"Слуга народа" Вениславский о том, почему в Украине не снижают возраст призыва: Вопросы генофонда. Надо искать ассиметричные решения

Сейчас снижение призывного возраста в Украине не обсуждается. Такая позиция связана с вопросом генофонда.

Об этом в интервью LIGA.net заявил нардеп от Слуги народа, член оборонного комитета парламента Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, средний возраст бойцов Вооруженных Сил Украины - это 30-35 лет.

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С одной стороны, у молодых людей лучшие физические данные и более высокая способность приспосабливаться к текущим условиям. С другой - снижение призывного возраста, в частности, связано с вопросом генофонда, добавил Вениславский.

Нардеп напомнил, что снижение мобилизационного возраста не обсуждается ни в Верховной Раде, ни в Минобороны, ни в Офисе президента.

"Я думаю, здесь надо искать какие-то асимметричные решения. Многие молодые люди в возрасте от 20 до 25 лет имеют умения и навыки, которые позволяют им дистанционно решать вопросы, которые приблизят нашу победу. Я имею в виду дистанционное управление роботизированными системами и кибербезопасность", - высказался он.

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Напомним, в Украине общей мобилизации подлежат военнообязанные мужчины, годные по состоянию здоровья, от 25 до 60 лет без опыта военной службы. Снижение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет произошло в апреле 2024 года, на третий год полномасштабной войны.