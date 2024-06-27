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Новости мобилизации
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"Слуга народа" Вениславский о том, почему в Украине не снижают возраст призыва: Вопросы генофонда. Надо искать ассиметричные решения

ЗСУ

Сейчас снижение призывного возраста в Украине не обсуждается. Такая позиция связана с вопросом генофонда.

Об этом в интервью LIGA.net заявил нардеп от Слуги народа, член оборонного комитета парламента Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, средний возраст бойцов Вооруженных Сил Украины - это 30-35 лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Законопроект о демобилизации - вопрос ответственности Кабмина. В ВР не поступало законодательных инициатив по этому поводу, - "слуга народа" Вениславский

С одной стороны, у молодых людей лучшие физические данные и более высокая способность приспосабливаться к текущим условиям. С другой - снижение призывного возраста, в частности, связано с вопросом генофонда, добавил Вениславский.

Нардеп напомнил, что снижение мобилизационного возраста не обсуждается ни в Верховной Раде, ни в Минобороны, ни в Офисе президента.

"Я думаю, здесь надо искать какие-то асимметричные решения. Многие молодые люди в возрасте от 20 до 25 лет имеют умения и навыки, которые позволяют им дистанционно решать вопросы, которые приблизят нашу победу. Я имею в виду дистанционное управление роботизированными системами и кибербезопасность", - высказался он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Электронных повесток пока не будет, соответствующие законы не обсуждают, - "слуга народа" Вениславский

Напомним, в Украине общей мобилизации подлежат военнообязанные мужчины, годные по состоянию здоровья, от 25 до 60 лет без опыта военной службы. Снижение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет произошло в апреле 2024 года, на третий год полномасштабной войны.

Автор: 

мобилизация (2796) Вениславский Федор (268)


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Топ комментарии
+23
Багато молодих людей віком від 20 до 25 років мають уміння й навички, які дозволяють їм дистанційно розв'язувати питання, які наблизять нашу перемогу. Я маю на увазі дистанційне управління роботизованими системами та кібербезпеку
==========

Правильно, нехай там джойстиками керують. А ті, кому 45-60, цілком можуть і з повним викладенням по мінних полях марш-кидки поганяти та під прильотами ФАБів посидіти.
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27.06.2024 16:38
+21
а чому тисячі років в мільйонах війн - включаючи другу світову - питання генофонду не було, а тут раз і вискочило? у кого які варіанти пояснення?
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27.06.2024 16:36
+20
Звичайно ,краще на фронт мобілізувати потенційних пенсіонерів 50+ ,загинуть там і буде економія для Пенсійного фонду ,непотрібно буде платити пенсію ,вибачте за сарказм ,самому 54 ,вже дістало ,коли молоді здорові бугаї бронюються і відкуплюються ,а мобілізують дідів ,аце така в нас "демократична людиноцентрична " України , а для наших заброньованих "патріотів " скажу, що в СССР з військового обліку знімали в 50 років.
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27.06.2024 17:06
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(3) Давайте подивимося на перед війною, на ковід - правда, ну просто неймовірний вірус, "забирає" строго по віку!!! пенсійний вірус!!! мрія людства!!! Добре, може і спеціально створений, але живі люди, всі наші правителі також доклалися - знаючи, що найбільш вразливими є старі, а найбільш заразними є молоді, особливо діти, вони зробили все, щоб старі нікуди не змогли втекти від зараження, а потім і не лікували їх - по розуму потрібно було б надіти маски на всі молоді, дитячі мордочки і позакривати їх десь окремо, щоб не спілкувалися ні з ким - зробили рівно навпаки. Пенсійний фонд не міг стримати своєї радості - мінус 200 000 клієнтів на рівному місці!!!

(4) Ковід пройшов, потрібно щось нове, згори посилають війну... То все добре, але пенси не йдуть на війну, так, від стресів будуть радувати Пенсійний фонд, але мало, щоб то придумати... - придумали: рівень бідності 5 дол. в день, а ми давайте зробимо вдвічі меншу пенсію! хоча грошей навалом, але країні потрібне очищення! Очищення успішно продовжується, на сотні тисяч передчасних смертей ніхто навіть уваги не звертає - бо вони ж старі.
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27.06.2024 20:47 Ответить
(5) До нас прилетіли марсіани і зачищають простір? Чому вони атакують середній вік і старших? Через непотріб чи щось інше також є? Ну стосовно марсіан, то не новина - вони складають 0,5-1% населення, але в управлінні цим населенням їх 50-100%. По цьому їх і виявляють. А ще по чорно-білій філософії, ніяких плавних переходів. Сто років назад вони здорово так потрясли планетою, до сих пір не можемо оговтатися. Можливо 100 років якесь символічне число і ми маємо, що маємо.

(6) А що ми маємо? Ну, по-перше, путіна (на нашу голову). А звідкіля взявся путін? А владна група марсіан сусідньої країни вирішила повторити сторічне - вибрати собі управителя, слухняного такого, чіткого, приципового, скромного - там один із іменем берези (це їх символ, бо чорно-біле) особливо агітував, потім він рвав на голові волосся, вуха, зрештою і всю голову відірвав, але було вже пізно. А ще ми маємо на нашу голову 2014 рік - смішно, але й там марсіанин із іменем берези дав старт чорно-білій філософії, тільки без управителя, самі впряглися, нікого із чужих не підпускають, вже четвертий керує, пятий в америці аж підскакує в готовності...

Повна маячня? І в чому? Не маячня, про марсіан люди знають тисячі років. На жаль, спокійно мало коли обговорювали. Тому нерідко було дуже неспокійно. Невже так краще?
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27.06.2024 21:12 Ответить
Береза - це символ смерті і воскресіння. А Путін - не простий чувак, а центральна постать російської імперської ідеології, майже, як Юлій Цезар у Римі. Обгрунтування початку Гальської війни у Цезаря і СВО у Путіна практично однакові.
Скажемо відверто, українці не вміють збирати сакральні пазли і всю свою історію 💩💩💩 на цих питаннях.
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27.06.2024 23:03 Ответить
(7) Тобто, ми маємо світову змову проклятих марсіан? По фактах ми маємо лише неодмінну їх присутність у всіх великих справах на цій планеті. Великі справи в науках і мистецтвах - це завдяки їм. На жаль, великі потрясіння в політичних курсах також відмічені їх активною участю. Просте питання: чому був такий гучний суд над фашизмом і не було ніякого суду над комунізмом, який в сто раз більше нещасть приніс?

(8) В тім-то і справа... Розмови не було, суду не було, висновків не було - ну тоді зустрічайте нових більшовиків! Ось вам країна вашох мрії! Вже завтра! Потрібно тільки знищити всіх ваших ворогів! Ніякого співчуття до них! Хто не з нами, той проти нас! В боротьбі за мир і нашу мрію ми не зупинемося ні перед чим! Все просто, все ясно, все однозначно!

(9) Тоді так, тоді люди із досвідом життя небезпечні для більшовиків... Почнуться розмови різні, мовляв, а чи туди ми йдемо, і чи потрібно так круто, чи не знадто все це... Такі люди нам не потрібні. Про всяк випадок ще раз зауважу: не нинішній був першим у цьому ділі, це ж факт, це потрібно спокійно прийняти - країну мрій вже завтра почали будувати на майдані, вони будували, ми спостерігали, як футбол, особливо ультраси раділи
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27.06.2024 21:41 Ответить
(10) Нове має народжуватися, Історія нікого не слухає, вона йде своїм шляхом. Але родам бажано допомагати, керуючись розумом, якоюсь моральністю, а не дуріти, геть втративши голову. Комунізм - гарантовані безоплатні задоволення основних потреб - то майбутнє людства. І от в скандинавіях цю ідею розтягують більш ніж на 100 років, а у феодальних росіях вирішують зробити все за тиждень - в результаті 100 втрачених років, мільйони життів, мільйони можливостей.

(11) Україна має народитися. Та навіть одна людина виростає людиною за 15 років. А "патріоти" намагаються народити і виростити нових людей за 1 рік. В результаті страшні катастрофи. Чому вони так роблять? А чому вони так робили сто років назад? Чому і сьогодні і в інших місцях планети вони знають тільки один варіант - зробити людей щасливими дуже просто, ми принесемо їм щастя, ми розумні, ми могутні, ми все зробимо швидко, потрібно тільки повбивати екстремістів.

(12) А чому так мало протестів і так багато підтримки "швидким рішенням"? Запитайте у себе... я не знаю
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27.06.2024 22:04 Ответить
Паньство звернуло увагу, що мова ведеться власне не про генофонд, а про спермофонд?

А ця проблема для галузі бидловодства давно вирішена...
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27.06.2024 22:20 Ответить
Цікаво, а Веніславський в курсі, чому раніше було з точністю до навпаки і перевагу давали віку 18-27? Да і зараз у нормальних арміях Світу перевагу віддають молодим.

Йому не спадає на думку, що це може бути пов'язано з психічним та фізичним станом,
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27.06.2024 23:20 Ответить
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