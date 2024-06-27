"Слуга народа" Вениславский о том, почему в Украине не снижают возраст призыва: Вопросы генофонда. Надо искать ассиметричные решения
Сейчас снижение призывного возраста в Украине не обсуждается. Такая позиция связана с вопросом генофонда.
Об этом в интервью LIGA.net заявил нардеп от Слуги народа, член оборонного комитета парламента Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, средний возраст бойцов Вооруженных Сил Украины - это 30-35 лет.
С одной стороны, у молодых людей лучшие физические данные и более высокая способность приспосабливаться к текущим условиям. С другой - снижение призывного возраста, в частности, связано с вопросом генофонда, добавил Вениславский.
Нардеп напомнил, что снижение мобилизационного возраста не обсуждается ни в Верховной Раде, ни в Минобороны, ни в Офисе президента.
"Я думаю, здесь надо искать какие-то асимметричные решения. Многие молодые люди в возрасте от 20 до 25 лет имеют умения и навыки, которые позволяют им дистанционно решать вопросы, которые приблизят нашу победу. Я имею в виду дистанционное управление роботизированными системами и кибербезопасность", - высказался он.
Напомним, в Украине общей мобилизации подлежат военнообязанные мужчины, годные по состоянию здоровья, от 25 до 60 лет без опыта военной службы. Снижение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет произошло в апреле 2024 года, на третий год полномасштабной войны.
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(4) Ковід пройшов, потрібно щось нове, згори посилають війну... То все добре, але пенси не йдуть на війну, так, від стресів будуть радувати Пенсійний фонд, але мало, щоб то придумати... - придумали: рівень бідності 5 дол. в день, а ми давайте зробимо вдвічі меншу пенсію! хоча грошей навалом, але країні потрібне очищення! Очищення успішно продовжується, на сотні тисяч передчасних смертей ніхто навіть уваги не звертає - бо вони ж старі.
(6) А що ми маємо? Ну, по-перше, путіна (на нашу голову). А звідкіля взявся путін? А владна група марсіан сусідньої країни вирішила повторити сторічне - вибрати собі управителя, слухняного такого, чіткого, приципового, скромного - там один із іменем берези (це їх символ, бо чорно-біле) особливо агітував, потім він рвав на голові волосся, вуха, зрештою і всю голову відірвав, але було вже пізно. А ще ми маємо на нашу голову 2014 рік - смішно, але й там марсіанин із іменем берези дав старт чорно-білій філософії, тільки без управителя, самі впряглися, нікого із чужих не підпускають, вже четвертий керує, пятий в америці аж підскакує в готовності...
Повна маячня? І в чому? Не маячня, про марсіан люди знають тисячі років. На жаль, спокійно мало коли обговорювали. Тому нерідко було дуже неспокійно. Невже так краще?
Скажемо відверто, українці не вміють збирати сакральні пазли і всю свою історію 💩💩💩 на цих питаннях.
(8) В тім-то і справа... Розмови не було, суду не було, висновків не було - ну тоді зустрічайте нових більшовиків! Ось вам країна вашох мрії! Вже завтра! Потрібно тільки знищити всіх ваших ворогів! Ніякого співчуття до них! Хто не з нами, той проти нас! В боротьбі за мир і нашу мрію ми не зупинемося ні перед чим! Все просто, все ясно, все однозначно!
(9) Тоді так, тоді люди із досвідом життя небезпечні для більшовиків... Почнуться розмови різні, мовляв, а чи туди ми йдемо, і чи потрібно так круто, чи не знадто все це... Такі люди нам не потрібні. Про всяк випадок ще раз зауважу: не нинішній був першим у цьому ділі, це ж факт, це потрібно спокійно прийняти - країну мрій вже завтра почали будувати на майдані, вони будували, ми спостерігали, як футбол, особливо ультраси раділи
(11) Україна має народитися. Та навіть одна людина виростає людиною за 15 років. А "патріоти" намагаються народити і виростити нових людей за 1 рік. В результаті страшні катастрофи. Чому вони так роблять? А чому вони так робили сто років назад? Чому і сьогодні і в інших місцях планети вони знають тільки один варіант - зробити людей щасливими дуже просто, ми принесемо їм щастя, ми розумні, ми могутні, ми все зробимо швидко, потрібно тільки повбивати екстремістів.
(12) А чому так мало протестів і так багато підтримки "швидким рішенням"? Запитайте у себе... я не знаю
А ця проблема для галузі бидловодства давно вирішена...
Йому не спадає на думку, що це може бути пов'язано з психічним та фізичним станом,