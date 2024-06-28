"Слуга народу" Третьякова пропонує підвищити оплату праці помічникам-консультантам нардепів з 88 до 132 тис. грн
У Верховній Раді пропонують підвищити оплату праці помічникам-консультантам народних депутатів.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний проєкт постанови №11384 зареєструвала голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики, нардепка "Слуги народу" Галина Третьякова.
У пояснювальній записці нардепка заявила, що парламентар може мати до 31 помічника-консультанта, водночас фонд
оплати праці на всіх помічників-консультантів, які працюють за строковим трудовим договором становить 88,4 тис.грн на місяць у 2024 році.
"Це призводить до втрати стійкості системи супроводу законотворчого процесу та ускладнює утримання фахового персоналу народними депутатами України", - зазначила вона.
Так, Третьякова пропонує встановити з 1 липня 2024 року місячний фонд для оплати праці помічників-консультантів народного
депутата України в розмірі 43,8 прожиткових мінімумів (132,6 тис. грн).
"Таким чином збільшення фонду оплати праці передбачається за рахунок економії видатків на оплату праці з нарахуваннями народних депутатів України та їх помічників-консультантів та економія за рахунок видатків, передбачених на відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, та зменшення видатків на оплату праці з нарахуваннями, передбачених для оплати праці працівників Апарату Верховної Ради України. Реалізація проекту Постанови не потребуватиме додаткових фінансових і матеріальних витрат за рахунок Державного бюджету України у 2024 році", - йдеться в записці.
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"При формуванні проекту Державного бюджету України на 2024 рік
розрахунок фонду оплати праці народних депутатів України та їх помічниківконсультантів здійснювався виходячи з кількість 423 чоловік.
Фактична чисельність народних депутатів України становить 401.
Не ображайте курвів. Як правило, це гарні жінки. Принаймні, нам - чоловікам часто вони вміють подобатися.
Щодо цієї істоти, ризикну припустити, що сподобатися вона може хіба що клінічному збоченцю.
оцій *****(жіночий статевий орган з 5 літер)
справдилися на 100 відсотків!!!
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Они там ****** в этой Раде?!
всі на фронт, там швидко розбагатієте!
Мар'яша з Кольою Катлєтою вже "виступили". А про цю свинюку досі було ніц не чутно.
Тепер все стало на місце...
132.6/31=4274.1
Але який там 31.. їх 2 - За строковим трудовим договором на постійній основі: Новиков Станіслав Олегович, Пашук Наталія Іванівна (пруф https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21121 ) тобто з 44.2 тис на місяць хоче їм зробити 66.3, бо бідоські..
Тобто країна дає результат + зарплати низької ланки ростуть - високі зарплати. Низький результат + ніщенські зарплати низької ланки- низькі зарплати.