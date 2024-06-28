У Тамбовській області РФ безпілотник атакував нафтобазу, виникла пожежа

Атака на нафтобазу сталася о 4:35 ранку 28 червня. На місці події почалася пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Безпілотник вдарив по базі в Мічурінському районі. Пожежу наразі локалізовано. Влада повідомила, що жертв немає.

"До найближчого населеного пункту - 3 км. У разі необхідності буде проведено евакуацію жителів. Для цього все готово", - повідомив глава регіону Максим Єгоров.

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