"Слуга народу" Третьякова відкликала законопроєкт, яким пропонувалося карати за привласнення державних функцій

Народна депутатка від "Слуги народу" Галина Третьякова відкликала законопроєкт, яким пропонувалося довічне ув’язнення за привласнення державних функцій, після критики з боку колег, активістів, громадських діячів та медіа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це народна депутатка "Слуги народу" Галина Третьякова повідомила у своєму фейсбуці.

Нардепка уточнила, що передбачається доопрацювання законопроєкту.

Нагадаємо, що документ пропонував доповнити Кримінальний кодекс статтею 1113 у такій редакції:

"Привласнення громадянином державних функцій, зокрема представлення України на міжнародних заходах, перед уповноваженими особами чи агентами іноземних держав, представниками міжнародних організацій, без надання на те повноважень, караються позбавленням волі на строк від 10 до 12 років".

Така законодавча ініціатива викликала бурхливу реакцію серед депутатського корпусу, активістів, громадських діячів та медіа.

Напередодні нардепки "Слуги народу" Галина Третьякова та Мар’яна Безугла внесли законопроєкт про довічне позбавлення волі за привласнення державних функцій, зокрема представлення України на міжнародних заходах, перед уповноваженими особами іноземних держав, міжнародних організацій, у тому числі за допомогою листування, телефонних розмов без надання на те повноважень та погоджень.

Водночас Безугла заявила, що це була "компактна законопроєктна провокація".

Нардеп "Слуги народу" Богдан Яременко закликав колегу по фракції Галину Третьякову відкликати законопроєкт.