США не бачать Україну у НАТО сьогодні, - Зеленський

США не підтримують надання Україні запрошення в НАТО зараз, оскільки не хочуть дратувати диктатора РФ Володимира Путіна.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Philadelphia Inquirer, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, члентство України у Північноатлантичному Альянсі сьогодні не підтримують ні чинний президент США Джо Байден, ані його попередник - республіканець Дональд Трамп.

"Ми розуміємо, що Білий дім не готовий дати нам запрошення. Вони говорять про це відкрито. Про це говорить президент Байден. А Трамп говорить, що якби не НАТО, то і війна могла б не початися. Ми з вами чуємо обидві думки двох партій. І це говорить про те, що всі не бачать сьогодні Україну в НАТО. На жаль", - заявив український лідер.

Зеленський додав, що він "не підтримує таку американську політику" та вважає, що це не відповідає "політиці лідерів світу".

"Я вважаю, що це політика "крок уперед - два кроки назад". І я не вважаю, що це політика лідерів світу. Це обережні кроки. Це кроки саперів на мінному полі. І якщо для нас сьогодні в НАТО немає запрошення, ми просимо конкретики", - сказав глава держави.

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Президент додав, "якщо Америка боїться дратувати Путіна", не надаючи через це запрошення до НАТО, то наша країна просить дати засоби для оборони від російської агресії.

"Ми просимо Patriot, ми просимо достатню кількість F-16, ми просимо можливості використовувати зброю, щоб захистити себе. Якщо НАТО ще не готове нас захистити і взяти у свій союз, то ми просимо дати все, щоб ми могли захистити себе самі", - додав очільник Української держави.

Нагадаємо, що 9-11 липня у Вашингтоні відбудеться ювілейний саміт НАТО.

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