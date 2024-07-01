Завдяки звільненню острова Зміїний Україна змогла відновити морську торгівлю, - Буданов

Завдяки тому, що Сили оборони звільнили острів Зміїний 30 червня 2022 року, Україна змогла відновити морську торгівлю.

Про це сказав сказав начальник ГУР МОУ Кирило Буданов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний фейсбук Головного управління розвідки.

В ГУР нагадали, що Рівно два роки тому, 30 червня 2022 року, спецпризначенці ГУР МО України та Центру спецоперацій "А" СБУ висадились на Зміїному. Місію зі звільнення острова, у якій також брали участь прикордонники, воїни ВМС України, ССО, пілоти Армійської авіації та Повітряних сил ЗСУ, спланувала Воєнна розвідка України.

"Звільнення Зміїного мало дуже серйозне економічне значення. Щойно ми повернули контроль над островом, ми змогли відновити морську торгівлю", - зазначив Буданов.

Та додав, що звільнення острова, розташованого за 37 кілометрів від узбережжя, також "вплинуло на подальшу стратегічну операцію Сил безпеки і оборони України, спрямовану проти загарбників у Криму та у Чорному морі".

"Наприклад, знищення ударними морськими дронами Magura V5 російських кораблів та загалом перемога України над Росією у чорноморській акваторії — важливий наслідок того, що Зміїний перебуває під нашим контролем", - пояснив очільник ГУР МО.

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