На фронте с начала суток произошло 102 боестолкновения, на семи направлениях бои продолжаются, - Генштаб

С начала суток враг продолжает наращивать темпы наступательных действий. Количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 102. Украинские защитники уверенно сдерживают натиск российских оккупационных войск и наносят врагу максимальные потери.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба по ситуации на фронте по состоянию на 16 часов, передает Цензор.НЕТ.

Обстановка на Харьковщине

На Купянском направлении противник шесть раз штурмовал оборонительные рубежи наших подразделений в районах Степной Новоселовки, Стельмаховки, Синьковки и Кругляковки. Украинские воины стойко держат оборону. Пять попыток оккупантов продвинуться вперед отбито, один бой еще продолжается.

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Ситуация на Востоке

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 16 атак на позиции украинцев вблизи Невского, Макеевки, Торского и Серебрянского Леса. 14 боестолкновений завершились без успеха для противника, еще два боестолкновения продолжаются.

Продолжает враг искать слабые места в нашей обороне на Северском направлении. Вблизи Белогоровки, Спорного, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Раздоловки и Выемки защитниками украинской земли отбито 15 атак противника. Четыре боевых столкновения еще не завершились.

На Краматорском направлении оккупанты совершили три безуспешные штурмы позиций нашей армии вблизи Часового Яра, Нового и Ивановского. Еще один бой продолжается.

На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до девяти. Активно работает авиация агрессора, в частности, удару двумя КАБами подвергся город Торецк, еще одной бомбой террористы ударили по поселку Нью-Йорк.

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На Покровском направлении самое большое количество боестолкновений. С начала суток оккупанты осуществили уже 28 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Прогресса, Новоселовки Первой и Уманского. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 21 атаку противника, семь боев - еще продолжаются. Александрополь получил два удара двумя НАРами, КАБами российские террористы нанесли поражение по населенным пунктам Лозоватское, Волчье, Евгеновка, Прогресс, Веселое, Новоселовка Первая и Николаевка.

Продолжаются бои вблизи Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковиевки на Кураховском направлении. Сейчас украинские защитники здесь отбили семь атак оккупационной армии, еще две - продолжаются.

Обстановка на Юге

На Времевском направлении идет бой неподалеку Водяного. Ситуация напряженная. Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения оккупантов в глубину нашей территории.

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Как отметили в Генштабе, на остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.