Кабмин назначил Андрея Даника главой ГСЧС
Кабинет Министров назначил Андрея Даника главой Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Об этом заявил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.
"Назначен: Даника Андрея Николаевича Председателем Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.
В то же время Виталий Миронюк назначен первым заместителем Председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Андрей Даник занимал должность и.о. главы ГСЧС после увольнения в августе 2023 года Сергея Крука.
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Serhios Bond #490169
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Rino Rino
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Віталій Поліщук
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