Враг атакует в Волчанске, ведутся бои в районе Часового Яра и вблизи Торецка, - Генштаб

Силы обороны Украины продолжают ведение оборонительной операции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

В сводке напоминается, что в ночь на 29 июня 2024 года противник атаковал 10-ю ударными БпЛА типа "Shahed" из района Приморско-Ахтарска (рф).

В результате боевой работы все 10 "шахедов" сбиты в пределах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областей.

За прошедшие сутки, 28 июня, на фронте зафиксировано 170 боевых столкновений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток произошло 140 боевых столкновений, из них 37 на Покровском направлении, - Генштаб ВСУ

Обстрелы территории Украины

По уточненной информации, за вчера в целом враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам два ракетных удара, с применением трех ракет, 88 авиационных ударов (в частности, сбросил 150 управляемых авиабомб), совершил почти 4400 обстрелов, 110 - с применением реактивных систем залпового огня, более 1200 атак дронами-камикадзе различных типов.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два артиллерийских средства, четыре средства ПВО, две станции РЭБ и 11 районов сосредоточения личного состава противника.

Обстановка с начала суток

Сегодня, по состоянию на это время, произошло 37 боевых столкновений. Захватчики совершили 12 авиаударов 35 КАБами и 25 ударов дронами-камикадзе, 630 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении произошло шесть атак оккупантов в районе Волчанска. Две - отбиты, боестолкновения в четырех локациях продолжаются. Ситуация контролируемая. За прошедшие сутки на направлении захватчики потеряли 129 человек живой силы, 40 из них - безвозвратно. Уничтожены три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и три единицы спецтехники. Повреждены, в частности, один танк, три ББМ, три артиллерийские системы и два автомобиля. Поражено 35 блиндажей врага и уничтожен один склад с боеприпасами.

На Купянском направлении продолжается атака наших позиций в районе Стельмаховки. Ситуация контролируется.

Также читайте: С начала суток количество боевых столкновений возросло до 131, самой горячей точкой остается Покровское направление, - Генштаб ВСУ

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Северском направлении уже отбиты два вражеских штурма. А три попытки захватчиков продвинуться вперед возле Спорного и Выемки продолжаются. Украинские воины наносят врагу комплексное огневое поражение.

На Краматорском направлении с начала суток произошло пять боестолкновений. Две атаки вблизи Калиновки отбиты, ведутся боевые действия в районе Часового Яра. Российский агрессор успеха не имеет.

Также отмечается, что враг активно действует на Торецком направлении - сегодня пытается вытеснить наших защитников с позиций вблизи Торецка. Продолжается бой в трех локациях.

"Особенно активным противник остается на Покровском направлении. Уже с начала суток совершил восемь попыток прорвать нашу оборону в районах Воздвиженки, Прогресса и Сокола. Из них четыре еще продолжается. Силы обороны принимают меры для истощения наступательного потенциала оккупантов, - говорится в сообщении.

На Кураховском направлении продолжается атака захватчиков на Парасковиевку. Ситуация под контролем Сил обороны. Еще пять штурмов отбито в районе Константиновки. Враг понес потери. Идет подсчет.

Также читайте: На фронте с начала суток произошло 102 боестолкновения, на семи направлениях бои продолжаются, - Генштаб

Обстановка на Юге

На Времевском направлении российский агрессор пытается продвинуться в районе Водяного. Украинские подразделения сдерживают захватчиков огнем.

Ореховское направление. Наши воины подавили попытку оккупантов прорвать оборону в районе Новоданиловки.

На остальных направлениях активных наступательных действий противник не проводил.