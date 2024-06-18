Зеленський обговорив зі спікеркою Сейму Литви підсумки саміту миру та нагальні потреби ЗСУ

Президент Володимир Зеленський провів зустріч зі спікеркою Сейму Литви Вікторією Чміліте-Нільсен, яка 18 червня перебуває з візитом в Україні.

Про це український лідер розповів у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

За словами президента, з очільницею Сейму Литви він обговорив низку питань. Серед них, зокрема, потреби для посилення обороноздатності України, а також підсумки Глобального саміту миру, який відбувся у Швейцарії 15-16 червня.

"Ми обговорили нагальні потреби для посилення обороноздатності України, результати першого Глобального саміту миру у Швейцарії, подальші кроки в напрямі встановлення справедливого миру в Україні та співпрацю в контексті інтеграції нашої країни до Європейського Союзу й НАТО", - йдеться у повідомленні очільника держави.

Він також подякував Литві за політичну підтримку, а також за військову і гуманітарну допомогу та участь у реалізації Української формули миру.

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Нагадаємо, що під час спільного брифінгу з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком Вікторія Чміліте-Нільсен заявила, що парламент Литви закликатиме, щоб на Вашингтонському саміті НАТО було ухвалено чітке рішення про членство України в Альянсі.

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