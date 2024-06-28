Кабмін призначив Андрія Даника головою ДСНС

Кабінет Міністрів призначив Андрія Даника головою Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

Про це заявив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.

"Призначено: Даника Андрія Миколайовича Головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій", - йдеться в повідомленні.

Водночас Віталія Миронюка призначено першим заступником Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Андрій Даник обіймав посаду т.в.о. голови ДСНС після звільнення у серпні 2023 року Сергія Крука.

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