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В Часовом Яру ситуация критически тяжелая. Враг непрерывно атакует в лоб и пытается обойти город с флангов.

яр,часів

Оккупанты бросают на штурмы города десантников, спецназовцев и бывших заключенных из отрядов "Шторм-V", атакуют непрерывно в лоб и пытаются обойти его с флангов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в Telegram-канале 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

"Ресурс захватчиков бесконечен - на смену уничтоженным оккупантам приходят новые и новые. Нам нужно больше огневых средств, больше дронов, больше Вашей поддержки", - говорится в заметке.

Военные отмечают, что сейчас наиболее ожесточенные бои идут в районе канала Северский Донец - Донбасс.

"Враг беспощадно уничтожает город всеми возможными средствами, применяет огромное количество fpv-дронов, сбрасываний по защитникам города", - отмечают в бригаде.

Как сообщалось ранее, российские военные используют ТОС "Солнцепек" для ударов по Часовому Яру.

Также читайте: В Часовоярской громаде остается 643 человека, детей среди них нет. В городе разрушены все многоэтажки, - начальник ГВА Чаус

Автор: 

Донецкая область (9920) боевые действия (4258) 24 омб имени князя Данила Галицкого (259) Часов Яр (362)


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Беспекові угоди не допомагають?Вова ночами не спить,постійно домовляється і не діє?Дивно.Сирьський про обовязки згадав,забувши про права,що ж воно таке діється.Ні не на часі?Буде пізно,часу все менше
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28.06.2024 14:11 Ответить
Це все наслідки того що поки наші герої тримали 2 роки лінію під Авдіївкую,ЗЕЄрмаки не будували укріплень,а тепер щом мінізувати втрати ЗСУ нам приходиться тільки відступати,укріпленнями стають наші міста які кацапи стирають з обличчя землі.Хуйло готовий до втрат у цій війні 2-3 мільйона своїх крепостних
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28.06.2024 14:14 Ответить
Потрібна авіація, та нескінченні **********....
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28.06.2024 14:23 Ответить
Ага. Не забути про дозвіл все це використовувати.
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28.06.2024 15:22 Ответить
Солнцепек дальность до 6 км. Где наши САУ с кассетами?
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28.06.2024 15:31 Ответить
Вся відповідальність тепер на "найвеличнішому" за звільнення вищого військового керівництва ,за зрив мобілізації після чого ситуація сутєво погіршилась ,досить в дурника гратись.
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28.06.2024 15:57 Ответить
Докомандувалися, "с(т)ратеги-полководці"? Мерзотники...
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29.06.2024 12:25 Ответить
 
 