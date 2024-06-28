С начала суток произошло 140 боевых столкновений, из них 37 на Покровском направлении, - Генштаб ВСУ

С начала суток по состоянию на 22:00 произошло 140 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Обстрелы территории Украины

Российские захватчики нанесли по территории Украины 61 авиационный удар с применением 110 КАБов, также задействовали 328 дронов-камикадзе. Вместе с тем, враг совершил более 3180 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам из ствольной и реактивной артиллерии, минометов, стрелкового оружия и вооружения боевых машин.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении оккупанты в течение дня при поддержке авиации 12 раз атаковали в районе Волчанска. Подразделения Сил обороны успешно отразили 10 штурмовых действий противника, еще два боестолкновения в настоящее время продолжаются. Предварительные потери агрессора на этом направлении составили 89 оккупантов убитыми и ранеными. Уничтожены три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 26 блиндажей и склад боеприпасов.

На Купянском направлении противник совершил девять попыток оттеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка, Стельмаховка и Кругляковка. Украинские воины отразили восемь атак врага. Продолжается бой возле Синьковки.

Боевые действия на Донетчине

На Лиманском направлении российские захватчики 19 раз пытались продвинуться в районах Грековки, Макеевки, Невского, Торского и Серебрянского леса. Защитники Украины отразили 17 атак врага, бои продолжаются.

На Северском направлении обстановка напряженная. С начала суток оккупанты совершили 19 штурмовых действий вблизи Белогоровки, Спорного, Верхнекаменского, Раздоловки и Выемки. Подразделения Сил обороны отразили 15 атак российских оккупантов, еще четыре боестолкновения продолжаются.

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На Краматорском направлении оккупанты не отказываются от намерений продвинуться в районе Часового Яра, Нового и Ивановского. Украинские защитники отразили две атаки противника, еще три штурмовые действия не завершились.

На направлении Горловка-Торецк противник при поддержке авиации 15 раз атаковал позиции украинской армии. Без успеха завершились 14 вражеских штурмов, еще один бой продолжается.

На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество боестолкновений увеличилось до 37. Захватчики продолжают давить на боевые порядки наших подразделений вблизи Воздвиженки, Новоалександровки, Евгеновки, Прогресса, Новоселовки Первой и Уманского. Нашими воинами отражены 29 вражеских атак, продолжаются бои. Предыдущие потери агрессора на этом направлении составили 160 оккупантов убитыми и ранеными. Уничтожены две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и два блиндажа.

На Кураховском направлении с начала суток произошло 11 боестолкновений. Без успеха для противника завершилось пять штурмовых действий вблизи Георгиевки, Константиновки и Парасковиевки. В то же время, сохраняется активность врага вблизи Красногоровки, где четыре атаки агрессора отражены, и еще два боестолкновения продолжаются. Ситуация напряженная. Силами обороны принимаются меры по стабилизации обстановки.

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Боевые действия на юге

На Времовском направлении противник пытается вклиниться в передний край обороны наших подразделений в районе Водяного. Действия врага активно поддерживаются артиллерией.

На Ореховском и Приднепровском направлении все усилия захватнических войск потеснить наши подразделения с занимаемых позиций потерпели неудачу.

На других направлениях обстановка без существенных изменений.

Удары по врагу

В течение суток авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения личного состава, четыре средства ПВО и станцию РЭБ противника.