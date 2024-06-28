"Слуга народа" Третьякова предлагает повысить оплату труда помощникам-консультантам нардепов с 88 до 132 тыс. грн
В Верховной Раде предлагают повысить оплату труда помощникам-консультантам народных депутатов.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий проект постановления №11384 зарегистрировала председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики, нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова.
В пояснительной записке нардеп заявила, что парламентарий может иметь до 31 помощника-консультанта, в то же время фонд
оплаты труда на всех помощников-консультантов, работающих по срочному трудовому договору составляет 88,4 тыс.грн в месяц в 2024 году.
"Это приводит к потере устойчивости системы сопровождения законотворческого процесса и усложняет содержание профессионального персонала народными депутатами Украины", - отметила она.
Так, Третьякова предлагает установить с 1 июля 2024 года месячный фонд для оплаты труда помощников-консультантов народного депутата Украины в размере 43,8 прожиточных минимумов (132,6 тыс. грн).
"Таким образом увеличение фонда оплаты труда предполагается за счет экономии расходов на оплату труда с начислениями народных депутатов Украины и их помощников-консультантов и экономия за счет расходов, предусмотренных на возмещение расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, и уменьшение расходов на оплату труда с начислениями, предусмотренных для оплаты труда работников Аппарата Верховной Рады Украины. Реализация проекта Постановления не потребует дополнительных финансовых и материальных затрат за счет Государственного бюджета Украины в 2024 году", - говорится в записке.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"При формуванні проекту Державного бюджету України на 2024 рік
розрахунок фонду оплати праці народних депутатів України та їх помічниківконсультантів здійснювався виходячи з кількість 423 чоловік.
Фактична чисельність народних депутатів України становить 401.
Не ображайте курвів. Як правило, це гарні жінки. Принаймні, нам - чоловікам часто вони вміють подобатися.
Щодо цієї істоти, ризикну припустити, що сподобатися вона може хіба що клінічному збоченцю.
оцій *****(жіночий статевий орган з 5 літер)
справдилися на 100 відсотків!!!
.
Они там ****** в этой Раде?!
всі на фронт, там швидко розбагатієте!
Мар'яша з Кольою Катлєтою вже "виступили". А про цю свинюку досі було ніц не чутно.
Тепер все стало на місце...
132.6/31=4274.1
Але який там 31.. їх 2 - За строковим трудовим договором на постійній основі: Новиков Станіслав Олегович, Пашук Наталія Іванівна (пруф https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21121 ) тобто з 44.2 тис на місяць хоче їм зробити 66.3, бо бідоські..
Тобто країна дає результат + зарплати низької ланки ростуть - високі зарплати. Низький результат + ніщенські зарплати низької ланки- низькі зарплати.