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У Тамбовській області РФ безпілотник атакував нафтобазу, виникла пожежа

український,безпілотник

Атака на нафтобазу сталася о 4:35 ранку 28 червня. На місці події почалася пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Безпілотник вдарив по базі в Мічурінському районі. Пожежу наразі локалізовано. Влада повідомила, що жертв немає.

"До найближчого населеного пункту - 3 км. У разі необхідності буде проведено евакуацію жителів. Для цього все готово", - повідомив глава регіону Максим Єгоров.

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Автор: 

безпілотник (4288) росія (65829)


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28.06.2024 06:40 Відповісти
Раз планується евакуація з населеного пункту, що знаходиться за 3 км від нафтобази - про "падение абломкав" і мова не ведеться "Гепнуло" серйозно! "Пожежа локалізована" - означає, що пожежники відсікли стіною води та піни уцілілі цистерни і паливні танки, від палаючих І тепер чекають, поки пальне, яке витекло та знаходиться у розбитих ємностях, вигорить…
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28.06.2024 07:04 Відповісти
1.Пожежу наразі локалізовано.

2.У разі необхідності буде проведено евакуацію жителів.

Десь кіздять.
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28.06.2024 07:57 Відповісти
Привіт сонячній Тамбовщині
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28.06.2024 09:45 Відповісти
 
 