Рашисти минулої доби обстріляли 28 населених пунктів Херсонщини: 6 осіб дістали поранення

За минулу добу, 27 червня, російські загарбники вдарили по 28 населених пунктах Херсонської області. Шестеро людей зазнали поранень.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Кізомис, Садове, Чорнобаївка, Білозерка, Антонівка, Олександрівка, Велетенське, Станіслав, Новодмитрівка, Понятівка, Дар'ївка, Придніпровське, Інженерне, Благовіщенське, Берислав, Золота Балка, Михайлівка, Львове, Нововоронцовка, Новоолександрівка, Шляхове, Новоберислав, Осокорівка, Тягинка, Козацьке, Ольгівка, Бургунка і Херсон.

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Прокудін зазначив, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, пошкоджені 17 приватних будинків.

Також зафіксовані влучання в об'єкт критичної інфраструктури, заклад громадського харчування, магазини та майстерню.

Внаслідок російських обстрілів пошкоджені автомобіль швидкої медичної допомоги та приватні автомобілі.

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