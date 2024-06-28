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Новини
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У Часовому Ярі ситуація критично важка. Ворог безупинно атакує в лоб та намагається обійти місто з флангів

яр,часів

Окупанти кидають на штурми міста десантників, спецпризначенців та колишніх ув'язнених із загонів "Шторм-V", атакують безупинно в лоб та намагаються обійти його з флангів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у Telegram-каналі 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила.

"Ресурс загарбників нескінченний - на зміну знищеним окупантам приходять нові й нові. Нам потрібно більше вогневих засобів, більше дронів, більше Вашої підтримки", - йдеться у дописі.

Військові зазначають, що наразі найбільш запеклі бої точаться в районі каналу Сіверський Донець - Донбас.

"Ворог нещадно знищує місто всіма можливими засобами, застосовує величезну кількість fpv-дронів, скидів по захисниках міста", - відзначають у бригаді.

Як повідомлялось раніше, російські військові використовують ТОС "Солнцепек" для ударів по Часовому Яру.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Часовоярській громаді залишається 643 людини, дітей серед них немає. У місті зруйновані всі багатоповерхівки, - начальник МВА Чаус

Автор: 

Донецька область (8724) бойові дії (4008) 24 омб імені князя Данила Галицького (260) Часів Яр (364)


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Беспекові угоди не допомагають?Вова ночами не спить,постійно домовляється і не діє?Дивно.Сирьський про обовязки згадав,забувши про права,що ж воно таке діється.Ні не на часі?Буде пізно,часу все менше
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28.06.2024 14:11 Відповісти
Це все наслідки того що поки наші герої тримали 2 роки лінію під Авдіївкую,ЗЕЄрмаки не будували укріплень,а тепер щом мінізувати втрати ЗСУ нам приходиться тільки відступати,укріпленнями стають наші міста які кацапи стирають з обличчя землі.Хуйло готовий до втрат у цій війні 2-3 мільйона своїх крепостних
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28.06.2024 14:14 Відповісти
Потрібна авіація, та нескінченні **********....
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28.06.2024 14:23 Відповісти
Ага. Не забути про дозвіл все це використовувати.
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28.06.2024 15:22 Відповісти
Солнцепек дальность до 6 км. Где наши САУ с кассетами?
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28.06.2024 15:31 Відповісти
Вся відповідальність тепер на "найвеличнішому" за звільнення вищого військового керівництва ,за зрив мобілізації після чого ситуація сутєво погіршилась ,досить в дурника гратись.
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28.06.2024 15:57 Відповісти
Докомандувалися, "с(т)ратеги-полководці"? Мерзотники...
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29.06.2024 12:25 Відповісти
 
 