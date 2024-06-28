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Новини
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У Харкові пролунали вибухи: Росіяни випустили КАБи

У Харкові пролунали вибухи

Під час повітряної тривоги у Харкові пролунали вибухи.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

У Повітряних силах напередодні повідомили про пуск КАБів на Харківщині.

За даними кореспондентів Суспільного, у Харкові чули вибухи, ймовірно за межами міста.

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обстріл (28973) Харків (5664) Харківщина (6054) КАБ (377)


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Я як і прогнозував - на наступний день після підписання бувшим Президентом Зеленським чергової "безпекової угоди" ( цього разу у Брюсселі ) Путло на радістях відсалютував КАБами по Харківу.

З Днем Згвалтованої Конституції всіх ЗЕЛЕбобиків поздоровляю!
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28.06.2024 10:11 Відповісти
 
 