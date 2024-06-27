Литва поможет Украине в реформировании системы военного образования

Литва готова помочь Украине в реформировании военного образования.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства обороны, об этом говорилось на встрече первого заместителя министра обороны Украины генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка, заместителя министра обороны Натальи Калмыковой и стратегического советника высокого уровня от Литвы генерал-майора (в отставке) Виталиюса Вайкшнораса.

Как отмечается, Гаврилюк, в частности, отметил важность реформирования системы военного образования и подготовки с учетом опыта ведения боевых действий. Он отметил, что обучение должно соответствовать реалиям, с которыми сталкиваются военнослужащие на поле боя.

"Мы заинтересованы в вашем видении изменений для повышения эффективности системы подготовки офицерских кадров и обучения военнослужащих", - отметил Гаврилюк.

Читайте: Минобороны о мобилизации: Динамика положительная и гораздо лучше, чем в марте или феврале

В то же время Калмыкова рассказала о внедрении реформ в сфере привлечения, развития и удержания человеческого капитала в Силах обороны. Она напомнила о принятии закона об отдельных вопросах прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета, который включает введение новых систем базовой общевойсковой подготовки и базовой военной службы.

В свою очередь Вайкшнорас отметил, что Литва поддерживает Украину на пути реформ, в частности по совершенствованию военного образования. Он также поделился опытом Литвы в проведении международного независимого аудита и разработке плана реформ.

Также сообщается, что стороны обсудили практические аспекты сотрудничества, в частности аудит и рекомендации по системе военного образования, подготовки, кадровой системы и мотивации военнослужащих. А также договорились об усилении сотрудничества и дальнейшие совместные программы в сфере военного образования, подготовки и кадрового менеджмента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил со спикером Сейма Литвы итоги саммита мира и насущные потребности ВСУ