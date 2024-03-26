УКР
"Слуга народу" Третьякова відкликала законопроєкт, яким пропонувалося карати за привласнення державних функцій

третьякова

Народна депутатка від "Слуги народу" Галина Третьякова відкликала законопроєкт, яким пропонувалося довічне ув’язнення за привласнення державних функцій, після критики з боку колег, активістів, громадських діячів та медіа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це народна депутатка "Слуги народу" Галина Третьякова повідомила у своєму фейсбуці.

Нардепка уточнила, що передбачається доопрацювання законопроєкту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Галь, відкликай оту х...ю", - "слуга народу" Яременко - колезі Третьяковій, яка разом з Безуглою запропонувала скандальний законопроєкт

Нагадаємо, що документ пропонував доповнити Кримінальний кодекс статтею 1113 у такій редакції:

"Привласнення громадянином державних функцій, зокрема представлення України на міжнародних заходах, перед уповноваженими особами чи агентами іноземних держав, представниками міжнародних організацій, без надання на те повноважень, караються позбавленням волі на строк від 10 до 12 років".

Така законодавча ініціатива викликала бурхливу реакцію серед депутатського корпусу, активістів, громадських діячів та медіа.

Напередодні нардепки "Слуги народу" Галина Третьякова та Мар’яна Безугла внесли законопроєкт про довічне позбавлення волі за привласнення державних функцій, зокрема представлення України на міжнародних заходах, перед уповноваженими особами іноземних держав, міжнародних організацій, у тому числі за допомогою листування, телефонних розмов без надання на те повноважень та погоджень.

Водночас Безугла заявила, що це була "компактна законопроєктна провокація".

Нардеп "Слуги народу" Богдан Яременко закликав колегу по фракції Галину Третьякову відкликати законопроєкт.

Топ коментарі
+40
Ця кацапська свиня в окулярах= вже стільки гівна наробила Україні шо вже давно проситься до скотобійні.
26.03.2024 19:51 Відповісти
+22
Я взагалі не розумію, хто за цю кончиту голосував??? З нею стільки зашкварів, ще до депутатства..
26.03.2024 19:52 Відповісти
+19
О, ну що я казала..ось й друга ідіотка вилізла.

Закрийте вде цих двох ненормальних на примусове лікування!!
26.03.2024 19:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Продали козу (с)...
26.03.2024 19:50 Відповісти
чекаємо "Закон про іностранних агєнтов Порошенка енд компані опозиція"
26.03.2024 19:59 Відповісти
А ще краще для слугориг законопроект, що чоловіки з прізвищами Порошенко, Яценюк, Турчинов, Парубій, Залужний, Кривоніс, Муженко, Червінський, Марченко, Червінський - вороги України, а єрмак, татаров, коломойський,шифери, лисий, пікалов, юзік, коля котлєта, безмозгла, третьякова - герої України.
26.03.2024 20:33 Відповісти
Это была проба пипл и инстемблинша Мира шобла примеряет к Вове и его банде....звание Фюрера и пытается очертить рамки квартального Рейха...проконает Аль нет ....не проконало значит будем запускать позже что то похожее ..безмозглая и Третьякова внесите закон о приветствии ХАЙЛЬ клован!
26.03.2024 20:50 Відповісти
Як і шизофренічка Безугла, ця кацапська свиня балотувалась у Києві. От округ не буду шукати.
26.03.2024 19:55 Відповісти
Оболонь.
26.03.2024 19:59 Відповісти
Обидві від Оболоні???
26.03.2024 20:06 Відповісти
Безуглая..
27.03.2024 10:23 Відповісти
Тоді в 2019 році під час масового психозу який охопив Україну, якщо кандидат був від зе команди то мав маже 100% шансів потрапити до ВР.
26.03.2024 20:01 Відповісти
Психоз - це психічне захворювання. Захворілий перестає адекватно сприймати навколишнє, змінюється його поведінка, реакції, психоемоційне тло. Людина дивно, неадекватно реагує на те, що відбувається, її емоції стають надто сильними.
26.03.2024 20:04 Відповісти
Ну не 100, наприклад Куртєв великий енергетік не пройшов
26.03.2024 20:24 Відповісти
Нажаль ви маєте рацію.
26.03.2024 20:41 Відповісти
Наш вумний та мудрий нарІТ...
26.03.2024 20:01 Відповісти
В нас голосування за закритими списками. Тому в парламент може пролізти будь-яке сміття і виборці ніяк не можуть цьому запобігти. І, чомусь, жоден парламент не захотів змінити виборче законодавство.
26.03.2024 20:02 Відповісти
73 %
26.03.2024 20:06 Відповісти
За цих кончит голосував мудрий премудрий нарід 73%. Ви ще не чули решту кончит і корабельних сосен, але їм не дають відкривати рота, бо на їх фоні в психіатричній лікарні на стаціонарі притомніші пацієнти.
26.03.2024 20:35 Відповісти
При всій до Вас повазі. Які 73%??? Ну згадайте математику, включіть логіку та візьміть доступні статистичні данні!!

Там максимум 40-43 відсотки від загальної кількості громадян України голосувало!!
26.03.2024 21:23 Відповісти
"Мудрий нарід", як і за ze... Нажаль.
26.03.2024 21:37 Відповісти
Та ті ж, хто й за зеленого ху#ліо!
26.03.2024 21:47 Відповісти
хто голосував ? "Міс Оболонь 2019" по мажорітарці

26.03.2024 20:02 Відповісти
За "міс безмозглу" голосувли безмозглі кияни 73%!
26.03.2024 20:38 Відповісти
МУДРІ кияни, як і МУДРІ укра... тьху, прости господи, малороси!
26.03.2024 21:40 Відповісти
На Оболоні гуртожитки педуніверситету; студенти, зазвичай не дуже активні, на тих виборах проявили неабияку активність - голосували переважо за квартал.
26.03.2024 21:42 Відповісти
Піда...гогі, сер!
26.03.2024 22:02 Відповісти
Чекали на зарплату 4000 доларів. "Такі дорослі, а у казки вірять!" (с)
27.03.2024 10:21 Відповісти
А може за міс Й#болонь?
26.03.2024 21:48 Відповісти
Ну геть дебілка
26.03.2024 22:46 Відповісти
А хто ж її забиватиме?..
26.03.2024 21:41 Відповісти
О, ну що я казала..ось й друга ідіотка вилізла.

Закрийте вде цих двох ненормальних на примусове лікування!!
26.03.2024 19:51 Відповісти
А ви шо й вправду думмаєте шо там їх тільки двоє?
26.03.2024 20:02 Відповісти
Ні, ці просто яскраві, що капець)
26.03.2024 20:07 Відповісти
Боже, ну за що нам ще ці ідіоти, в нас же вже ***** є...?
26.03.2024 19:52 Відповісти
Голі гнилі понти від зелених.
26.03.2024 19:54 Відповісти
Через цих пришелепкуватих зешобла прощупує настрої в суспільстві.
26.03.2024 19:54 Відповісти
Дура, по Конституції України народ і є влада і держава
26.03.2024 19:54 Відповісти
А вони її читали?
26.03.2024 21:05 Відповісти
Владу обрав народ.Виходячи на вулицю,я розумію,що навколо мене більшість придурків,трішки не по собі інколи
26.03.2024 19:54 Відповісти
Як казав віхтор хвьодрович- давайте не будем гаваріть а плахом, а лучше сдєлаєм.
Оце нащадки проффесора.
26.03.2024 19:55 Відповісти
*****, воно зрозуміло, що функції крани з 22го року несуть на собі волонтери ( забезпечення Війська, гуманітарна допомога, мітінги за кордоном, тощо) і що почати садити їх все посипеться, бо той з функціонерів, дипломатів, міністрів, урядовців хто має то робити, сидить в схемах і йому просто до війни немає часу.
26.03.2024 19:56 Відповісти
Две свиноматки хрюкают в унисон, это перебор, в топку их...
26.03.2024 19:56 Відповісти
А зелена пліснява не така вже й безмозгла,як здається. Швиденько зрозуміли,що їхнього лідора буде зручно наступній владі засадити на пожиттєво за цим законом.
26.03.2024 19:56 Відповісти
Це просто цирк від кварталу.Все погоджено згідно сценарію,чи хтось думає,що ці дурепи самі від себе таке придумали.Інфопростір забивають усіляким гівном
26.03.2024 19:59 Відповісти
"Мамо, що маю робити?!
Мамо, але я дурна!" (с) сестричка Віка (Врадій)
26.03.2024 19:58 Відповісти
Недовго ганьбилися дві подруги по дебілізму. Було б дуже смішно, якби цей набір речень винесли на голосування. Це оцінка професійного зеленого шобла.
26.03.2024 19:59 Відповісти
26.03.2024 20:00 Відповісти
Це фото Галі з паспорту чи з випускного у школі?Дитина низької якості.
26.03.2024 20:03 Відповісти
Складається враження, що сракоморді Галя та Мар'яна виявилися депутатнами низької якості.
26.03.2024 20:00 Відповісти
Плінтусові бабехи
26.03.2024 22:48 Відповісти
Я не розумію, навіщо дратувати людей? Ніхто не забуде, що наробили ці дурепи, і не тільки вони. У слугах урода такої мразі вистачає.
26.03.2024 20:02 Відповісти
Ціль проста-показати,що при владі є дурніші за янелоха.Для багатьох людей на тлі інших зельонский просто найвиличніший і найрозумніший лідор.Саме так з нього зліпили кандидата в президенти
26.03.2024 20:10 Відповісти
Дві дурепи поперли проти годувальника
26.03.2024 20:10 Відповісти
А не простіше саму Третякову... відкликати із ВРУ???
26.03.2024 20:12 Відповісти
Механизма нет
26.03.2024 20:17 Відповісти
Тому вона така й "вумна".
26.03.2024 20:23 Відповісти
Як вам, дебіли голоснувші поприколу?
26.03.2024 20:13 Відповісти
Злякалася аналтабушника. Береже себе.
26.03.2024 20:20 Відповісти
Коменти на Цензорі про цей Закон та Єрмака прочитала...
І вирішила, що "ну його нах" так підставлятися.
26.03.2024 20:20 Відповісти
26.03.2024 20:23 Відповісти
Потом, какой ни будь Очкарик на Кацапском канале будет кацапятам рассказывать, как видный политический деятель умерла в нищете и забвении !
26.03.2024 20:28 Відповісти
Дихлофосом її треба попшикати.
26.03.2024 20:29 Відповісти
...може викликати санітарів ?
26.03.2024 20:32 Відповісти
У зебила все ********, как и он сам.
26.03.2024 20:32 Відповісти
А про такі дива вона не буде законопрект реєструвати?

26.03.2024 20:38 Відповісти
Так пусть другие дупутаты поддержат инициативу! И!!! "Не я виноватая! А та толстая дура!"
26.03.2024 20:40 Відповісти
Невже катлєта обгадився від переляку…
Ох і жорстка така, тьотка…
Головне прокукурікала, а там, хоть і не світай…
Стефанчук від неї, просто у захваті…
26.03.2024 20:40 Відповісти
26.03.2024 20:41 Відповісти
Йшла би ти, Пенелопа, жартувати в 95-й Квартал. Не виставляй ВР посміховиськом на весь світ!
26.03.2024 21:48 Відповісти
тупой, и еще тупее, часть 3
26.03.2024 20:46 Відповісти
Депутатка європарламенту дипломатично написала що їм потрібно в коледж походити а не закони писати.... простіше у нас не депутати рівень школи
26.03.2024 20:59 Відповісти
Конченные.
26.03.2024 21:08 Відповісти
Єрмак по дупі надавав 😏
26.03.2024 21:10 Відповісти
Hellis

@13Hellis_13

·

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1772649407428571362 3 ч

я впевнена ( так, ВПЕВНЕНА), що цей черговий скандал міжнародного рівня, та чергова дискредитація українського парламенту було заплановано. Єрмаком. Хто є у ФБ, напишіть депутату ЄС будь ласка, чії вказівки виконує Безугла
26.03.2024 21:23 Відповісти
https://www.youtube.com/@show_bisyky ШОУБІСИКИ https://www.youtube.com/post/UgkxgfXKDvTuv-uRfivjY6qJfqH6F170MabY 4 минуты назад

Звільнення Данилова - це страх Зеленського. Через підступи єрмака. Який свідчить, що ми входимо в найбільш небезпечний етап каденції Зе. Коли він починає максимальні чистки у спробах закрити рот всім. Рейтинг Зе продовжує падати. Як і довіри до нього. Прибрали Залужного - але це нічого не дало. На фронті - очевидно негарна для піару ситуація. Плюс в ОП параноя з приводу 20 травня і уявної нелегітимності президента. Що, звичайно, повний маразм. Слід було просто зробити завчасно подання до Конституційного Суду, який із 100 % гарантією прийняв абсолютно протокольне рішення і зняв би це питання в зародку. Але кінчені з ОП настільки бояться того, як вони з цим судом поводилися до того, що побоялися це зробити. А раптом судді щосб не те приймуть? Тепер - параноять. Плюс населення явно перебуває в прострації та апатії. Після звільнення Залужного у людей забрали віру в перемогу та нормальне закінчення цієї війни. І люди масово перестали читати новини, закрилися. Однак коли ця апатія неодмінно перейде у злість - здогадайтесь проти кого вона буде спрямована. Правильно - проти того, хто робить все можливе, щоб закрити рота всім. І одному лишатися в медійному полі. Зе думає, що це - його порятунок. Хоча це - абсолютно не так. Ну, але повертаємося до Данилова. І от, в таких умовах на Банковій вирішили остаточно закрити рот і прибрати всіх, хто хоч трохи медійний і має в теорії якийсь присмак "не свого". Данилов - якраз такий. Постійно щось говорив, не узгоджуючи це з ОП. Плюс мав сміливість в минулому році ляпнути. що країну на міжнародній арені не має представляти єрмак. Бо він - ніхто з точки зору державної системи. Ясна справа, що ларьочник-секретут цього не забув. І почав капати Зе на мозок. Мовляв, Данилов - небезпечний, бо не контрольований. І рейтинг у нього є (навіть більший за самого єрмака). І взагалі - Вова, він тебе зіллє при першому ж шухєрі. Кароч, робив все те саме, що й Залужним, починаючи з квітня-2022. І от - докапав. Саме смішне, що очі чистки вже серед своїх призведуть до того, що Зе лишиться сам. І більше не буде ні на кого перекласти відповідальність. Я вже мовчу, що кількість ображених зростає у геометричній прогресії. Однак зараз Зе стає особливо небезпечним. Він боїться і буде робити все, щоб прибрати всіх, кого боїться. Тож, окрім російського наступу в найближчі 3-4 місяці буде й внутрішній наступ єрмачні по всіх фронтах. На свободу слова, думки, позиції. Так що висер третьякової-безуглої - це не випадковість і просто бажання вислужитися. Це - підтвердження тенденції, яку спочатку закидають через місцевих жириновосько-медведевих. За старою російською традицією, яка й панує в головах єрмачні. І ситуація з Даниловим - це перша його ластівка.
26.03.2024 21:35 Відповісти
Та ну. Ветеринара туди запхав Портков зі своїм подєльніком Богданом. Вони шаруділи від імені третього Андрія - Клюєва. Ці три таваріща зелене шапіто контролювали навиліт.
26.03.2024 23:00 Відповісти
то можна буде вже їх законно пи.....ти?
27.03.2024 07:45 Відповісти
26.03.2024 21:52 Відповісти
Ще раз ці дури щось видадуть , і я почну пропонувати вибори нового парламенту.

до речі, а є вже кандидати на нових депутатів, наприклад із військових ?

ЧИ ЗНОВУ ЗАПОВЗЕ БАТАЛЬОН МОНАКО ?
26.03.2024 21:55 Відповісти
От урок українцям до чого приводить прихід випадкових людей до влади. Цікави чи на наступних виборах українці стануть на ті ж граблі і виберуть такий ж непотріб як ця третякова чу безугла?
26.03.2024 22:40 Відповісти
Ще одна повія, вони сестри по розуму. Їх спасе -виправить тільки могила.
26.03.2024 23:05 Відповісти
Зря відкликала. К Ермаку ця стаття дуже ліпн
26.03.2024 23:35 Відповісти
І хто її вилікував "фалоімітатором"?
27.03.2024 07:43 Відповісти
 
 