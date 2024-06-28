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Кабмин назначил Андрея Даника главой ГСЧС

Андрія Даника призначено головою ДСНС

Кабинет Министров назначил Андрея Даника главой Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Об этом заявил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

"Назначен: Даника Андрея Николаевича Председателем Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.

В то же время Виталий Миронюк назначен первым заместителем Председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Андрей Даник занимал должность и.о. главы ГСЧС после увольнения в августе 2023 года Сергея Крука.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил Морозова начальником УГО

Автор: 

назначение (2179) ГСЧС (5001) Мельничук Тарас (44)


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Свят,свят,свят...прочитав-Андрія Данилко
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28.06.2024 13:53 Ответить
і не тільки ви так прочитали. ))
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28.06.2024 14:01 Ответить
Аналогічно. Уява намалювала Сердючку в пожежній формі і вогнегасником.
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28.06.2024 15:11 Ответить
А шо? Таке вповні в дусі обдолбаних клоунів з Банкової.
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29.06.2024 12:27 Ответить
 
 