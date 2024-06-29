У районах Новоолександрівки, Воздвиженки і Прогреса бої, - Генштаб

З початку доби, 29 червня, найбільше ворог атакує на Покровському напрямку. Тут відбулося майже 30 відсотків від загальної суми у 47 бойових зіткнень по всій лінії фронту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, наші захисники жорстко відповідають на штурмові і наступальні дії загарбників, знищують піхоту та техніку.

Обстріли території України

Російські терористи зі своєї території продовжують бити керованими авіаційними бомбами по Харківщині. Зокрема, ворог завдав удару шістьма КАБами по Вовчанську, чотирма - у район Веселого, а одну авіабомбу скинув неподалік Липців. Наразі, на Харківському напрямку відбито чотири атаки окупантів у районі Вовчанська. Дві, там же, ще тривають.

На Куп’янському напрямку продовжується бій біля Стельмахівки. Також російські терористи бомбардують райони Куп’янська, Стельмахівки та Петропавлівки - у сумі застосували вісім КАБів.

Також читайте: Ворог атакує у Вовчанську, точаться бої у у районі Часового Яру та поблизу Торецька, - Генштаб

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку з початку доби ворог здійснив три спроби покращити тактичне положення біля Невського. Бойові дії тривають. У район Сіверська противник завдали авіаудару трьома КАБами.

На Покровському напрямку, як і останнім часом загалом, найвища інтенсивність атак ворога. Загальна кількість бойових дій з початку доби тут зросла до 13. Зараз п’ять боєзіткнень тривають у районах Новоолександрівки, Воздвиженки і Прогреса.

Обстановка на Сході

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував у районах Новоданилівки та Малої Токмачки. Біля останньої бій триває.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби відбулося 140 бойових зіткнень, з них 37 на Покровському напрямку, - Генштаб ЗСУ

На решті напрямків обстановка без особливих змін.