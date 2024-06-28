Російські окупанти атакували Золоту Балку на Херсонщині: загинула жінка
27 червня ввечері російські війська вбили жительку села Золота Балка Херсонської області.
Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
"Російські війська вбили жительку Золотої Балки. Учора ввечері окупанти обстріляли населений пункт, внаслідок чого смертельні поранення отримала 67-річна жінка.
Мої співчуття рідним та близьким загиблої", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ввечері 27 червня російські загарбники скинули вибухівку з дрона на село Новодмитрівці Білозерської громади на Херсонщині. Внаслідок атаки постраждали двоє осіб.
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Isolda Peres
показати весь коментар28.06.2024 09:25 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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