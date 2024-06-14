Нардепи вирішили "зрізати" зарплати працівників Апарату ВР. У відповідь апаратчики просто видаляють підписи депутатів під постановою, - Шабунін
Нардепи вирішили "зрізати" захмарні зарплати працівників апарату Верховної Ради. У відповідь апаратчики пішли на саботаж і просто зараз видаляють підписи нардепів під відповідною постановою (процедура відкликання – зовсім інша).
Про це повідомляє у фейсбуці глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Для розуміння – зарплата керівника Апарату Верховної Ради Штучного за 2023 рік – майже 3 млн грн.
Це приблизно в 5 разів більше, аніж середня річна з/п народного депутата.
Виправити цей дисбаланс – абсолютно нормально. Реагувати поза процедурним втручанням в систему Ради – злочин.
Мабуть, вперше в історії країни апарат Ради керує депутатами. Повторюся, це скликання – найменш субʼєктне в історії України", - розповів Шабунін.
Він також посилається на заяву "слуги народу" Галини Третьякової, в якій вона звинувачує апарат Верховної Ради у вчинені злочину, а голову апарату ВР у шатажі депутатів.
"ЗЛОЧИН АПАРАТУ. ПРОШУ вважати це заявою про вчинення злочину. На реєстраціі знаходився проект постанови щодо зменшення зарплат працівників апарату Верховної Ради, які зараз отримують мільйони, і це не жарт. ... Кількість підписантів була біля 100, коли підписи почали ЗНИКАТИ з проєкту. Фізично зникати. Так зникло 13 підписів протягом 10 хв, що технічно НЕМОЖЛИВО зробити без втручання в систему. ... Зловживання повноваженнями та паралельно тиск на нардепів шляхом обзвону з пресингом, зокрема що не випустять за кордон - це методи, які панують наразі в Апараті ВРУ. Так вам не почулося, голова апарату ВРУ погрожує депутатам", - заявила "слуга народу" Третьякова.
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Коли ж ви вже з своїми простими пролетарськимм рішеннями кудись подінетеся...
Апарат ВР забезпечує документообіг, інформаційне забезпечення та багато іншого.
Це тобі не сільський клуб, де можна просто звільнити директора та прибиральницю.
Кукловоди ради показали свое обличчя!
А ми живемо в бантустанському цирку-шапіто.
А ви своє утримання співставили із середньою зп в україні?? Вам, п@дарам навіть оренду житла, транспорту оплачують!! Водіїв, помічників, оренду офісів!! Путівки, страховки! Медичне обслуговування у Феофанії та приватних клініках!.
Борзометр вже зашкалює. Переселити всіх у відомчий готель, а на роботу пішки. Квартал якось до ВР дійдуть..
А вивельнені гроші - на армію.
Він про це відверто заявив у 2008 році.
"Конституція на паузі" - як сказав Найвеличнишіч!
Реально країною будуть керувати апаратчики, які можуть ставити головою ВРУ будь-якого іншого нардепа, навіть умовного бойко або рабіновіча. І блокувати всі голосування за інших кандидатів.
А тих, що працюють зараз і саботують - нах з пляжу.
При чому - без пенсії, бо це свідомий груповий саботаж у час війни.
У них вже наколядовано до кінця днів.