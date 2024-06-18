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Зеленский обсудил со спикером Сейма Литвы итоги саммита мира и насущные потребности ВСУ

Зеленський обговорив зі спікеркою Сейму Литви підсумки саміту миру та нагальні потреби ЗСУ

Президент Владимир Зеленский провел встречу со спикером Сейма Литвы Викторией Чмилите-Нильсен, которая 18 июня находится с визитом в Украине.

Об этом украинский лидер рассказал в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

По словам президента, с главой Сейма Литвы он обсудил ряд вопросов. Среди них, в частности, потребности для усиления обороноспособности Украины, а также итоги Глобального саммита мира, который состоялся в Швейцарии 15-16 июня.

"Мы обсудили насущные потребности для усиления обороноспособности Украины, результаты первого Глобального саммита мира в Швейцарии, дальнейшие шаги в направлении установления справедливого мира в Украине и сотрудничество в контексте интеграции нашей страны в Европейский Союз и НАТО", - говорится в сообщении главы государства.

Он также поблагодарил Литву за политическую поддержку, а также за военную и гуманитарную помощь и участие в реализации Украинской формулы мира.

Смотрите также: Спикер Сейма Литвы Чмилите-Нильсен выступила на украинском языке в Верховной Раде. ВИДЕО

Напомним, что во время совместного брифинга с председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что парламент Литвы будет призывать, чтобы на Вашингтонском саммите НАТО было принято четкое решение о членстве Украины в Альянсе.

Смотрите также: Спикер Сейма Литвы Чмилите-Нильсен прибыла с визитом в Украину. ФОТО

Автор: 

Зеленский Владимир (20525) Литва (2481)


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Топ комментарии
+5
Цього замало. Воно повинно здохнути.
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18.06.2024 20:36
+4
Сонечко зелене,коли вже ти сядеш!!!!
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18.06.2024 20:23
+4
а от цікаво, зе!пересідент розуміє, що після перемоги, йому пізда?
нє, ні єрмачині. воно ніхто.
саме, громадянин зеленський, ставив свій підпис, під сьогоденням!
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18.06.2024 20:29
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Сонечко зелене,коли вже ти сядеш!!!!
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18.06.2024 20:23 Ответить
Цього замало. Воно повинно здохнути.
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18.06.2024 20:36 Ответить
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18.06.2024 20:25 Ответить
це навіть не звір,а пташка,яка погано літає
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18.06.2024 20:29 Ответить
не треба так, про папуг!
у мене папуга, то це, розумне підступе падло.

зе!поц, це містечковий ущербний малорос.
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18.06.2024 20:32 Ответить
а от цікаво, зе!пересідент розуміє, що після перемоги, йому пізда?
нє, ні єрмачині. воно ніхто.
саме, громадянин зеленський, ставив свій підпис, під сьогоденням!
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18.06.2024 20:29 Ответить
Про це український лідер https://t.me/V_Zelenskiy_official/10817 розповів у Telegram Джерело:

Тобто. ЗЄ обговорив 3 з 10 пунктів, які залишилися. Потужно!!!
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18.06.2024 20:34 Ответить
А пагаваріть?
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18.06.2024 21:15 Ответить
Добиває людей своєю тупістю! Який самім миру всраці????? Йому вже казали, що зустрілися і все, крапка! Чому не обговорювали припинення обсрілів, чому не обговорювали за полонених (всіх на всіх)? Зато обговорили продовольчу програму Євро-Азії, вона мені потрідбна?
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19.06.2024 10:15 Ответить
 
 