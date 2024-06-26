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Новости Война
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Законопроект о демобилизации – вопрос ответственности Кабмина. В ВР не поступало законодательных инициатив по этому, - "слуга народа" Вениславский

Рада не отримувала від уряду законодавчих ініціатив щодо демобілізації

Законопроект о демобилизации является предметом ответственности Кабинета министров Украины. Сейчас Верховная Рада не получала ни одной соответствующей законодательной инициативы по этому вопросу.

Об этом заявил член комитета Верховной рады по нацбезопасности обороны и разведки, нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский во время брифинга в Медиацентре Украина-Укринформ, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что когда Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассматривал законопроект о мобилизации на финальной стадии, в парламент поступило обращение от премьер-министра Украины и министра обороны Украины. Они просили исключить из окончательного текста документа положения, касающиеся увольнения с военной службы отдельных категорий военнослужащих.

Соответственно Верховная Рада Украины поручила, приняв закон о мобилизации, разработать соответствующий проект закона, который бы предусматривал критерии, основания, сроки возможного потенциального увольнения отдельных категорий военнослужащих со службы, которые уже отслужили определенный срок, участвовали в боевых действиях", - подчеркнул Вениславский.

Нардеп добавил, что сейчас в Верховную Раду законодательные инициативы по демобилизации от Кабинета министров не поступали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если мы демобилизуем людей, то у нас "просядет фронт". Мы сейчас должны обновить боеспособность подразделений, - глава МВД Клименко

Ранее сообщалось, что законопроект о демобилизации могут внести в Верховную Раду при условии, что нынешние темпы мобилизации сохранятся до конца этого лета.

Автор: 

ВР (29272) Кабмин (14033) демобилизация (155) Вениславский Федор (268)


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Топ комментарии
+12
"БУБОЧКА НЕВИНЕН!" - у нього немає стратегічного мислення та він фізіологічно нездатен!
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26.06.2024 15:53
+8
Чекайте! Якщо, відповідно до законів України, єдиний, хто відповідає за мобілізацію - це Президент, то логічно буде, що і за демобілізацію відповідає він. До чого тут КМУ та МО?
Тільки лишилося з'ясувати який з президентів: той, що де-юре (херпіду) чи той, що де-факто (дєрьмак)? 🤔
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26.06.2024 16:05
+4
Знов будуть перекидати як гарячу картоплину
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26.06.2024 15:44
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федрило....
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26.06.2024 15:43 Ответить
Так у Україні не Рада приймае Закони а Кабмін?!

Що воно несе?!

Ім хтось, чогось не дав… Та не вже?! Кабмін мае право вносити пропозиції, а може і не вносити.

В Україні парламенська- президентська республіка. Законодавча власть це Рада. І вона повинна бути діевоі, а не виправдовуватися як імпотент!
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26.06.2024 16:49 Ответить
Знов будуть перекидати як гарячу картоплину
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26.06.2024 15:44 Ответить
Учорашня стаття у ТАЙМ ПРо лілягу миротворця Єрмака , невелика цитата

"За підрахунками Єрмака , було представлено понад сто країн і міжнародних організацій. Їхня заключна декларація, усі її 500 слів, прямо не закликала Росію припинити вторгнення. Натомість учасники пообіцяли уникати «загрози або застосування сили» проти будь-яких держав. Незважаючи на обережне формулювання, ключові посланці з Близького Сходу та інших частин Африки та Азії відмовилися підписати його. Південна Африка висловила обурення участю Ізраїлю в переговорах. Індія та Саудівська Аравія заявили, що без Росії процес не викликає довіри.
Лише в кулуарах делегати обговорювали питання, яке хвилювало всіх: яким миром закінчиться Україна?

ВИДІЛЯЮ ОСОБЛИВО ЗНАЧУЩЕ

"...заключна декларація, усі її 500 слів, прямо не закликала Росію припинити вторгнення. Натомість учасники пообіцяли уникати «загрози або застосування сили» проти будь-яких держав."-

Це все чого добився самітом Єрмак- уникати застосування сили проти рашки?
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26.06.2024 15:47 Ответить
закінчується вчорашня стаття в ТАЙМС ось цим -

Лише в кулуарах делегати обговорювали питання, яке хвилювало всіх: яким миром закінчиться Україна? Серед більш тверезих прогнозів виступив президент Чехії Петр Павел, генерал армії у відставці, який був одним із найнаполегливіших союзників України. В інтерв'ю в Bürgenstock він сказав мені, що Росія, ймовірно, залишиться під контролем окупованих нею земель, тоді як демократичний світ продовжуватиме засуджувати окупацію протягом наступних років. "Звичайно, я не бачу шансів, що Україна зможе перетворити війну на свій швидкий успіх", - сказав Павло. Росіяни,
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26.06.2024 15:51 Ответить
При всій повазі до генерала- Перемога це справ України. В першу чергу. А вже в другу це справа ЕС та світу.

Дивно буде коли світ заковтне усі забаганки ху&ла!
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26.06.2024 16:53 Ответить
Віримо лише ЗСУ!
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26.06.2024 15:51 Ответить
+++++++++++++
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26.06.2024 15:56 Ответить
"БУБОЧКА НЕВИНЕН!" - у нього немає стратегічного мислення та він фізіологічно нездатен!
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26.06.2024 15:53 Ответить
Висновок - якщо Єрмак тратить з нтеряпкою мільйони на такі саміти миру (з рашкою,) а й на підспівуючих по Африка їм БОНО та МАДОННИ - то чи будуть вони вести Україну до перемоги?
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26.06.2024 15:54 Ответить
Смердючі брехливі ZEлені паскуди. Хоча лохам та іншим тупим баранам ця брехня заходить. Я прав, барани з віслюками?
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26.06.2024 15:54 Ответить
ВР передає пас Кабміну... той випускає закон в аут!
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26.06.2024 15:59 Ответить
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26.06.2024 16:04 Ответить
ОСЬ ЦІ В ЦЕНТРІ ПОРЄШАТЄЛІ ДОЛІ УКРАЇНИ - поряд з половинкою президента -нетряпки АГЕНТА Кремля - ДРУГА ЛЮДИНА У ВЛАДІ США !

У тій самій владі США ,котра вимагає від Зеленського разом з Великобританською Азією ще х 2020 року - позбутися АГЕНТІВ КРЕМЛЯ ...
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26.06.2024 16:09 Ответить
Дерьмак це непрепустиме явище для України.

але, коли та де була інформація що США вимагають його звільнення?

Хто кому це офіційно заявляв? Линк, plz.
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26.06.2024 16:58 Ответить
В туалеті сварка. Ліве очко звинувачує праве.
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26.06.2024 16:01 Ответить
Законопроєкт про демобілізацію є предметом відповідальності Кабінету міністрів України. Наразі Верховна Рада не отримувала жодної відповідної законодавчої ініціативи щодо цього питання
======

КабМин просто не знает, что нужна демобилизация, а так бы давно уже сделали.
"Правительство на другой планете живет, родной" (с)
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26.06.2024 16:02 Ответить
Чекайте! Якщо, відповідно до законів України, єдиний, хто відповідає за мобілізацію - це Президент, то логічно буде, що і за демобілізацію відповідає він. До чого тут КМУ та МО?
Тільки лишилося з'ясувати який з президентів: той, що де-юре (херпіду) чи той, що де-факто (дєрьмак)? 🤔
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26.06.2024 16:05 Ответить
дякую, хотів сказати те ж саме; і неважливо, що іншими словами.
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26.06.2024 16:19 Ответить
МО підпорядковане Президенту. У нас хитра система балансів у зв"язку з унітарним устроєм держави і однопалатним парламентом.
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26.06.2024 16:25 Ответить
А що на це каже Умєров? Як ніяк, але він МО і отримав підтримку більш ніж у 300 голосів ВР, у тому числі й голосів опозиціонерів. Тепер розрулювати або Умєрову, або опозиції за таке голосування, або їм двом.
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26.06.2024 16:13 Ответить
Стаття 93 Конституції України: "Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить: Президентові України, народним депутатам України, Кабінету Міністрів України.
Фєдя, як завжди, трішечки нап..и..здів
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26.06.2024 18:14 Ответить
Демобілізація за всіх часів була тільки після закінчення війни. Не дуріть людям голови.
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26.06.2024 20:36 Ответить
 
 