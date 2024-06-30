Цифри щодо мобілізації формулює керівництво ЗСУ, - Зеленський
Запит на мобілізацію сформувало керівництво Збройних Сил України. Наразі мобілізаційні заходи відбуваються згідно з планом.
Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю колумністці The Philadelphia Inquirer Труді Рубін, інформує Цензор.НЕТ.
"Тактичні дії, скільки потрібно на фронті людей - потрібно щоб це завжди формулювало військове керівництво... Військове керівництво сформулювало цифри, я їх бачив і сьогодні вони йдуть за цим планом", - сказав глава держави.
Натомість політичне керівництво країни, за його словами, працює над забезпеченням армії зброєю, амуніцією та технологіями.
Зеленський також відкинув ідею впровадити лотерею для мобілізації громадян на війну. Свого часу такий спосіб використовували США для визначення людей, яких відправляли на фронт. За словами президента, в Україні такий спосіб мобілізації не був би справедливим, насамперед щодо тих, хто уже воює.
"Але це була війна не на території США й не за існування країни. Це не екзистенційний виклик, це інші речі. Україна бореться за виживання", - додав український лідер.
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Я видел фото одного любопытного письмеца, в котором руководство МВД приказывает отправлять гражданских сотрудников МВД в областной Львовский ТЦК . И это из Запорожья. А тех, кто откажется ехать, угрожают увольнять
А відповідь: "підписувати забаганки єрмака"
12млн НЕ проголосувало ВЗАГАЛІ.
13.9 млн - проголосували "по-приколу".
5,3 млн - за ще одного такого собі кандидата.
Так от 5,3+ 12= 17,3. І Виходить що ОТЕ що плаває і НЕ тоне - НЕ повинно було стати президентом. АЛЕ система передачі влади від гаманція до гаманця якраз і потребує пасивного виборця. І ця пасивність коштує життя мільйонам українців. А патріотизм за гроші не купиш. Так що ПАНОВЕ політично-кримінально-корумповано організоване угруповання ГАМАНЦІВ ви в кінці -кінців ЗНИКНИТЕ. Як при владі так і в житті. Жаль що при такому ході історіі від України мало що залишиться. Хотілося б одного - щоб за мемуари "Як я пролюбив державу Україна" вам не гонорари платили а чистили лице і вам і вашим нащадкам
"Президент України https://suspilne.media/tag/zelensskij/ Володимир Зеленський зараз не бачить потреби у мобілізації додаткових півмільйона солдатів. Йдеться про 500 тисяч мобілізованих.
Про це він https://www.channel4.com/news/zelenskyy-on-trump-putin-and-how-the-war-could-end-full-interview сказав в інтерв'ю британському каналу Channel 4.
От зараз до поліції претензії. Якщо прибрати поьіцейських - трешак буде..
Це люди, які свідомо вибрали працювати в силовому відомстві. А зараз ловлять цивільних щоб ті їх захищали.
Як це заі.пало...
буратінка корче з себе сталіна?
А Стефанчук+Разумков з Гончаруком+Шмигалем та їх члЄнами, поки що підуть, як свідки по статті 28 КРМКодексу України…
Костін же, не просто сидить на посаді з усім ГПУ??
Коли хоче, він верховний головнокоманлувач.
Коли не хоче, то тільки свічку тримає.
Боишься что всякое Ермачье под нее подпадет?)