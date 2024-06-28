Від початку доби відбулося 140 бойових зіткнень, з них 37 на Покровському напрямку, - Генштаб ЗСУ

Від початку доби станом на 22:00 відбулося 140 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Обстріли території України

Російські загарбники завдали по території України 61 авіаційний удар із застосуванням 110 КАБів, також задіяли 328 дронів-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив понад 3180 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах зі ствольної і реактивної артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку окупанти впродовж дня за підтримки авіації 12 разів атакували в районі Вовчанська. Підрозділи Сил оборони успішно відбили 10 штурмових дій противника, ще два боєзіткнення на даний час тривають. Попередні втрати агресора на цьому напрямку склали 89 окупантів вбитими та пораненими. Знищено три бойові броньовані машини, вісім автомобілів, 26 бліндажів та склад боєприпасів.

На Куп’янському напрямку противник здійснив дев’ять спроб відтіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка, Стельмахівка та Кругляківка. Українські воїни відбили вісім атак ворога. Триває бій біля Синьківки.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку російські загарбники 19 разів намагалися просунутися в районах Греківки, Макіївки, Невського, Торського та Серебрянського лісу. Захисники України відбили 17 атак ворога, бої тривають.

На Сіверському напрямку обстановка напружена. Від початку доби окупанти здійснили 19 штурмових дій поблизу Білогорівки, Спірного, Верхньокам’янського, Роздолівки та Виїмки. Підрозділи Сил оборони відбили 15 атак російських окупантів, ще чотири боєзіткнення тривають.

Читайте: Сили оборони зупинили наступ РФ на Харківщині, хоча там зараз непросто, - Зеленський

На Краматорському напрямку окупанти не відмовляються від намірів просунутися в районі Часового Яру, Нового та Іванівського. Українські оборонці відбили дві атаки противника, ще три штурмові дії не завершилися.

На напрямку Горлівка-Торецьк противник за підтримки авіації 15 разів атакував позиції українського війська. Без успіху завершилися 14 ворожих штурмів, ще один бій триває.

На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткнень збільшилась до 37. Загарбники продовжують тиснути на бойові порядки наших підрозділів поблизу Воздвиженки, Новоолександрівки, Євгенівки, Прогресу, Новоселівки Першої та Уманського. Нашими воїнами відбито 29 ворожих атак, тривають бої. Попередні втрати агресора на цьому напрямку склали 160 окупантів вбитими та пораненими. Знищено дві бойові броньовані машини, чотири автомобілі та два бліндажі.

На Курахівському напрямку від початку доби відбулося 11 боєзіткнень. Без успіху для противника завершилося п’ять штурмових дій поблизу Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки. Водночас, зберігається активність ворога поблизу Красногорівки, де чотири атаки агресора відбито, та ще два боєзіткнення тривають. Ситуація напружена. Силами оборони вживаються заходи щодо стабілізації обстановки.

Також читайте: Можуть пройти місяці та роки, перш ніж F-16 матимуть істотний вплив на війну, - командувач ВПС Данії Дам

Бойові дії на півдні

На Времівському напрямку противник намагається вклинитися в передній край оборони наших підрозділів в районі Водяного. Дії ворога активно підтримуються артилерією.

На Оріхівському та Придніпровському напрямку всі зусилля загарбницьких військ потіснити наші підрозділи із займаних позицій зазнали невдачі.

На інших напрямках обстановка без суттєвих змін.

Удари по ворогу

Впродовж доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу, чотири засоби ППО та станцію РЕБ противника.