FATF продовжила зупинення членства Росії в організації

За результатами червневого засідання Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмивання грошей (FATF) 23-28 червня у Сінгапурі було продовжено зупинення членства РФ в організації.

Про це повідомили у Державній службі фінансового моніторингу України, передає Цензор.НЕТ.

"У продовження заяв, опублікованих з березня 2022 року, FATF повторно наголошує, що всі юрисдикції повинні бути пильними щодо поточних та нових ризиків обходу заходів, вжитих проти РФ з метою захисту міжнародної фінансової системи", – йдеться у повідомленні Держфінмоніторингу.

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На засіданні FATF також розглядалося питання посилення ризиків, що походять від КНДР, з якою Росія підписала договір про "всеосяжне стратегічне партнерство".

"Україна продовжує бути активним учасником засідань FATF, контакти з делегаціями посилюються. Варто відзначити високий технічний рівень дискусій стосовно ризиків, що несе росія для Глобального середовища боротьби з фінансуванням нерозповсюдження, фінансуванням тероризму та відмиванням коштів", – зазначив голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський.