У Тамбовській області РФ безпілотник атакував нафтобазу, виникла пожежа
Атака на нафтобазу сталася о 4:35 ранку 28 червня. На місці події почалася пожежа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.
Безпілотник вдарив по базі в Мічурінському районі. Пожежу наразі локалізовано. Влада повідомила, що жертв немає.
"До найближчого населеного пункту - 3 км. У разі необхідності буде проведено евакуацію жителів. Для цього все готово", - повідомив глава регіону Максим Єгоров.
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2.У разі необхідності буде проведено евакуацію жителів.
Десь кіздять.