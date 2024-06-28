Кабмін призначив Андрія Даника головою ДСНС
Кабінет Міністрів призначив Андрія Даника головою Держслужби України з надзвичайних ситуацій.
Про це заявив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.
"Призначено: Даника Андрія Миколайовича Головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій", - йдеться в повідомленні.
Водночас Віталія Миронюка призначено першим заступником Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Андрій Даник обіймав посаду т.в.о. голови ДСНС після звільнення у серпні 2023 року Сергія Крука.
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Serhios Bond #490169
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