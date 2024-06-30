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Новини Війна
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Недільний удар відрізняється від останніх атак по Києву. РФ випробовує нові тактики, - КМВА

Недільний удар відрізняється від останніх атак по Києву. РФ випробовує нові тактики, - КМВА

Ворог випробовує нові тактики - він шукає влучний час, методи і засоби, щоб вразити українську столицю.

Про це розповів голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ракетний удар РФ по столиці у неділю, 30 червня, відрізняється від останніх атак по Києву.

"Сьогоднішній ракетний удар по Києву відрізняється від численних останніх повітряних атак ворога по столиці України. Противник ударив не в темний час доби, не комбінованим чи масованим обстрілом. Не балістичною зброєю чи крилатими ракетами з бортів стратегічних бомбардувальників. Агресор випробовує нові тактики – він шукає влучний час, методи і засоби, щоб вразити Київ. Бо столиця України завжди була і буде однією з найпріоритетніших цілей для загарбників", - розповів Попко.

Очільник КМВА зазначив, що такі атаки загарбників мають бути нагадуванням для мешканців столиці, що жодну повітряну тривогу ігнорувати не можна.

Читайте також: Уламки збитих російських ракет упали на території Київщини, є потерпілі

"Ракети збиваються, але на молекули не розпадаються і уламки несуть загрозу для життя людей", - наголосив посадовець.

Нагадаємо, що сьогодні, 30 червня, в Оболонському районі Києва зафіксували падіння уламків внаслідок російського ракетного удару. Пошкоджено багатоповерховий будинок. Є постраждалі - у них гостра реакція на стрес, одну людину госпіталізували.

Читайте також: У Києві уламками ракети пошкоджено багатоповерхівку. Постраждали п’ятеро людей (оновлено)

Автор: 

Київ (19636) обстріл (29021)


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Топ коментарі
+9
Є в Києві достаньо укриттів і кияни про це знають ,
не потрвбно брехати 😡
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01.07.2024 00:14
+5
Уся Україна під вогнем, не треба встановлювати пріорітети.
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30.06.2024 23:51
+5
Ну сказати немає - це збрехати. Проблема з укриттями скрізь. Але тут не про укриття. Бо бігати з 25-го поверху в укриття пішки по декілька разів на день - то таке
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01.07.2024 01:29
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Уся Україна під вогнем, не треба встановлювати пріорітети.
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30.06.2024 23:51 Відповісти
А укриття в Києві де ,а їх немає ,навіть через 2,5 роки війни
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30.06.2024 23:57 Відповісти
Є в Києві достаньо укриттів і кияни про це знають ,
не потрвбно брехати 😡
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01.07.2024 00:14 Відповісти
Де ви на Троєщині бачили укриття , хіба що в райдержадміністрації ,або в районній поліклініці ,так мені що до них бігти через пів Троєщини ? Тим більше я живу на 13 поверсі і без світла поки спустишся донизу то і тривога закінчиться.
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01.07.2024 13:57 Відповісти
Ти зе-бот чи кремлє-бот ?
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01.07.2024 00:49 Відповісти
Ну сказати немає - це збрехати. Проблема з укриттями скрізь. Але тут не про укриття. Бо бігати з 25-го поверху в укриття пішки по декілька разів на день - то таке
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01.07.2024 01:29 Відповісти
Що ця говоряча голова ОП може знати?

Воно ******* аби *******.
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01.07.2024 00:41 Відповісти
Випрошують, щоб ЗСУ є*ашили адекватно по москві ? Т може
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01.07.2024 00:44 Відповісти
ЗСУ може, тільки ОП наказ такий не віддасть - Кримський міст стоїть цілий бо домовились його не чіпати....
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01.07.2024 01:09 Відповісти
То може варто хоча б по Ново-Огарьово ?
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01.07.2024 00:47 Відповісти
Чи не дивно що по Конча Заспі ні одного ракетного удару.
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01.07.2024 01:08 Відповісти
Хламідії похєр з ким в карти грати,хоч з чортом. Головне, щоб на кону стояла дзвінка монета. А він її матеріалізує.
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01.07.2024 01:26 Відповісти
Противник ударив не в темний час доби, не комбінованим чи масованим обстрілом. Не балістичною зброєю чи крилатими ракетами з бортів стратегічних бомбардувальників.

Так а чим вдарив??? Шо за манера говорити загадками???
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01.07.2024 06:41 Відповісти
А навіщо Києву "глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко" якщо є Голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко?
Які права і обов'язки у цієї глави Попко? Заважати роботі Кличка?
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01.07.2024 07:19 Відповісти
Допоможіть бідненькому Києву ще кількома Петріотами,бо вже немає сил триматися від щоденних бомбардувань КАБами та ракетами,інші міста почекають,не на часі ще.Головний же пріоритет столиця,а інші чорнороби нехай гинуть
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01.07.2024 09:00 Відповісти
А ты не у курсе, Костик, что в Киеве 3 миллиона компактно расположенных граждан Украины?
Больше, чем в любом другом городе?
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01.07.2024 09:48 Відповісти
 
 