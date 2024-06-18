Зеленский обсудил со спикером Сейма Литвы итоги саммита мира и насущные потребности ВСУ
Президент Владимир Зеленский провел встречу со спикером Сейма Литвы Викторией Чмилите-Нильсен, которая 18 июня находится с визитом в Украине.
Об этом украинский лидер рассказал в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
По словам президента, с главой Сейма Литвы он обсудил ряд вопросов. Среди них, в частности, потребности для усиления обороноспособности Украины, а также итоги Глобального саммита мира, который состоялся в Швейцарии 15-16 июня.
"Мы обсудили насущные потребности для усиления обороноспособности Украины, результаты первого Глобального саммита мира в Швейцарии, дальнейшие шаги в направлении установления справедливого мира в Украине и сотрудничество в контексте интеграции нашей страны в Европейский Союз и НАТО", - говорится в сообщении главы государства.
Он также поблагодарил Литву за политическую поддержку, а также за военную и гуманитарную помощь и участие в реализации Украинской формулы мира.
Напомним, что во время совместного брифинга с председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что парламент Литвы будет призывать, чтобы на Вашингтонском саммите НАТО было принято четкое решение о членстве Украины в Альянсе.
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у мене папуга, то це, розумне підступе падло.
зе!поц, це містечковий ущербний малорос.
нє, ні єрмачині. воно ніхто.
саме, громадянин зеленський, ставив свій підпис, під сьогоденням!
Тобто. ЗЄ обговорив 3 з 10 пунктів, які залишилися. Потужно!!!