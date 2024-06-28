С начала суток уже произошло более 80 боестолкновений, наибольшую активность оккупанты проявляют на Покровском и Северском направлениях, - Генштаб

Наибольшую активность с начала суток российские захватчики проявляют на Покровском и Северском направлениях. Общее количество боевых столкновений увеличилось до 81.

Об этом говорится в сводке Генштаба по ситуации на фронте по состоянию на 13 часов 28 июня, передает Цензор.НЕТ.

В Генштабе отмечают, что почти по всей линии фронта враг активно применяет авиацию. Подразделения Сил обороны жестко отвечают на штурмовые и наступательные действия захватчиков, уничтожают их пехоту и технику.

Обстрелы приграничья Сумщины и Черниговщины

Пограничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей продолжают страдать от коварных артиллерийских обстрелов с территории Российской Федерации. Так, с направления Козино (РФ) нанесен удар по селу Стариково, из Белой Березы (РФ) по Нововасильевке, из Зерново (РФ) по населенным пунктам Хлебороб, Ромашково и Прогресс.

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Ситуация на Харьковщине

В то же время под постоянными атаками вражеской авиации находится Харьковщина. Со стороны Белгорода (РФ) террористы нанесли три удара семью КАБами по населенному пункту Липцы, два удара шестью КАБами - по Старице, четыре КАБа оккупанты сбросили на Николаевку, еще по три - на Варваровку и Веселое. Волчанские Хутора поразили двумя управляемыми авиационными бомбами.

Вместе с тем продолжаются бои в районе Волчанска. В настоящее время наши воины отбили четыре из пяти штурмов противника.

Боевые действия на востоке

Десять раз за сегодня захватническая армия при поддержке авиации атаковала подразделения Сил обороны в районах Невского, Макеевки, Торского и Серебрянского леса на Лиманском направлении. Девять штурмовых действий наши воины отбили, одно боестолкновение еще продолжается.

На Северском направлении оккупанты продолжают проявлять активность вблизи Белогоровки, Спирного, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Раздоловки и Выемки. С начала суток количество боестолкновений здесь возросло до 19. По населенным пунктам и позициям наших войск интенсивно работает вражеская авиация. 14 атак российских захватчиков отбиты, пять - еще продолжаются.

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Не оставляют оккупанты попыток вклиниться в нашу оборону на Краматорском направлении. Украинские военные отбили один штурм противника. В районах Часова Яра, Нового и Ивановского продолжаются три боестолкновения.

Не сбавляет враг темпов наступательных действий также на направлении Горловка - Торецк. Авиация российских оккупантов наносит удары управляемыми авиационными бомбами. Силы обороны организованно сдерживают штурмовые действия противника, шесть атак отбиты, еще один бой продолжается.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупационные войска 21 раз атаковали позиции украинских воинов неподалеку Воздвиженки, Новоалександровки, Прогресса, Новоселовки Первой и Уманского. В настоящее время наши защитники отбили уже 13 вражеских атак, еще восемь - продолжаются.

На Кураховском направлении без успеха завершились пять штурмовых действий агрессора вблизи Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковиевки, одно боестолкновение еще продолжается. Потерь позиций не допущено.

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Ситуация на юге

На Приднепровском направлении враг тоже безуспешно трижды атаковал наших защитников вблизи Крынков. Населенные пункты Ольгинка и Тягинка подверглись удару КАБами.

Как отметили в Генштабе, на остальных направлениях обстановка без особых изменений.