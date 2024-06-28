Кабмин назначил Андрея Даника главой ГСЧС

Кабинет Министров назначил Андрея Даника главой Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Об этом заявил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

"Назначен: Даника Андрея Николаевича Председателем Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.

В то же время Виталий Миронюк назначен первым заместителем Председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Андрей Даник занимал должность и.о. главы ГСЧС после увольнения в августе 2023 года Сергея Крука.

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