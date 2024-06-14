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Нардепи вирішили "зрізати" зарплати працівників Апарату ВР. У відповідь апаратчики просто видаляють підписи депутатів під постановою, - Шабунін

Верховна Рада

Нардепи вирішили "зрізати" захмарні зарплати працівників апарату Верховної Ради. У відповідь апаратчики пішли на саботаж і просто зараз видаляють підписи нардепів під відповідною постановою (процедура відкликання – зовсім інша). 

Про це повідомляє у фейсбуці глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Для розуміння – зарплата керівника Апарату Верховної Ради Штучного за 2023 рік – майже 3 млн грн

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Скандал через зарплати у Раді: Депутати звинуватили Апарат ВР у зламі електронної системи парламенту

Це приблизно в 5 разів більше, аніж середня річна з/п народного депутата.

Виправити цей дисбаланс – абсолютно нормально. Реагувати поза процедурним втручанням в систему Ради – злочин.

Мабуть, вперше в історії країни апарат Ради керує депутатами. Повторюся, це скликання – найменш субʼєктне в історії України", - розповів Шабунін.

Він також посилається на заяву "слуги народу" Галини Третьякової, в якій вона звинувачує апарат Верховної Ради у вчинені злочину, а голову апарату ВР у шатажі депутатів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Третьякова відкликала законопроєкт, яким пропонувалося карати за привласнення державних функцій

"ЗЛОЧИН АПАРАТУ. ПРОШУ вважати це заявою про вчинення злочину. На реєстраціі знаходився проект постанови щодо зменшення зарплат працівників апарату Верховної Ради, які зараз отримують мільйони, і це не жарт.  ... Кількість підписантів була біля 100, коли підписи почали ЗНИКАТИ з проєкту. Фізично зникати. Так зникло 13 підписів протягом 10 хв, що технічно НЕМОЖЛИВО зробити без втручання в систему. ... Зловживання повноваженнями та паралельно тиск на нардепів шляхом обзвону з пресингом, зокрема що не випустять за кордон - це методи, які панують наразі в Апараті ВРУ. Так вам не почулося, голова апарату ВРУ погрожує депутатам", - заявила "слуга народу" Третьякова.

Слуга народу Галина Третьякова заявила про злочин Апарату Верховної Ради

Глава ЦПК Віталій Шабунін про скандал з зарплатами Апарату ВР

Автор: 

ВР (14994) погрози (488) Шабунін Віталій (534) зарплата (2250) Третьякова Галина (111)


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Топ коментарі
+29
Президентом керує завгосп,виконавчою владою керує офіс президента,законотворчою-апаратчики.Ми точно живемо у державі,а не у бандустані?
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14.06.2024 17:55
+22
Ну що зелена кодла - приїхали .
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14.06.2024 17:50
+20
Так апарат штучнии - розформуите иого
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14.06.2024 17:50
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Ну що зелена кодла - приїхали .
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14.06.2024 17:50 Відповісти
ще ні. далі буде...
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14.06.2024 18:39 Відповісти
Так апарат штучнии - розформуите иого
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14.06.2024 17:50 Відповісти
Слуг заіло - раніше заносили в конвертах - лафа закінчилась
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14.06.2024 17:54 Відповісти
Весь мір насілья мьі разрушим до основанья, а потом...

Коли ж ви вже з своїми простими пролетарськимм рішеннями кудись подінетеся...
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14.06.2024 17:56 Відповісти
Норм рішення а для чого ці нарости - віина
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14.06.2024 18:00 Відповісти
Дебільне рішення.

Апарат ВР забезпечує документообіг, інформаційне забезпечення та багато іншого.

Це тобі не сільський клуб, де можна просто звільнити директора та прибиральницю.
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14.06.2024 18:04 Відповісти
И что? Поэтому может незаконно отменить решение ВР? Странная логика...
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14.06.2024 18:24 Відповісти
Чиновники потрібні - то шо ім за таку каторжану працю 250 тис в місяць?
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14.06.2024 18:29 Відповісти
І це тільки зарплати - а там ше ж різні няшки - типа преміі
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14.06.2024 19:31 Відповісти
хай апарат буде. Але складувати папір за 2 ляма на рік на пику не занадто?
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14.06.2024 18:47 Відповісти
Жесть!

Кукловоди ради показали свое обличчя!
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14.06.2024 17:50 Відповісти
павуки проти жуків..., спостерігаємо...
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14.06.2024 17:52 Відповісти
5 років спостерігаємо. 3 млн. грн. це на "0" за два роки. Де той чорт воює?
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14.06.2024 18:00 Відповісти
пі@араси проти ган@онів
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14.06.2024 18:40 Відповісти
Президентом керує завгосп,виконавчою владою керує офіс президента,законотворчою-апаратчики.Ми точно живемо у державі,а не у бандустані?
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14.06.2024 17:55 Відповісти
Запитання риторичне, бо відповідь на нього "так, в банді" вже з червня 19-го року.
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14.06.2024 18:22 Відповісти
Завгосп Верховної Ради керує Верховною Радою. Має звання бригадного генерала, від Януковича отримав звання "почесний юрист". )))
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14.06.2024 18:26 Відповісти
В бантустані керує диктатор. Здоровезний негр канібал з еполетами.
А ми живемо в бантустанському цирку-шапіто.
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14.06.2024 20:55 Відповісти
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14.06.2024 21:33 Відповісти
Так, а слугам теж зрізали, чи тільки клєркам?
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14.06.2024 17:56 Відповісти
Дуже сумніваюся, що клерк отримує 250 тис на місяць.
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14.06.2024 17:58 Відповісти
Так офіційно депудятєл отримує близько 30 000 грн
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14.06.2024 18:24 Відповісти
цікаво скільки ми платимо помічникам депутатів, яких у кожного зеленого довбодятла по 20-30 штук ?
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14.06.2024 17:56 Відповісти
Дохріна. Публікували якось скільки коштів виділяється. Але ж тут основний заробіток не в тому. Помічники - то типу посередники у вирішенні питань..вони збирачі лівих грошей..
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14.06.2024 17:59 Відповісти
Нардепів жаба душить?

А ви своє утримання співставили із середньою зп в україні?? Вам, п@дарам навіть оренду житла, транспорту оплачують!! Водіїв, помічників, оренду офісів!! Путівки, страховки! Медичне обслуговування у Феофанії та приватних клініках!.

Борзометр вже зашкалює. Переселити всіх у відомчий готель, а на роботу пішки. Квартал якось до ВР дійдуть..

А вивельнені гроші - на армію.
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14.06.2024 17:56 Відповісти
Ні. Допоможе тільки вища міра соціального захисту.
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18.03.2025 14:24 Відповісти
Яке ж Шапіто...
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14.06.2024 17:57 Відповісти
3 мільйони на рік - це 250 тисяч гривень на місяць. Попа не злипнеться так жирно гидити ?
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14.06.2024 17:59 Відповісти
Ручне керування ОПою привело до Анархії. І вона все набирає оберти. ОПа не може втримати владу.
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14.06.2024 18:00 Відповісти
О, оце поворот! Не можуть наїстися " обранці долі"? Війна то таке, хай кріпаки воюють, а цім треба кошти щоб розмножуватися.
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14.06.2024 18:00 Відповісти
Там всі голосування так робились, просто в офісі вводили кількість голосів за, або проти. А знайдені на помийках члени монобільшості імітували законотворчу діяльність та отримували конвертики.
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14.06.2024 18:00 Відповісти
Традицію підбирати депутатів своєї фракції на помийці (смітнику) заснував Ющенко.
Він про це відверто заявив у 2008 році.

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14.06.2024 18:31 Відповісти
Так може і всі інші закони наприймали? А у нас взагалі щось залишилось від держави?
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14.06.2024 18:03 Відповісти
Чого дивуєтесь?
"Конституція на паузі" - як сказав Найвеличнишіч!
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14.06.2024 18:12 Відповісти
Половина того "апарату" ще з часів Кучми сидить.
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14.06.2024 18:18 Відповісти
А тепер уявіть собі ситуацію, коли зєля подав у відставку та замість нього, за Конституцією, Стефанчук, якого призначає або знімає ВРУ.
Реально країною будуть керувати апаратчики, які можуть ставити головою ВРУ будь-якого іншого нардепа, навіть умовного бойко або рабіновіча. І блокувати всі голосування за інших кандидатів.
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14.06.2024 18:18 Відповісти
да оставте их хоть на месяц без зарплаты, сколько помощи наши ребята получат? а то этих дармоедов мы с вами их кормим
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14.06.2024 18:21 Відповісти
Голову апарату відрубати негайно, а решту пиляти вдумливо і неквапно.
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14.06.2024 18:31 Відповісти
То може пора тих апаратчиків на фронт відправити, а хлопців з фронту на їх місце. Країною мають керувати ті, які зі зброєю в руках її захищають.
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14.06.2024 18:43 Відповісти
отак голосують за одні норми, а потім невідомо як, інщі в Законі з'являються...а це просто халтурка "апаратників"
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14.06.2024 19:19 Відповісти
Піздєц у них ЗП!
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14.06.2024 19:26 Відповісти
Ну тупые! Поднимите зарплаты депутатов до уровня аппарата и дело с концом.
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14.06.2024 19:42 Відповісти
Конгеніально! Апаратчик і напевно вахтер виявляється можуть стяною шматкою втирати носа любому депутату. Нафіга дрони для солдат і електроенергія для цивільних. Виявляється зарплати у апаратчиків такі як в судей. А якщо такого не буде, то виключать нардепам їхні карточки. Депутати бояться есемесок від вахтерів. Ха ха ха.
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14.06.2024 21:29 Відповісти
Всіх разом - на передову
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14.06.2024 21:45 Відповісти
В Україні є кваліфікованіші апаратчики за половину цих грошей.
А тих, що працюють зараз і саботують - нах з пляжу.
При чому - без пенсії, бо це свідомий груповий саботаж у час війни.
У них вже наколядовано до кінця днів.
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14.06.2024 22:41 Відповісти
Хвіст крутить собакою...
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15.06.2024 19:42 Відповісти
Це до питання про те, хто в Україні реальна влада, а хто - тушки, мурзілки та пєтрушки.
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18.03.2025 14:17 Відповісти
 
 