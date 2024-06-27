"Слуга народу" Веніславський про те, чому в Україні не знижують вік призову: Питання генофонду. Треба шукати асиметричні рішення
Наразі зниження призовного віку в Україні не обговорюється. Така позиція пов'язана з питання генофонду.
Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив нардеп від Слуги народу, член оборонного комітету парламенту Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, середній вік бійців Збройних Сил України – це 30-35 років.
З одного боку, у молодих людей кращі фізичні дані та вища здатність пристосовуватися до поточних умов. З іншого – зниження призовного віку, зокрема, пов'язане з питанням генофонду, додав Веніславський.
Нардеп нагадав, що зниження мобілізаційного віку не обговорюється ані у Верховній Раді, ані у Міноборони, ані в Офісі президента.
"Я думаю, тут треба шукати якісь асиметричні рішення. Багато молодих людей віком від 20 до 25 років мають уміння й навички, які дозволяють їм дистанційно розв'язувати питання, які наблизять нашу перемогу. Я маю на увазі дистанційне управління роботизованими системами та кібербезпеку", – висловився він.
Нагадаємо, в Україні загальній мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки, придатні за станом здоров'я, від 25 до 60 років без досвіду військової служби. Зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років відбулося у квітні 2024 року, на третій рік повномасштабної війни.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
(4) Ковід пройшов, потрібно щось нове, згори посилають війну... То все добре, але пенси не йдуть на війну, так, від стресів будуть радувати Пенсійний фонд, але мало, щоб то придумати... - придумали: рівень бідності 5 дол. в день, а ми давайте зробимо вдвічі меншу пенсію! хоча грошей навалом, але країні потрібне очищення! Очищення успішно продовжується, на сотні тисяч передчасних смертей ніхто навіть уваги не звертає - бо вони ж старі.
(6) А що ми маємо? Ну, по-перше, путіна (на нашу голову). А звідкіля взявся путін? А владна група марсіан сусідньої країни вирішила повторити сторічне - вибрати собі управителя, слухняного такого, чіткого, приципового, скромного - там один із іменем берези (це їх символ, бо чорно-біле) особливо агітував, потім він рвав на голові волосся, вуха, зрештою і всю голову відірвав, але було вже пізно. А ще ми маємо на нашу голову 2014 рік - смішно, але й там марсіанин із іменем берези дав старт чорно-білій філософії, тільки без управителя, самі впряглися, нікого із чужих не підпускають, вже четвертий керує, пятий в америці аж підскакує в готовності...
Повна маячня? І в чому? Не маячня, про марсіан люди знають тисячі років. На жаль, спокійно мало коли обговорювали. Тому нерідко було дуже неспокійно. Невже так краще?
Скажемо відверто, українці не вміють збирати сакральні пазли і всю свою історію 💩💩💩 на цих питаннях.
(8) В тім-то і справа... Розмови не було, суду не було, висновків не було - ну тоді зустрічайте нових більшовиків! Ось вам країна вашох мрії! Вже завтра! Потрібно тільки знищити всіх ваших ворогів! Ніякого співчуття до них! Хто не з нами, той проти нас! В боротьбі за мир і нашу мрію ми не зупинемося ні перед чим! Все просто, все ясно, все однозначно!
(9) Тоді так, тоді люди із досвідом життя небезпечні для більшовиків... Почнуться розмови різні, мовляв, а чи туди ми йдемо, і чи потрібно так круто, чи не знадто все це... Такі люди нам не потрібні. Про всяк випадок ще раз зауважу: не нинішній був першим у цьому ділі, це ж факт, це потрібно спокійно прийняти - країну мрій вже завтра почали будувати на майдані, вони будували, ми спостерігали, як футбол, особливо ультраси раділи
(11) Україна має народитися. Та навіть одна людина виростає людиною за 15 років. А "патріоти" намагаються народити і виростити нових людей за 1 рік. В результаті страшні катастрофи. Чому вони так роблять? А чому вони так робили сто років назад? Чому і сьогодні і в інших місцях планети вони знають тільки один варіант - зробити людей щасливими дуже просто, ми принесемо їм щастя, ми розумні, ми могутні, ми все зробимо швидко, потрібно тільки повбивати екстремістів.
(12) А чому так мало протестів і так багато підтримки "швидким рішенням"? Запитайте у себе... я не знаю
А ця проблема для галузі бидловодства давно вирішена...
Йому не спадає на думку, що це може бути пов'язано з психічним та фізичним станом,