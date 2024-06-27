"Слуга народу" Веніславський про те, чому в Україні не знижують вік призову: Питання генофонду. Треба шукати асиметричні рішення

Наразі зниження призовного віку в Україні не обговорюється. Така позиція пов'язана з питання генофонду.

Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив нардеп від Слуги народу, член оборонного комітету парламенту Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, середній вік бійців Збройних Сил України – це 30-35 років.

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З одного боку, у молодих людей кращі фізичні дані та вища здатність пристосовуватися до поточних умов. З іншого – зниження призовного віку, зокрема, пов'язане з питанням генофонду, додав Веніславський.

Нардеп нагадав, що зниження мобілізаційного віку не обговорюється ані у Верховній Раді, ані у Міноборони, ані в Офісі президента.

"Я думаю, тут треба шукати якісь асиметричні рішення. Багато молодих людей віком від 20 до 25 років мають уміння й навички, які дозволяють їм дистанційно розв'язувати питання, які наблизять нашу перемогу. Я маю на увазі дистанційне управління роботизованими системами та кібербезпеку", – висловився він.

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Нагадаємо, в Україні загальній мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки, придатні за станом здоров'я, від 25 до 60 років без досвіду військової служби. Зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років відбулося у квітні 2024 року, на третій рік повномасштабної війни.