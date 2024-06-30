Цифри щодо мобілізації формулює керівництво ЗСУ, - Зеленський

Запит на мобілізацію сформувало керівництво Збройних Сил України. Наразі мобілізаційні заходи відбуваються згідно з планом.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю колумністці The Philadelphia Inquirer Труді Рубін, інформує Цензор.НЕТ.

"Тактичні дії, скільки потрібно на фронті людей - потрібно щоб це завжди формулювало військове керівництво... Військове керівництво сформулювало цифри, я їх бачив і сьогодні вони йдуть за цим планом", - сказав глава держави.

Натомість політичне керівництво країни, за його словами, працює над забезпеченням армії зброєю, амуніцією та технологіями.

Зеленський також відкинув ідею впровадити лотерею для мобілізації громадян на війну. Свого часу такий спосіб використовували США для визначення людей, яких відправляли на фронт. За словами президента, в Україні такий спосіб мобілізації не був би справедливим, насамперед щодо тих, хто уже воює.

"Але це була війна не на території США й не за існування країни. Це не екзистенційний виклик, це інші речі. Україна бореться за виживання", - додав український лідер.

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