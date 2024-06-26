Законопроект о демобилизации – вопрос ответственности Кабмина. В ВР не поступало законодательных инициатив по этому, - "слуга народа" Вениславский

Законопроект о демобилизации является предметом ответственности Кабинета министров Украины. Сейчас Верховная Рада не получала ни одной соответствующей законодательной инициативы по этому вопросу.

Об этом заявил член комитета Верховной рады по нацбезопасности обороны и разведки, нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский во время брифинга в Медиацентре Украина-Укринформ, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что когда Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассматривал законопроект о мобилизации на финальной стадии, в парламент поступило обращение от премьер-министра Украины и министра обороны Украины. Они просили исключить из окончательного текста документа положения, касающиеся увольнения с военной службы отдельных категорий военнослужащих.

Соответственно Верховная Рада Украины поручила, приняв закон о мобилизации, разработать соответствующий проект закона, который бы предусматривал критерии, основания, сроки возможного потенциального увольнения отдельных категорий военнослужащих со службы, которые уже отслужили определенный срок, участвовали в боевых действиях", - подчеркнул Вениславский.

Нардеп добавил, что сейчас в Верховную Раду законодательные инициативы по демобилизации от Кабинета министров не поступали.

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Ранее сообщалось, что законопроект о демобилизации могут внести в Верховную Раду при условии, что нынешние темпы мобилизации сохранятся до конца этого лета.