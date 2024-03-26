"Слуга народу" Третьякова відкликала законопроєкт, яким пропонувалося карати за привласнення державних функцій
Народна депутатка від "Слуги народу" Галина Третьякова відкликала законопроєкт, яким пропонувалося довічне ув’язнення за привласнення державних функцій, після критики з боку колег, активістів, громадських діячів та медіа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це народна депутатка "Слуги народу" Галина Третьякова повідомила у своєму фейсбуці.
Нардепка уточнила, що передбачається доопрацювання законопроєкту.
Нагадаємо, що документ пропонував доповнити Кримінальний кодекс статтею 1113 у такій редакції:
"Привласнення громадянином державних функцій, зокрема представлення України на міжнародних заходах, перед уповноваженими особами чи агентами іноземних держав, представниками міжнародних організацій, без надання на те повноважень, караються позбавленням волі на строк від 10 до 12 років".
Така законодавча ініціатива викликала бурхливу реакцію серед депутатського корпусу, активістів, громадських діячів та медіа.
Водночас Безугла заявила, що це була "компактна законопроєктна провокація".
Нардеп "Слуги народу" Богдан Яременко закликав колегу по фракції Галину Третьякову відкликати законопроєкт.
Там максимум 40-43 відсотки від загальної кількості громадян України голосувало!!
Закрийте вде цих двох ненормальних на примусове лікування!!
Оце нащадки проффесора.
Мамо, але я дурна!" (с) сестричка Віка (Врадій)
тнами низької якості.
І вирішила, що "ну його нах" так підставлятися.
Ох і жорстка така, тьотка…
Головне прокукурікала, а там, хоть і не світай…
Стефанчук від неї, просто у захваті…
я впевнена ( так, ВПЕВНЕНА), що цей черговий скандал міжнародного рівня, та чергова дискредитація українського парламенту було заплановано. Єрмаком. Хто є у ФБ, напишіть депутату ЄС будь ласка, чії вказівки виконує Безугла
Звільнення Данилова - це страх Зеленського. Через підступи єрмака. Який свідчить, що ми входимо в найбільш небезпечний етап каденції Зе. Коли він починає максимальні чистки у спробах закрити рот всім. Рейтинг Зе продовжує падати. Як і довіри до нього. Прибрали Залужного - але це нічого не дало. На фронті - очевидно негарна для піару ситуація. Плюс в ОП параноя з приводу 20 травня і уявної нелегітимності президента. Що, звичайно, повний маразм. Слід було просто зробити завчасно подання до Конституційного Суду, який із 100 % гарантією прийняв абсолютно протокольне рішення і зняв би це питання в зародку. Але кінчені з ОП настільки бояться того, як вони з цим судом поводилися до того, що побоялися це зробити. А раптом судді щосб не те приймуть? Тепер - параноять. Плюс населення явно перебуває в прострації та апатії. Після звільнення Залужного у людей забрали віру в перемогу та нормальне закінчення цієї війни. І люди масово перестали читати новини, закрилися. Однак коли ця апатія неодмінно перейде у злість - здогадайтесь проти кого вона буде спрямована. Правильно - проти того, хто робить все можливе, щоб закрити рота всім. І одному лишатися в медійному полі. Зе думає, що це - його порятунок. Хоча це - абсолютно не так. Ну, але повертаємося до Данилова. І от, в таких умовах на Банковій вирішили остаточно закрити рот і прибрати всіх, хто хоч трохи медійний і має в теорії якийсь присмак "не свого". Данилов - якраз такий. Постійно щось говорив, не узгоджуючи це з ОП. Плюс мав сміливість в минулому році ляпнути. що країну на міжнародній арені не має представляти єрмак. Бо він - ніхто з точки зору державної системи. Ясна справа, що ларьочник-секретут цього не забув. І почав капати Зе на мозок. Мовляв, Данилов - небезпечний, бо не контрольований. І рейтинг у нього є (навіть більший за самого єрмака). І взагалі - Вова, він тебе зіллє при першому ж шухєрі. Кароч, робив все те саме, що й Залужним, починаючи з квітня-2022. І от - докапав. Саме смішне, що очі чистки вже серед своїх призведуть до того, що Зе лишиться сам. І більше не буде ні на кого перекласти відповідальність. Я вже мовчу, що кількість ображених зростає у геометричній прогресії. Однак зараз Зе стає особливо небезпечним. Він боїться і буде робити все, щоб прибрати всіх, кого боїться. Тож, окрім російського наступу в найближчі 3-4 місяці буде й внутрішній наступ єрмачні по всіх фронтах. На свободу слова, думки, позиції. Так що висер третьякової-безуглої - це не випадковість і просто бажання вислужитися. Це - підтвердження тенденції, яку спочатку закидають через місцевих жириновосько-медведевих. За старою російською традицією, яка й панує в головах єрмачні. І ситуація з Даниловим - це перша його ластівка.
до речі, а є вже кандидати на нових депутатів, наприклад із військових ?
ЧИ ЗНОВУ ЗАПОВЗЕ БАТАЛЬОН МОНАКО ?