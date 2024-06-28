В Часовом Яру ситуация критически тяжелая. Враг непрерывно атакует в лоб и пытается обойти город с флангов.

Оккупанты бросают на штурмы города десантников, спецназовцев и бывших заключенных из отрядов "Шторм-V", атакуют непрерывно в лоб и пытаются обойти его с флангов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в Telegram-канале 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

"Ресурс захватчиков бесконечен - на смену уничтоженным оккупантам приходят новые и новые. Нам нужно больше огневых средств, больше дронов, больше Вашей поддержки", - говорится в заметке.

Военные отмечают, что сейчас наиболее ожесточенные бои идут в районе канала Северский Донец - Донбасс.

"Враг беспощадно уничтожает город всеми возможными средствами, применяет огромное количество fpv-дронов, сбрасываний по защитникам города", - отмечают в бригаде.

Как сообщалось ранее, российские военные используют ТОС "Солнцепек" для ударов по Часовому Яру.

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