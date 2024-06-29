В районах Новоалександровки, Воздвиженки и Прогресса бои - Генштаб
С начала суток, 29 июня, больше всего враг атакует на Покровском направлении. Здесь произошло почти 30 процентов от общей суммы в 47 боевых столкновений по всей линии фронта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, наши защитники жестко отвечают на штурмовые и наступательные действия захватчиков, уничтожают пехоту и технику.
Обстрелы территории Украины
Российские террористы со своей территории продолжают бить управляемыми авиационными бомбами по Харьковщине. В частности, враг нанес удар шестью КАБами по Волчанску, четырьмя - в район Веселого, а одну авиабомбу сбросил неподалеку Липец. Сейчас на Харьковском направлении отражено четыре атаки оккупантов в районе Волчанска. Две, там же, еще продолжаются.
На Купянском направлении продолжается бой возле Стельмаховки. Также российские террористы бомбардируют районы Купянска, Стельмаховки и Петропавловки - в сумме применили восемь КАБов.
Обстановка на Востоке
По данным Генштаба, на Лиманском направлении с начала суток враг предпринял три попытки улучшить тактическое положение возле Невского. Боевые действия продолжаются. В районе Северска противник нанес авиаудар тремя КАБами.
На Покровском направлении, как и в последнее время в целом, самая высокая интенсивность атак врага. Общее количество боевых действий с начала суток здесь возросло до 13. Сейчас пять боестолкновений продолжаются в районах Новоалександровки, Воздвиженки и Прогресса.
Обстановка на Востоке
На Ореховском направлении враг дважды атаковал в районах Новоданиловки и Малой Токмачки. Возле последней бой продолжается.
На остальных направлениях обстановка без особых изменений.
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