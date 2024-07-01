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Новини
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Завдяки звільненню острова Зміїний Україна змогла відновити морську торгівлю, - Буданов

Острів Зміїний

Завдяки тому, що Сили оборони звільнили острів Зміїний 30 червня 2022 року, Україна змогла відновити морську торгівлю.

Про це сказав сказав начальник ГУР МОУ Кирило Буданов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний фейсбук Головного управління розвідки.

В ГУР нагадали, що Рівно два роки тому, 30 червня 2022 року, спецпризначенці ГУР МО України та Центру спецоперацій "А" СБУ висадились на Зміїному. Місію зі звільнення острова, у якій також брали участь прикордонники, воїни ВМС України, ССО, пілоти Армійської авіації та Повітряних сил ЗСУ, спланувала Воєнна розвідка України.

"Звільнення Зміїного мало дуже серйозне економічне значення. Щойно ми повернули контроль над островом, ми змогли відновити морську торгівлю",  - зазначив Буданов.

Та додав, що звільнення острова, розташованого за 37 кілометрів від узбережжя, також "вплинуло на подальшу стратегічну операцію Сил безпеки і оборони України, спрямовану проти загарбників у Криму та у Чорному морі".

"Наприклад, знищення ударними морськими дронами Magura V5 російських кораблів та загалом перемога України над Росією у чорноморській акваторії — важливий наслідок того, що Зміїний перебуває під нашим контролем", - пояснив очільник ГУР МО.

Читайте: Удари по російських НПЗ можуть не переломити хід війни, але здатні вплинути на військову складову військ РФ, - Буданов

Автор: 

Буданов Кирило (494) Зміїний (164)


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Топ коментарі
+10
поц - де мій кофе в Ялті?
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01.07.2024 02:25
+7
завдяки....
6 друзів ЗЕ скуповують за безцінь збіжжя у фермерів
та вивозять його
а всі грощі за збіжжя опиняються на Кіпрі та в Панамі
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01.07.2024 02:08
+6
Опа Буданов ...А що там Керченський міст який припинить існування в першому півріччі 2024 року ? Сьогодні вже 1 липня ,а міст і нині там
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01.07.2024 05:48
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завдяки....
6 друзів ЗЕ скуповують за безцінь збіжжя у фермерів
та вивозять його
а всі грощі за збіжжя опиняються на Кіпрі та в Панамі
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01.07.2024 02:08 Відповісти
Нарешті я це почула мені в підтримку - недарма парочка так тримається за уряд людей лігарха батька війни на Донбасі !
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01.07.2024 04:09 Відповісти
поц - де мій кофе в Ялті?
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01.07.2024 02:25 Відповісти
Нет, ребяты-демократы, - только чай! (с)
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01.07.2024 04:56 Відповісти
Завядяки острову Зміїний весь дізнався, куди йде російський військовий корабель.
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01.07.2024 02:56 Відповісти
Весь світ. І цей напрям став популярним.
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01.07.2024 03:55 Відповісти
генеральний лейтенат не я... ти казав що навесні року буде кофе в ялті
ну і де він?
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01.07.2024 03:57 Відповісти
Ігор Лапін: Операція ЗВІЛЬНЕННЯ Зміїного - як це було, ЗАШКВАР Єрмака-дивитися про Зміїний з 8-29 язв
https://republic.com.ua/article/igor-lapin-operacziya-zvilnennya-zmi%D1%97nogo-yak-cze-bulo-zashkvar-%D1%94rmaka.html https://republic.com.ua/article/igor-lapin-operacziya-zvilnennya-zmiїnogo-yak-cze-bulo-zashkvar-єrmaka.html

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01.07.2024 04:21 Відповісти
...або тут Лапін
https://www.youtube.com/watch?v=*********** https://www.youtube.com/watch?v=***********

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01.07.2024 04:25 Відповісти
А руський воєний супер-корабель ще не всі свої пузирі випустив?
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01.07.2024 05:20 Відповісти
Опа Буданов ...А що там Керченський міст який припинить існування в першому півріччі 2024 року ? Сьогодні вже 1 липня ,а міст і нині там
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01.07.2024 05:48 Відповісти
А ск хлопців зесовкові руководітєлі поклали там ???посилаючи на загибель, та знаючи що та по максимуму налізли кацапи та обстрілюють.
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01.07.2024 06:17 Відповісти
Сьогодні похвалитись нічим, то будемо згадувати те, що минуло. Примітивно.
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01.07.2024 07:23 Відповісти
буданга роби вже міст - заїбалися чекати.
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01.07.2024 08:27 Відповісти
Острівець в 30км від берега не має ніякого значення для охорони торгівлі. А вже пов'язати його з операціями з Magura V5 міг тільки "геніальний" Буданов.
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01.07.2024 08:38 Відповісти
Давно не вилазив? Після численних брехливих провокативних заяв сидів би тихо і чекав поки притягнуть до відповідальності за явно безглузді операції, які призвели до тяжких втрат спецпризнченців!
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01.07.2024 09:40 Відповісти
Не хоче буданга розповісти як у 22році як розвідником і лейтенантом був промовчав про росвійська і напад хоча знав Промовчав, за то зірочки тепер має, промовчав і тим вбив тисячі Як тобі кірюша, норм?
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01.07.2024 10:59 Відповісти
 
 