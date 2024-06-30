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США не бачать Україну у НАТО сьогодні, - Зеленський

США не бачать Україну у НАТО сьогодні, - Зеленський

США не підтримують надання Україні запрошення в НАТО зараз, оскільки не хочуть дратувати диктатора РФ Володимира Путіна.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Philadelphia Inquirer, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, члентство України у Північноатлантичному Альянсі сьогодні не підтримують ні чинний президент США Джо Байден, ані його попередник - республіканець Дональд Трамп. 

"Ми розуміємо, що Білий дім не готовий дати нам запрошення. Вони говорять про це відкрито. Про це говорить президент Байден. А Трамп говорить, що якби не НАТО, то і війна могла б не початися. Ми з вами чуємо обидві думки двох партій. І це говорить про те, що всі не бачать сьогодні Україну в НАТО. На жаль", - заявив український лідер.

Зеленський додав, що він "не підтримує таку американську політику" та вважає, що це не відповідає "політиці лідерів світу".

"Я вважаю, що це політика "крок уперед - два кроки назад". І я не вважаю, що це політика лідерів світу. Це обережні кроки. Це кроки саперів на мінному полі. І якщо для нас сьогодні в НАТО немає запрошення, ми просимо конкретики", - сказав глава держави.

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Президент додав, "якщо Америка боїться дратувати Путіна", не надаючи через це запрошення до НАТО, то наша країна просить дати засоби для оборони від російської агресії. 

"Ми просимо Patriot, ми просимо достатню кількість F-16, ми просимо можливості використовувати зброю, щоб захистити себе. Якщо НАТО ще не готове нас захистити і взяти у свій союз, то ми просимо дати все, щоб ми могли захистити себе самі", - додав очільник Української держави.

Нагадаємо, що 9-11 липня у Вашингтоні відбудеться ювілейний саміт НАТО. 

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Автор: 

Зеленський Володимир (24253) НАТО (6513) США (23326)


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Топ коментарі
+33
Закрийте цьому дебілу рота!!!Це ти **** кончена болта ложиш на НАТО.
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30.06.2024 21:28
+22
А ти ніколи не замислювався чому насправді не хочуть бачити Україну в НАТО? Тому що ти і вся твоя свита - крадії, які навіть в війну не тільки не зупинились, а ще більше продовжили красти((( Ти - гімно зелене, яке привело країну непідготовленою до війни, поклало десятки тисяч українців нізащо, а винуваті - всі навкруги(((
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30.06.2024 21:52
+19
Доки ішак буде рахуватись президентом, доти Україні не світить ні НАТО, ні ЄС. Всі це розуміють, але ішак вдає, що він тут ні при чому. Винні всі, окрім ішака.
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30.06.2024 21:33
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Зєрмакаки саботують реформи і роблять все щоб не запросили і переводять стрілки на США. Кацапським кротам і ослу, котрі втихаря ******* домовлятися з рашистами і бачать в його очах мир, ніхто не бажає бачити в альянсі.
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01.07.2024 07:43 Відповісти
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01.07.2024 11:58 Відповісти
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