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"Слуга народу" Третьякова пропонує підвищити оплату праці помічникам-консультантам нардепів з 88 до 132 тис. грн

Слуга народу Третьякова пропонує підвищити оплату праці помічникам нардепів

У Верховній Раді пропонують підвищити оплату праці помічникам-консультантам народних депутатів.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний проєкт постанови №11384 зареєструвала голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики, нардепка "Слуги народу" Галина Третьякова.

У пояснювальній записці нардепка заявила, що парламентар може мати до 31 помічника-консультанта, водночас фонд
оплати праці на всіх помічників-консультантів, які працюють за строковим трудовим договором становить 88,4 тис.грн на місяць у 2024 році.

"Це призводить до втрати стійкості системи супроводу законотворчого процесу та ускладнює утримання фахового персоналу народними депутатами України", - зазначила вона.

Так, Третьякова пропонує встановити з 1 липня 2024 року місячний фонд для оплати праці помічників-консультантів народного
депутата України в розмірі 43,8 прожиткових мінімумів (132,6 тис. грн).

"Таким чином збільшення фонду оплати праці передбачається за рахунок економії видатків на оплату праці з нарахуваннями народних депутатів України та їх помічників-консультантів та економія за рахунок видатків, передбачених на відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, та зменшення видатків на оплату праці з нарахуваннями, передбачених для оплати праці працівників Апарату Верховної Ради України. Реалізація проекту Постанови не потребуватиме додаткових фінансових і матеріальних витрат за рахунок Державного бюджету України у 2024 році", - йдеться в записці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нардепи вирішили "зрізати" зарплати працівників Апарату ВР. У відповідь апаратчики просто видаляють підписи депутатів під постановою, - Шабунін

Автор: 

ВР (15022) помічник депутата (44) зарплата (2253) Третьякова Галина (111)


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Топ коментарі
+40
П І Д А Р А С И !!!А пєнси хай на 2 тис. живуть!!!Мразота зелена!!!
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28.06.2024 15:08
+37
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28.06.2024 15:05
+31
Більше за солдата на нулі.
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28.06.2024 15:08
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Сказати,що вона ідіотка--знчить нічого не сказати.
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28.06.2024 17:25 Відповісти
Это ВЫ идиоты-верхогляды. Она предлагаеь использовать деньги отсутствующих депутатов:
"При формуванні проекту Державного бюджету України на 2024 рік
розрахунок фонду оплати праці народних депутатів України та їх помічниківконсультантів здійснювався виходячи з кількість 423 чоловік.
Фактична чисельність народних депутатів України становить 401.
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28.06.2024 17:38 Відповісти
Курва...
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28.06.2024 17:39 Відповісти

Не ображайте курвів. Як правило, це гарні жінки. Принаймні, нам - чоловікам часто вони вміють подобатися.
Щодо цієї істоти, ризикну припустити, що сподобатися вона може хіба що клінічному збоченцю.
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28.06.2024 23:01 Відповісти
Со своих плати. Ты всёравно дура и зарплаты не заслуживаешь
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28.06.2024 17:40 Відповісти
Но-но! Це чиясь... сімейна бухгалтерша. Не вірите?
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28.06.2024 23:02 Відповісти
А хіба може бути щось іньше?Вони всі живуть в ЄВРО- пі,а ми в УКРАЇНІ на гривні...Як там казав перший презедент відповідаючи на запитання про зарплату у 20 долларів:" Ви получаєте заробітну платню не в доларах , а в купонакарбованьцях....!" А подивись скільки в тебе на папірцях нулів?Що мало нулів? Уяві собі , що 500 грн = 500 ЄВРО....і стане легше, і сміливо йди в АТБ... І головне, не думай,зовсім не думай...А навіщо думати,аналізувати...перераховувати на ЄВРО...Та це так роблять тільки....тільки ХТО? І що це за провакацію я написав... .трясьця...Тихо ...про це говорити неможна ...Хтось почує..
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28.06.2024 17:49 Відповісти
Коли вже, нарешті, кияни розгонять ту зраду? Ті суки вже вкрай знахабніли!
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28.06.2024 17:56 Відповісти
Тільки кияни? Цієї мразоти, в каждому кутку вистачає!
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28.06.2024 21:19 Відповісти
Чтоб вы все сдохли , падлы !
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28.06.2024 17:56 Відповісти
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28.06.2024 17:56 Відповісти
Хочеться, щоб усі побажання висловлені тут і поза чатом
оцій *****(жіночий статевий орган з 5 літер)
справдилися на 100 відсотків!!!
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28.06.2024 21:56 Відповісти
Це Ви про писок?..
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28.06.2024 23:06 Відповісти
Достатньо їм підсипати в закуски трійла для щурів...
.
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28.06.2024 23:05 Відповісти
Я так понимаю, это примерно $3,200.00?
Они там ****** в этой Раде?!
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28.06.2024 17:58 Відповісти
Вже давно!
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28.06.2024 21:20 Відповісти
а їм що, ще й зарплату дають?!!!
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28.06.2024 17:59 Відповісти
консультанти, на нулі зарплати великі..
всі на фронт, там швидко розбагатієте!
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28.06.2024 18:09 Відповісти
А сын сивковича говорит,что бюджет пуст,бреше?
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28.06.2024 18:17 Відповісти
Це він вам особисто повідомив?..
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28.06.2024 23:08 Відповісти
Агент агента козыря - не придуряйся.
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29.06.2024 11:13 Відповісти
Хто?
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29.06.2024 15:47 Відповісти
Немає сенсу не тільки піднімати зарплатню помічникам депутаНів, а й платити взагалі щось самим депутаНам. Бо нічого корисного для воюючій країни та українського народу вони не зробили.
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28.06.2024 18:25 Відповісти
Добре "слуги" живуть, самі собі зарплату призначають та виплачують. Хочу і собі таку саму "роботу" ...
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28.06.2024 18:46 Відповісти
Нарешті! Сталося!
Мар'яша з Кольою Катлєтою вже "виступили". А про цю свинюку досі було ніц не чутно.
Тепер все стало на місце...
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28.06.2024 18:26 Відповісти
Ще й бронь дадуть
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28.06.2024 18:43 Відповісти
88.4/31=2851.6
132.6/31=4274.1
Але який там 31.. їх 2 - За строковим трудовим договором на постійній основі: Новиков Станіслав Олегович, Пашук Наталія Іванівна (пруф https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21121 ) тобто з 44.2 тис на місяць хоче їм зробити 66.3, бо бідоські..
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28.06.2024 19:40 Відповісти
Третьякова, ти вже скоро лопнеш а тобі все мало, шоб ти вже вдавилася тіма грошима, кончена тварюка🤢
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28.06.2024 19:54 Відповісти
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28.06.2024 20:12 Відповісти
Взагалі то вважаю що зарплати владі і посередникам мусять нараховуватись в відсотку від ВВП країни і враховуючи мінімальні зарплати країни.
Тобто країна дає результат + зарплати низької ланки ростуть - високі зарплати. Низький результат + ніщенські зарплати низької ланки- низькі зарплати.
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28.06.2024 20:19 Відповісти
Я херею,такі зарплатні--це ШОК!!!!! Це в помічника,а скільки в депутата? ВСІХ підарів на передок!!! Третьякову в 3-ю штурмову!!!! СУКИ!!!! В середньому, простий громадянин отрмує, 10-20 тисяч, в Києві,за такуж роботу отримують 30-40тисяч,а тут сраний помічник 130 тисяч--це ЖАХ,під час війни,зовсім здуріли!! АГОВ, 73% ,чого мовчите---це ВИ ВСІ привели нас до такого **благополуччя*,де ви? А,зрозумів,всі дриснули за кордон,залишились 23% **довбонутих** розгрібати ваші ПРИКОЛИ!!!
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28.06.2024 20:24 Відповісти
Люди добрі, та читайте не тільки заголовки, Третьякова, звичайно, та ще стерво. І живуть депутати і їхні помічники не на зарплату. Зарплата їм так, на каву, без круасанів. Та не дозволяйте, щоб вони реготали з вас. Це не зарплата одного помічника, це фонд оплати праці на всіх помічників, а їх вони можуть мати до 31. Інша справа, що вони і на мінімалку не заслуговують за їх роботу і відношення до України.
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29.06.2024 03:05 Відповісти
*****, які скоти ! Для народу нічого не приймают ! Де Закон Про Зброю ! Лиш думають як вкрасти пока при кориті... Ганьба ЗеМародерам !
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28.06.2024 20:29 Відповісти
Це яким помічникам? колі-катлєти? Ну, так нехай із отих шухляд з долярами-єврами по пачці на місяць видає - до кінця життя вистачить. Які, *****, зарплати підвищені? За що? Ні#єра ж толкового не роблять, і ми повинні їх утримувати? Сук@, чому #уйло по цим дармоїдам ракету не запускає? Чекає капітуляції?
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28.06.2024 23:29 Відповісти
давно пора, сколько можно терпеть?
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29.06.2024 00:01 Відповісти
Піклуються, як зворушливо.
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29.06.2024 00:19 Відповісти
..а видстрочить вона не хоче..???
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29.06.2024 21:11 Відповісти
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