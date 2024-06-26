Законопроект о демобилизации – вопрос ответственности Кабмина. В ВР не поступало законодательных инициатив по этому, - "слуга народа" Вениславский
Законопроект о демобилизации является предметом ответственности Кабинета министров Украины. Сейчас Верховная Рада не получала ни одной соответствующей законодательной инициативы по этому вопросу.
Об этом заявил член комитета Верховной рады по нацбезопасности обороны и разведки, нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский во время брифинга в Медиацентре Украина-Укринформ, передает Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что когда Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассматривал законопроект о мобилизации на финальной стадии, в парламент поступило обращение от премьер-министра Украины и министра обороны Украины. Они просили исключить из окончательного текста документа положения, касающиеся увольнения с военной службы отдельных категорий военнослужащих.
Соответственно Верховная Рада Украины поручила, приняв закон о мобилизации, разработать соответствующий проект закона, который бы предусматривал критерии, основания, сроки возможного потенциального увольнения отдельных категорий военнослужащих со службы, которые уже отслужили определенный срок, участвовали в боевых действиях", - подчеркнул Вениславский.
Нардеп добавил, что сейчас в Верховную Раду законодательные инициативы по демобилизации от Кабинета министров не поступали.
Ранее сообщалось, что законопроект о демобилизации могут внести в Верховную Раду при условии, что нынешние темпы мобилизации сохранятся до конца этого лета.
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Що воно несе?!
Ім хтось, чогось не дав… Та не вже?! Кабмін мае право вносити пропозиції, а може і не вносити.
В Україні парламенська- президентська республіка. Законодавча власть це Рада. І вона повинна бути діевоі, а не виправдовуватися як імпотент!
"За підрахунками Єрмака , було представлено понад сто країн і міжнародних організацій. Їхня заключна декларація, усі її 500 слів, прямо не закликала Росію припинити вторгнення. Натомість учасники пообіцяли уникати «загрози або застосування сили» проти будь-яких держав. Незважаючи на обережне формулювання, ключові посланці з Близького Сходу та інших частин Африки та Азії відмовилися підписати його. Південна Африка висловила обурення участю Ізраїлю в переговорах. Індія та Саудівська Аравія заявили, що без Росії процес не викликає довіри.
Лише в кулуарах делегати обговорювали питання, яке хвилювало всіх: яким миром закінчиться Україна?
ВИДІЛЯЮ ОСОБЛИВО ЗНАЧУЩЕ
"...заключна декларація, усі її 500 слів, прямо не закликала Росію припинити вторгнення. Натомість учасники пообіцяли уникати «загрози або застосування сили» проти будь-яких держав."-
Це все чого добився самітом Єрмак- уникати застосування сили проти рашки?
Лише в кулуарах делегати обговорювали питання, яке хвилювало всіх: яким миром закінчиться Україна? Серед більш тверезих прогнозів виступив президент Чехії Петр Павел, генерал армії у відставці, який був одним із найнаполегливіших союзників України. В інтерв'ю в Bürgenstock він сказав мені, що Росія, ймовірно, залишиться під контролем окупованих нею земель, тоді як демократичний світ продовжуватиме засуджувати окупацію протягом наступних років. "Звичайно, я не бачу шансів, що Україна зможе перетворити війну на свій швидкий успіх", - сказав Павло. Росіяни,
Дивно буде коли світ заковтне усі забаганки ху&ла!
У тій самій владі США ,котра вимагає від Зеленського разом з Великобританською Азією ще х 2020 року - позбутися АГЕНТІВ КРЕМЛЯ ...
але, коли та де була інформація що США вимагають його звільнення?
Хто кому це офіційно заявляв? Линк, plz.
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КабМин просто не знает, что нужна демобилизация, а так бы давно уже сделали.
"Правительство на другой планете живет, родной" (с)
Тільки лишилося з'ясувати який з президентів: той, що де-юре (херпіду) чи той, що де-факто (дєрьмак)? 🤔
Фєдя, як завжди, трішечки нап..и..здів