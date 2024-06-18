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Зеленський обговорив зі спікеркою Сейму Литви підсумки саміту миру та нагальні потреби ЗСУ

Зеленський обговорив зі спікеркою Сейму Литви підсумки саміту миру та нагальні потреби ЗСУ

Президент Володимир Зеленський провів зустріч зі спікеркою Сейму Литви Вікторією Чміліте-Нільсен, яка 18 червня перебуває з візитом в Україні.

Про це український лідер розповів у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

За словами президента, з очільницею Сейму Литви він обговорив низку питань. Серед них, зокрема, потреби для посилення обороноздатності України, а також підсумки Глобального саміту миру, який відбувся у Швейцарії 15-16 червня.

"Ми обговорили нагальні потреби для посилення обороноздатності України, результати першого Глобального саміту миру у Швейцарії, подальші кроки в напрямі встановлення справедливого миру в Україні та співпрацю в контексті інтеграції нашої країни до Європейського Союзу й НАТО", - йдеться у повідомленні очільника держави.

Він також подякував Литві за політичну підтримку, а також за військову і гуманітарну допомогу та участь у реалізації Української формули миру.

Дивіться також: Спікерка Сейму Литви Чміліте-Нільсен прибула з візитом до України. ФОТО

Нагадаємо, що під час спільного брифінгу з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком Вікторія Чміліте-Нільсен заявила, що парламент Литви закликатиме, щоб на Вашингтонському саміті НАТО було ухвалено чітке рішення про членство України в Альянсі.

Дивіться також: Спікерка Сейму Литви Чміліте-Нільсен виступила українською у Верховній Раді. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23984) Литва (2415)


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Топ коментарі
+5
Цього замало. Воно повинно здохнути.
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18.06.2024 20:36
+4
Сонечко зелене,коли вже ти сядеш!!!!
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18.06.2024 20:23
+4
а от цікаво, зе!пересідент розуміє, що після перемоги, йому пізда?
нє, ні єрмачині. воно ніхто.
саме, громадянин зеленський, ставив свій підпис, під сьогоденням!
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18.06.2024 20:29
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Сонечко зелене,коли вже ти сядеш!!!!
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18.06.2024 20:23 Відповісти
Цього замало. Воно повинно здохнути.
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18.06.2024 20:36 Відповісти
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18.06.2024 20:25 Відповісти
це навіть не звір,а пташка,яка погано літає
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18.06.2024 20:29 Відповісти
не треба так, про папуг!
у мене папуга, то це, розумне підступе падло.

зе!поц, це містечковий ущербний малорос.
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18.06.2024 20:32 Відповісти
а от цікаво, зе!пересідент розуміє, що після перемоги, йому пізда?
нє, ні єрмачині. воно ніхто.
саме, громадянин зеленський, ставив свій підпис, під сьогоденням!
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18.06.2024 20:29 Відповісти
Про це український лідер https://t.me/V_Zelenskiy_official/10817 розповів у Telegram Джерело:

Тобто. ЗЄ обговорив 3 з 10 пунктів, які залишилися. Потужно!!!
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18.06.2024 20:34 Відповісти
А пагаваріть?
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18.06.2024 21:15 Відповісти
Добиває людей своєю тупістю! Який самім миру всраці????? Йому вже казали, що зустрілися і все, крапка! Чому не обговорювали припинення обсрілів, чому не обговорювали за полонених (всіх на всіх)? Зато обговорили продовольчу програму Євро-Азії, вона мені потрідбна?
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19.06.2024 10:15 Відповісти
 
 