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"Слуга народа" Третьякова предлагает повысить оплату труда помощникам-консультантам нардепов с 88 до 132 тыс. грн

Слуга народу Третьякова пропонує підвищити оплату праці помічникам нардепів

В Верховной Раде предлагают повысить оплату труда помощникам-консультантам народных депутатов.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий проект постановления №11384 зарегистрировала председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики, нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова.

В пояснительной записке нардеп заявила, что парламентарий может иметь до 31 помощника-консультанта, в то же время фонд
оплаты труда на всех помощников-консультантов, работающих по срочному трудовому договору составляет 88,4 тыс.грн в месяц в 2024 году.

"Это приводит к потере устойчивости системы сопровождения законотворческого процесса и усложняет содержание профессионального персонала народными депутатами Украины", - отметила она.

Так, Третьякова предлагает установить с 1 июля 2024 года месячный фонд для оплаты труда помощников-консультантов народного депутата Украины в размере 43,8 прожиточных минимумов (132,6 тыс. грн).

"Таким образом увеличение фонда оплаты труда предполагается за счет экономии расходов на оплату труда с начислениями народных депутатов Украины и их помощников-консультантов и экономия за счет расходов, предусмотренных на возмещение расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, и уменьшение расходов на оплату труда с начислениями, предусмотренных для оплаты труда работников Аппарата Верховной Рады Украины. Реализация проекта Постановления не потребует дополнительных финансовых и материальных затрат за счет Государственного бюджета Украины в 2024 году", - говорится в записке.

Читайте также: Нардепы решили "срезать" зарплаты работников Аппарата ВР. В ответ аппаратчики просто удаляют подписи депутатов под постановлением, - Шабунин

Автор: 

ВР (29272) помощник депутата (40) заработная плата (2400) Третьякова Галина (118)


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Топ комментарии
+40
П І Д А Р А С И !!!А пєнси хай на 2 тис. живуть!!!Мразота зелена!!!
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28.06.2024 15:08
+37
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28.06.2024 15:05
+31
Більше за солдата на нулі.
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28.06.2024 15:08
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Сказати,що вона ідіотка--знчить нічого не сказати.
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28.06.2024 17:25 Ответить
Это ВЫ идиоты-верхогляды. Она предлагаеь использовать деньги отсутствующих депутатов:
"При формуванні проекту Державного бюджету України на 2024 рік
розрахунок фонду оплати праці народних депутатів України та їх помічниківконсультантів здійснювався виходячи з кількість 423 чоловік.
Фактична чисельність народних депутатів України становить 401.
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28.06.2024 17:38 Ответить
Курва...
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28.06.2024 17:39 Ответить

Не ображайте курвів. Як правило, це гарні жінки. Принаймні, нам - чоловікам часто вони вміють подобатися.
Щодо цієї істоти, ризикну припустити, що сподобатися вона може хіба що клінічному збоченцю.
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28.06.2024 23:01 Ответить
Со своих плати. Ты всёравно дура и зарплаты не заслуживаешь
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28.06.2024 17:40 Ответить
Но-но! Це чиясь... сімейна бухгалтерша. Не вірите?
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28.06.2024 23:02 Ответить
А хіба може бути щось іньше?Вони всі живуть в ЄВРО- пі,а ми в УКРАЇНІ на гривні...Як там казав перший презедент відповідаючи на запитання про зарплату у 20 долларів:" Ви получаєте заробітну платню не в доларах , а в купонакарбованьцях....!" А подивись скільки в тебе на папірцях нулів?Що мало нулів? Уяві собі , що 500 грн = 500 ЄВРО....і стане легше, і сміливо йди в АТБ... І головне, не думай,зовсім не думай...А навіщо думати,аналізувати...перераховувати на ЄВРО...Та це так роблять тільки....тільки ХТО? І що це за провакацію я написав... .трясьця...Тихо ...про це говорити неможна ...Хтось почує..
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28.06.2024 17:49 Ответить
Коли вже, нарешті, кияни розгонять ту зраду? Ті суки вже вкрай знахабніли!
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28.06.2024 17:56 Ответить
Тільки кияни? Цієї мразоти, в каждому кутку вистачає!
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28.06.2024 21:19 Ответить
Чтоб вы все сдохли , падлы !
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28.06.2024 17:56 Ответить
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28.06.2024 17:56 Ответить
Хочеться, щоб усі побажання висловлені тут і поза чатом
оцій *****(жіночий статевий орган з 5 літер)
справдилися на 100 відсотків!!!
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28.06.2024 21:56 Ответить
Це Ви про писок?..
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28.06.2024 23:06 Ответить
Достатньо їм підсипати в закуски трійла для щурів...
.
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28.06.2024 23:05 Ответить
Я так понимаю, это примерно $3,200.00?
Они там ****** в этой Раде?!
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28.06.2024 17:58 Ответить
Вже давно!
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28.06.2024 21:20 Ответить
а їм що, ще й зарплату дають?!!!
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28.06.2024 17:59 Ответить
консультанти, на нулі зарплати великі..
всі на фронт, там швидко розбагатієте!
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28.06.2024 18:09 Ответить
А сын сивковича говорит,что бюджет пуст,бреше?
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28.06.2024 18:17 Ответить
Це він вам особисто повідомив?..
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28.06.2024 23:08 Ответить
Агент агента козыря - не придуряйся.
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29.06.2024 11:13 Ответить
Хто?
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29.06.2024 15:47 Ответить
Немає сенсу не тільки піднімати зарплатню помічникам депутаНів, а й платити взагалі щось самим депутаНам. Бо нічого корисного для воюючій країни та українського народу вони не зробили.
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28.06.2024 18:25 Ответить
Добре "слуги" живуть, самі собі зарплату призначають та виплачують. Хочу і собі таку саму "роботу" ...
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28.06.2024 18:46 Ответить
Нарешті! Сталося!
Мар'яша з Кольою Катлєтою вже "виступили". А про цю свинюку досі було ніц не чутно.
Тепер все стало на місце...
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28.06.2024 18:26 Ответить
Ще й бронь дадуть
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28.06.2024 18:43 Ответить
88.4/31=2851.6
132.6/31=4274.1
Але який там 31.. їх 2 - За строковим трудовим договором на постійній основі: Новиков Станіслав Олегович, Пашук Наталія Іванівна (пруф https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21121 ) тобто з 44.2 тис на місяць хоче їм зробити 66.3, бо бідоські..
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28.06.2024 19:40 Ответить
Третьякова, ти вже скоро лопнеш а тобі все мало, шоб ти вже вдавилася тіма грошима, кончена тварюка🤢
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28.06.2024 19:54 Ответить
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28.06.2024 20:12 Ответить
Взагалі то вважаю що зарплати владі і посередникам мусять нараховуватись в відсотку від ВВП країни і враховуючи мінімальні зарплати країни.
Тобто країна дає результат + зарплати низької ланки ростуть - високі зарплати. Низький результат + ніщенські зарплати низької ланки- низькі зарплати.
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28.06.2024 20:19 Ответить
Я херею,такі зарплатні--це ШОК!!!!! Це в помічника,а скільки в депутата? ВСІХ підарів на передок!!! Третьякову в 3-ю штурмову!!!! СУКИ!!!! В середньому, простий громадянин отрмує, 10-20 тисяч, в Києві,за такуж роботу отримують 30-40тисяч,а тут сраний помічник 130 тисяч--це ЖАХ,під час війни,зовсім здуріли!! АГОВ, 73% ,чого мовчите---це ВИ ВСІ привели нас до такого **благополуччя*,де ви? А,зрозумів,всі дриснули за кордон,залишились 23% **довбонутих** розгрібати ваші ПРИКОЛИ!!!
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28.06.2024 20:24 Ответить
Люди добрі, та читайте не тільки заголовки, Третьякова, звичайно, та ще стерво. І живуть депутати і їхні помічники не на зарплату. Зарплата їм так, на каву, без круасанів. Та не дозволяйте, щоб вони реготали з вас. Це не зарплата одного помічника, це фонд оплати праці на всіх помічників, а їх вони можуть мати до 31. Інша справа, що вони і на мінімалку не заслуговують за їх роботу і відношення до України.
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29.06.2024 03:05 Ответить
*****, які скоти ! Для народу нічого не приймают ! Де Закон Про Зброю ! Лиш думають як вкрасти пока при кориті... Ганьба ЗеМародерам !
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28.06.2024 20:29 Ответить
Це яким помічникам? колі-катлєти? Ну, так нехай із отих шухляд з долярами-єврами по пачці на місяць видає - до кінця життя вистачить. Які, *****, зарплати підвищені? За що? Ні#єра ж толкового не роблять, і ми повинні їх утримувати? Сук@, чому #уйло по цим дармоїдам ракету не запускає? Чекає капітуляції?
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28.06.2024 23:29 Ответить
давно пора, сколько можно терпеть?
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29.06.2024 00:01 Ответить
Піклуються, як зворушливо.
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29.06.2024 00:19 Ответить
..а видстрочить вона не хоче..???
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29.06.2024 21:11 Ответить
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