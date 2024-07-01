Благодаря освобождению острова Змеиный Украина смогла возобновить морскую торговлю, - Буданов

Благодаря тому, что Силы обороны освободили остров Змеиный 30 июня 2022 года, Украина смогла восстановить морскую торговлю.

Об этом сказал сказал сказал начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный фейсбук Главного управления разведки.

В ГУР напомнили, что ровно два года назад, 30 июня 2022 года, спецназовцы ГУР МО Украины и Центра спецопераций "А" СБУ высадились на Змеином. Миссию по освобождению острова, в которой также принимали участие пограничники, воины ВМС Украины, ССО, пилоты Армейской авиации и Воздушных сил ВСУ, спланировала Военная разведка Украины.

"Освобождение Змеиного имело очень серьезное экономическое значение. Как только мы вернули контроль над островом, мы смогли восстановить морскую торговлю", - отметил Буданов.

И добавил, что освобождение острова, расположенного в 37 километрах от побережья, также "повлияло на дальнейшую стратегическую операцию Сил безопасности и обороны Украины, направленную против захватчиков в Крыму и в Черном море".

"Например, уничтожение ударными морскими дронами Magura V5 российских кораблей и в целом победа Украины над Россией в черноморской акватории - важное следствие того, что Змеиный находится под нашим контролем", - пояснил глава ГУР МО.

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