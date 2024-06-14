Нардепи вирішили "зрізати" зарплати працівників Апарату ВР. У відповідь апаратчики просто видаляють підписи депутатів під постановою, - Шабунін

Нардепи вирішили "зрізати" захмарні зарплати працівників апарату Верховної Ради. У відповідь апаратчики пішли на саботаж і просто зараз видаляють підписи нардепів під відповідною постановою (процедура відкликання – зовсім інша).

Про це повідомляє у фейсбуці глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Для розуміння – зарплата керівника Апарату Верховної Ради Штучного за 2023 рік – майже 3 млн грн.

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Це приблизно в 5 разів більше, аніж середня річна з/п народного депутата.

Виправити цей дисбаланс – абсолютно нормально. Реагувати поза процедурним втручанням в систему Ради – злочин.

Мабуть, вперше в історії країни апарат Ради керує депутатами. Повторюся, це скликання – найменш субʼєктне в історії України", - розповів Шабунін.

Він також посилається на заяву "слуги народу" Галини Третьякової, в якій вона звинувачує апарат Верховної Ради у вчинені злочину, а голову апарату ВР у шатажі депутатів.

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"ЗЛОЧИН АПАРАТУ. ПРОШУ вважати це заявою про вчинення злочину. На реєстраціі знаходився проект постанови щодо зменшення зарплат працівників апарату Верховної Ради, які зараз отримують мільйони, і це не жарт. ... Кількість підписантів була біля 100, коли підписи почали ЗНИКАТИ з проєкту. Фізично зникати. Так зникло 13 підписів протягом 10 хв, що технічно НЕМОЖЛИВО зробити без втручання в систему. ... Зловживання повноваженнями та паралельно тиск на нардепів шляхом обзвону з пресингом, зокрема що не випустять за кордон - це методи, які панують наразі в Апараті ВРУ. Так вам не почулося, голова апарату ВРУ погрожує депутатам", - заявила "слуга народу" Третьякова.