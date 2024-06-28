У Харкові пролунали вибухи: Росіяни випустили КАБи
Під час повітряної тривоги у Харкові пролунали вибухи.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
У Повітряних силах напередодні повідомили про пуск КАБів на Харківщині.
За даними кореспондентів Суспільного, у Харкові чули вибухи, ймовірно за межами міста.
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З Днем Згвалтованої Конституції всіх ЗЕЛЕбобиків поздоровляю!