вашому баченні щодо змін для підвищення ефективності системи підготовки офіцерських кадрів та навчання військовослужбовців", – зазначив Гаврилюк.

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Водночас Калмикова розповіла про впровадження реформ у сфері залучення, розвитку та утримання людського капіталу в Силах оборони. Вона нагадала про ухвалення закону щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку, який включає введення нових систем базової загальновійськової підготовки та базової військової служби.

Своєю чергою Вайкшнорас зазначив, що Литва підтримує Україну на шляху реформ, зокрема щодо удосконалення військової освіти. Він також поділився досвідом Литви у проведенні міжнародного незалежного аудиту та розробці плану реформ.

Також повідомляється, що сторони обговорили практичні аспекти співпраці, зокрема аудит та рекомендації щодо системи військової освіти, підготовки, кадрової системи та мотивації військовослужбовців. А також домовилися про посилення співробітництва та подальші спільні програми у сфері військової освіти, підготовки та кадрового менеджменту.

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