Зеленский обсудил со спикером Сейма Литвы итоги саммита мира и насущные потребности ВСУ

Президент Владимир Зеленский провел встречу со спикером Сейма Литвы Викторией Чмилите-Нильсен, которая 18 июня находится с визитом в Украине.

Об этом украинский лидер рассказал в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

По словам президента, с главой Сейма Литвы он обсудил ряд вопросов. Среди них, в частности, потребности для усиления обороноспособности Украины, а также итоги Глобального саммита мира, который состоялся в Швейцарии 15-16 июня.

"Мы обсудили насущные потребности для усиления обороноспособности Украины, результаты первого Глобального саммита мира в Швейцарии, дальнейшие шаги в направлении установления справедливого мира в Украине и сотрудничество в контексте интеграции нашей страны в Европейский Союз и НАТО", - говорится в сообщении главы государства.

Он также поблагодарил Литву за политическую поддержку, а также за военную и гуманитарную помощь и участие в реализации Украинской формулы мира.

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Напомним, что во время совместного брифинга с председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что парламент Литвы будет призывать, чтобы на Вашингтонском саммите НАТО было принято четкое решение о членстве Украины в Альянсе.

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