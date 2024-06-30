УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11402 відвідувача онлайн
Новини
7 728 49

Цифри щодо мобілізації формулює керівництво ЗСУ, - Зеленський

Цифри щодо мобілізації формулює керівництво ЗСУ, - Зеленський

Запит на мобілізацію сформувало керівництво Збройних Сил України. Наразі мобілізаційні заходи відбуваються згідно з планом.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю колумністці The Philadelphia Inquirer Труді Рубін, інформує Цензор.НЕТ.

"Тактичні дії, скільки потрібно на фронті людей - потрібно щоб це завжди формулювало військове керівництво... Військове керівництво сформулювало цифри, я їх бачив і сьогодні вони йдуть за цим планом", - сказав глава держави.

Натомість політичне керівництво країни, за його словами, працює над забезпеченням армії зброєю, амуніцією та технологіями.

Зеленський також відкинув ідею впровадити лотерею для мобілізації громадян на війну. Свого часу такий спосіб використовували США для визначення людей, яких відправляли на фронт. За словами президента, в Україні такий спосіб мобілізації не був би справедливим, насамперед щодо тих, хто уже воює.

"Але це була війна не на території США й не за існування країни. Це не екзистенційний виклик, це інші речі. Україна бореться за виживання", - додав український лідер.

Читайте також: Міноборони про мобілізацію: Динаміка позитивна і набагато краща, ніж у березні чи лютому

Автор: 

Зеленський Володимир (24253) мобілізація (3109) ЗСУ (7647)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+31
" Мобілізація ето работа ЗСУ , в енергетіке ******* ето к Кабміну ..." А на#уй ти тоді треба ?
показати весь коментар
30.06.2024 18:16
+23
Клован,чому "мусора" заброньовані?
показати весь коментар
30.06.2024 18:17
+23
А чого Зеленський ************ від ЗСУ?Він же по штату,начебто,вЕрховний гОловнокомандувач!
показати весь коментар
30.06.2024 18:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Може пора мобілізувати спеціально навчених людей, які мають військову підготовку, які давали присягу на вірність народу України, які живуть з податків простих українців, які все життя користуються пільгами і благами, що недоступні простим людям?
показати весь коментар
30.06.2024 18:16 Відповісти
Тут, вот какая ситуация. Если мы в ближайшее время от мусорских начальников услышим, что 20 или 30% работников МВД пошли в армию. Не верьте. Они пытаются загнать сейчас в армию не самих мусоров, а вольнонаемный персонал, который работает в структурах МВД.
Я видел фото одного любопытного письмеца, в котором руководство МВД приказывает отправлять гражданских сотрудников МВД в областной Львовский ТЦК . И это из Запорожья. А тех, кто откажется ехать, угрожают увольнять
показати весь коментар
30.06.2024 18:37 Відповісти
Цікаво , кого Ви маєте на увазі? Що в нас за категорія ,яка має саме військову підготовку, все життя користується пільгами та благами( якими саме?) і вони не на фронті?
показати весь коментар
01.07.2024 08:20 Відповісти
" Мобілізація ето работа ЗСУ , в енергетіке ******* ето к Кабміну ..." А на#уй ти тоді треба ?
показати весь коментар
30.06.2024 18:16 Відповісти
Ну що за питання? А вечірні відосікі?
показати весь коментар
30.06.2024 18:25 Відповісти
Лаконічно сформулювали.
А відповідь: "підписувати забаганки єрмака"
показати весь коментар
30.06.2024 19:19 Відповісти
Клован,чому "мусора" заброньовані?
показати весь коментар
30.06.2024 18:17 Відповісти
президент відповідає за мобілізацію а презик наповнюється випопрожненнями своєї Козирної палавінкі .
показати весь коментар
30.06.2024 18:23 Відповісти
Бо к час Ч, мусора будуть захищати корумпований режим блазня
показати весь коментар
30.06.2024 18:46 Відповісти
А чого Зеленський ************ від ЗСУ?Він же по штату,начебто,вЕрховний гОловнокомандувач!
показати весь коментар
30.06.2024 18:17 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=iVYaGN4qr9c ПЕСЕНКА ДУРЕМАРА - А Я ТУТ НЕ ПРИ ЧЕМ!
показати весь коментар
30.06.2024 18:23 Відповісти
Шоб потім натовп не лінчував ненароком за компанію
показати весь коментар
30.06.2024 18:28 Відповісти
Beta Human, це ж твій обранець, ти ж за Зеленського горлянку рвав. Перевзувся?
показати весь коментар
30.06.2024 19:56 Відповісти
Мене ще ні один президент не влаштовував повністю, Сірожа. За двух останніх взагалі не голосував. Деменція дуже підступна, Сірожа, бережись.
показати весь коментар
30.06.2024 20:41 Відповісти
61% населення (із приблизно 31млн виборців) ПРОГОЛОСУВАЛО. З них 73% баранів і овець і ще 24% - порохоботи. 39% НЕ голосувало - зараз пожинають ПЛОДИ своєї БЕЗДІЯЛЬНОСТІ. Якщо грубо то треба казати ЩО НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ уже давно по барабану ЛЮБІ вибори. Бо коли виникають МЕДІЙНІ а не політичні партії - ЦЕ не про демократію і НЕ про закон. ЦЕ про кримінально- політичні гаманці, які організували ГЕНОЦИД українців. (Подивіться на статистику ВИМИРАННЯ і НЕНАРОДЖЕННЯ населення України за останні 30 років)
12млн НЕ проголосувало ВЗАГАЛІ.
13.9 млн - проголосували "по-приколу".
5,3 млн - за ще одного такого собі кандидата.
Так от 5,3+ 12= 17,3. І Виходить що ОТЕ що плаває і НЕ тоне - НЕ повинно було стати президентом. АЛЕ система передачі влади від гаманція до гаманця якраз і потребує пасивного виборця. І ця пасивність коштує життя мільйонам українців. А патріотизм за гроші не купиш. Так що ПАНОВЕ політично-кримінально-корумповано організоване угруповання ГАМАНЦІВ ви в кінці -кінців ЗНИКНИТЕ. Як при владі так і в житті. Жаль що при такому ході історіі від України мало що залишиться. Хотілося б одного - щоб за мемуари "Як я пролюбив державу Україна" вам не гонорари платили а чистили лице і вам і вашим нащадкам
показати весь коментар
30.06.2024 21:32 Відповісти
Гуманоїд, тобі скільки рочків, щоб ображати - перекручувати імена? Тільки тупа школота так хамит, поц ти малолітній
показати весь коментар
30.06.2024 22:30 Відповісти
11 січня 2024 року.
"Президент України https://suspilne.media/tag/zelensskij/ Володимир Зеленський зараз не бачить потреби у мобілізації додаткових півмільйона солдатів. Йдеться про 500 тисяч мобілізованих.

Про це він https://www.channel4.com/news/zelenskyy-on-trump-putin-and-how-the-war-could-end-full-interview сказав в інтерв'ю британському каналу Channel 4.
показати весь коментар
30.06.2024 18:18 Відповісти
Слова вирвані з контексту, ви не так зрозуміли, перекладач був з будуна...
показати весь коментар
30.06.2024 18:37 Відповісти
показати весь коментар
30.06.2024 18:19 Відповісти
Ну тут таке. Можна й про медикіа та інженерів запитати.

От зараз до поліції претензії. Якщо прибрати поьіцейських - трешак буде..
показати весь коментар
30.06.2024 18:29 Відповісти
Поліція пропала на початку війни. Трешака не було.
Це люди, які свідомо вибрали працювати в силовому відомстві. А зараз ловлять цивільних щоб ті їх захищали.
показати весь коментар
30.06.2024 19:21 Відповісти
Де пропала? В Києвв була.
показати весь коментар
30.06.2024 19:24 Відповісти
вова ха-ро-ший ! вова ха-ро-ший !
показати весь коментар
30.06.2024 18:20 Відповісти
А-ха. Якщо Херсон звільнений то буба головком, а якщо мобілізація то буба іностранєц.
Як це заі.пало...
показати весь коментар
30.06.2024 18:24 Відповісти
Зрадник-ухилянт перекладає відповідальність на "керівництво ЗСУ". А це, взагалі, хто?
буратінка корче з себе сталіна?
показати весь коментар
30.06.2024 18:25 Відповісти
А керівництво ЗСУ строіть Безугла - так і живем
показати весь коментар
30.06.2024 18:26 Відповісти
Кончений @бананат..керівництво ЗСУ - це ти, обдовб@н
показати весь коментар
30.06.2024 18:27 Відповісти
А, зрозуміло, то, мабуть, Валєра потреби неправильно формулював...
показати весь коментар
30.06.2024 18:29 Відповісти
За клоуна у крісло президента могло голосувати тільки галіме біосміття. Жоден у своєму розумі за це лайно голосувати ніколи не буде
показати весь коментар
30.06.2024 18:32 Відповісти
А ты, типа, тут не при чем, просто пос*ать вышел.
показати весь коментар
30.06.2024 18:39 Відповісти
Зеленський з єрмаком та ОПУ, будуть відповідати за КРОВ та СМЕРТЬ в Україні, через повний саботаж заходів з підготовки України!!
А Стефанчук+Разумков з Гончаруком+Шмигалем та їх члЄнами, поки що підуть, як свідки по статті 28 КРМКодексу України…
Костін же, не просто сидить на посаді з усім ГПУ??
показати весь коментар
30.06.2024 18:41 Відповісти
Стефанчук засцяв покерувати країною після закінчення терміну пересидента. Щось Ще треба про нього сказати?? Шапіто а не влада та ще й злодійкувата. Причому навіть вкрасти не вміють. МОЖУТЬ любий закон написати щоб "законно" красти. Як ХАМєтов наприклад. Тільки от війна трапилась. КАК неоЖИДанно(((
показати весь коментар
30.06.2024 21:38 Відповісти
бо так ше жека витягне не ту лотерейку, так дєло не пайдьот. Снайпери і лотерея не його.
показати весь коментар
30.06.2024 18:41 Відповісти
Виходить, що Вовачка зайвий
показати весь коментар
30.06.2024 19:01 Відповісти
Боневтік забув, що він Верховний Головнокомандувач. А,воно ж нікому нічого не винне. Все хоче брудну роботу спихать на інших.
показати весь коментар
30.06.2024 19:15 Відповісти
Интересно, а какому они обращаются, спрашивая про Азов?
показати весь коментар
30.06.2024 19:51 Відповісти
показати весь коментар
30.06.2024 20:08 Відповісти
******* зелений підор, а ти ж із цими "цифрами", ******, не погоджуєся!! ти ж, зелений ублюдку, "не бачив потреби", коли головком залужний казав тобі, недоробку, про "цифри"!! чи вважаєш, що амеби, які голосували за тебе, цього вже не пам'ятають?!
показати весь коментар
30.06.2024 20:41 Відповісти
Тобто, верховний поц знов переклав відповідальність.

Коли хоче, він верховний головнокоманлувач.
Коли не хоче, то тільки свічку тримає.
показати весь коментар
30.06.2024 21:06 Відповісти
Він і в першому і в другому випадку смокче у ДЄРМАКА
показати весь коментар
30.06.2024 21:41 Відповісти
А кто то сомневался что бусификация, бронь для "своих", нарушение прав человека - это всё "сейчас мобилизационные мероприятия проходят согласно плану"!
показати весь коментар
30.06.2024 22:04 Відповісти
Ти ба яке хитре!
показати весь коментар
30.06.2024 22:42 Відповісти
ухилянт самоусунений
показати весь коментар
30.06.2024 22:54 Відповісти
Ссышь лотерею?)
Боишься что всякое Ермачье под нее подпадет?)
показати весь коментар
30.06.2024 23:46 Відповісти
" Цифри щодо мобілізації формулює керівництво ЗСУ, я тут не при чём!" - Зеленский
показати весь коментар
01.07.2024 09:52 Відповісти
 
 