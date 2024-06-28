У Часовому Ярі ситуація критично важка. Ворог безупинно атакує в лоб та намагається обійти місто з флангів

Окупанти кидають на штурми міста десантників, спецпризначенців та колишніх ув'язнених із загонів "Шторм-V", атакують безупинно в лоб та намагаються обійти його з флангів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у Telegram-каналі 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила.

"Ресурс загарбників нескінченний - на зміну знищеним окупантам приходять нові й нові. Нам потрібно більше вогневих засобів, більше дронів, більше Вашої підтримки", - йдеться у дописі.

Військові зазначають, що наразі найбільш запеклі бої точаться в районі каналу Сіверський Донець - Донбас.

"Ворог нещадно знищує місто всіма можливими засобами, застосовує величезну кількість fpv-дронів, скидів по захисниках міста", - відзначають у бригаді.

Як повідомлялось раніше, російські військові використовують ТОС "Солнцепек" для ударів по Часовому Яру.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Часовоярській громаді залишається 643 людини, дітей серед них немає. У місті зруйновані всі багатоповерхівки, - начальник МВА Чаус