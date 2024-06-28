Альянс вітатиме рішення Сеулу щодо надання Україні летальної допомоги, - генсек НАТО Столтенберг

Потенційна збройна підтримка України з боку Південної Кореї принципово відрізняється від постачання зброї КНДР до Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю південнокорейському агентству Yonhap заявив Генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Він наголосив, що НАТО вітатиме "будь-яку серйозну підтримку" України з боку Південної Кореї, зазначивши, що такі питання, як загрози Північної Кореї та війна в Україні, показують, що забезпечення безпеки не залежить від регіону.

"Південна Корея має розвинену оборонну промисловість. У вас є великі обсяги боєприпасів і все, що потрібно Україні, але, звичайно, Південна Корея повинна ухвалювати ці рішення", – сказав Столтенберг.

Водночас генсек НАТО зазначив, що не слід проводити будь-які паралелі в етичній площині між допомогою Росії з боку Північної Кореї та можливою допомогою Україні з боку Південної Кореї.

За його словами, допомога Росії має незаконний характер, оскільки Москва порушила міжнародне право, розпочавши війну проти України.

"Допомога Україні, яка захищає себе, має законний характер", – підсумував він.

Нагадаємо, після підписання пакту про взаємну оборону у разі війни між КНДР та Росією, Південна Корея розгляне можливість постачання зброї в Україну.

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