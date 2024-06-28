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Кабмін призначив Андрія Даника головою ДСНС

Андрія Даника призначено головою ДСНС

Кабінет Міністрів призначив Андрія Даника головою Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

Про це заявив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.

"Призначено: Даника Андрія Миколайовича Головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій", - йдеться в повідомленні.

Водночас Віталія Миронюка призначено першим заступником Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Андрій Даник обіймав посаду т.в.о. голови ДСНС після звільнення у серпні 2023 року Сергія Крука.

Також читайте: Зеленський призначив Морозова начальником УДО

Автор: 

призначення (2294) ДСНС (5137) Мельничук Тарас (56)


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Свят,свят,свят...прочитав-Андрія Данилко
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28.06.2024 13:53 Відповісти
і не тільки ви так прочитали. ))
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28.06.2024 14:01 Відповісти
Аналогічно. Уява намалювала Сердючку в пожежній формі і вогнегасником.
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28.06.2024 15:11 Відповісти
А шо? Таке вповні в дусі обдолбаних клоунів з Банкової.
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29.06.2024 12:27 Відповісти
 
 