"Слуга народа" Третьякова предлагает повысить оплату труда помощникам-консультантам нардепов с 88 до 132 тыс. грн

В Верховной Раде предлагают повысить оплату труда помощникам-консультантам народных депутатов.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий проект постановления №11384 зарегистрировала председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики, нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова.

В пояснительной записке нардеп заявила, что парламентарий может иметь до 31 помощника-консультанта, в то же время фонд

оплаты труда на всех помощников-консультантов, работающих по срочному трудовому договору составляет 88,4 тыс.грн в месяц в 2024 году.

"Это приводит к потере устойчивости системы сопровождения законотворческого процесса и усложняет содержание профессионального персонала народными депутатами Украины", - отметила она.

Так, Третьякова предлагает установить с 1 июля 2024 года месячный фонд для оплаты труда помощников-консультантов народного депутата Украины в размере 43,8 прожиточных минимумов (132,6 тыс. грн).

"Таким образом увеличение фонда оплаты труда предполагается за счет экономии расходов на оплату труда с начислениями народных депутатов Украины и их помощников-консультантов и экономия за счет расходов, предусмотренных на возмещение расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, и уменьшение расходов на оплату труда с начислениями, предусмотренных для оплаты труда работников Аппарата Верховной Рады Украины. Реализация проекта Постановления не потребует дополнительных финансовых и материальных затрат за счет Государственного бюджета Украины в 2024 году", - говорится в записке.

Читайте также: Нардепы решили "срезать" зарплаты работников Аппарата ВР. В ответ аппаратчики просто удаляют подписи депутатов под постановлением, - Шабунин