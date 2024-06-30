Недільний удар відрізняється від останніх атак по Києву. РФ випробовує нові тактики, - КМВА

Ворог випробовує нові тактики - він шукає влучний час, методи і засоби, щоб вразити українську столицю.

Про це розповів голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ракетний удар РФ по столиці у неділю, 30 червня, відрізняється від останніх атак по Києву.

"Сьогоднішній ракетний удар по Києву відрізняється від численних останніх повітряних атак ворога по столиці України. Противник ударив не в темний час доби, не комбінованим чи масованим обстрілом. Не балістичною зброєю чи крилатими ракетами з бортів стратегічних бомбардувальників. Агресор випробовує нові тактики – він шукає влучний час, методи і засоби, щоб вразити Київ. Бо столиця України завжди була і буде однією з найпріоритетніших цілей для загарбників", - розповів Попко.

Очільник КМВА зазначив, що такі атаки загарбників мають бути нагадуванням для мешканців столиці, що жодну повітряну тривогу ігнорувати не можна.

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"Ракети збиваються, але на молекули не розпадаються і уламки несуть загрозу для життя людей", - наголосив посадовець.

Нагадаємо, що сьогодні, 30 червня, в Оболонському районі Києва зафіксували падіння уламків внаслідок російського ракетного удару. Пошкоджено багатоповерховий будинок. Є постраждалі - у них гостра реакція на стрес, одну людину госпіталізували.

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