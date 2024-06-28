"Слуга народу" Третьякова пропонує підвищити оплату праці помічникам-консультантам нардепів з 88 до 132 тис. грн

У Верховній Раді пропонують підвищити оплату праці помічникам-консультантам народних депутатів.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний проєкт постанови №11384 зареєструвала голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики, нардепка "Слуги народу" Галина Третьякова.

У пояснювальній записці нардепка заявила, що парламентар може мати до 31 помічника-консультанта, водночас фонд

оплати праці на всіх помічників-консультантів, які працюють за строковим трудовим договором становить 88,4 тис.грн на місяць у 2024 році.

"Це призводить до втрати стійкості системи супроводу законотворчого процесу та ускладнює утримання фахового персоналу народними депутатами України", - зазначила вона.

Так, Третьякова пропонує встановити з 1 липня 2024 року місячний фонд для оплати праці помічників-консультантів народного

депутата України в розмірі 43,8 прожиткових мінімумів (132,6 тис. грн).

"Таким чином збільшення фонду оплати праці передбачається за рахунок економії видатків на оплату праці з нарахуваннями народних депутатів України та їх помічників-консультантів та економія за рахунок видатків, передбачених на відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, та зменшення видатків на оплату праці з нарахуваннями, передбачених для оплати праці працівників Апарату Верховної Ради України. Реалізація проекту Постанови не потребуватиме додаткових фінансових і матеріальних витрат за рахунок Державного бюджету України у 2024 році", - йдеться в записці.

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