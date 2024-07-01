РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5734 посетителя онлайн
Новости
1 904 20

Благодаря освобождению острова Змеиный Украина смогла возобновить морскую торговлю, - Буданов

Острів Зміїний

Благодаря тому, что Силы обороны освободили остров Змеиный 30 июня 2022 года, Украина смогла восстановить морскую торговлю.

Об этом сказал сказал сказал начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный фейсбук Главного управления разведки.

В ГУР напомнили, что ровно два года назад, 30 июня 2022 года, спецназовцы ГУР МО Украины и Центра спецопераций "А" СБУ высадились на Змеином. Миссию по освобождению острова, в которой также принимали участие пограничники, воины ВМС Украины, ССО, пилоты Армейской авиации и Воздушных сил ВСУ, спланировала Военная разведка Украины.

"Освобождение Змеиного имело очень серьезное экономическое значение. Как только мы вернули контроль над островом, мы смогли восстановить морскую торговлю", - отметил Буданов.

И добавил, что освобождение острова, расположенного в 37 километрах от побережья, также "повлияло на дальнейшую стратегическую операцию Сил безопасности и обороны Украины, направленную против захватчиков в Крыму и в Черном море".

"Например, уничтожение ударными морскими дронами Magura V5 российских кораблей и в целом победа Украины над Россией в черноморской акватории - важное следствие того, что Змеиный находится под нашим контролем", - пояснил глава ГУР МО.

Также читайте: Удары по российским НПЗ могут не переломить ход войны, но способны повлиять на военную составляющую войск РФ, - Буданов

Автор: 

Буданов Кирилл (459) Змеиный (180)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
поц - де мій кофе в Ялті?
показать весь комментарий
01.07.2024 02:25
+7
завдяки....
6 друзів ЗЕ скуповують за безцінь збіжжя у фермерів
та вивозять його
а всі грощі за збіжжя опиняються на Кіпрі та в Панамі
показать весь комментарий
01.07.2024 02:08
+6
Опа Буданов ...А що там Керченський міст який припинить існування в першому півріччі 2024 року ? Сьогодні вже 1 липня ,а міст і нині там
показать весь комментарий
01.07.2024 05:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
завдяки....
6 друзів ЗЕ скуповують за безцінь збіжжя у фермерів
та вивозять його
а всі грощі за збіжжя опиняються на Кіпрі та в Панамі
показать весь комментарий
01.07.2024 02:08 Ответить
Нарешті я це почула мені в підтримку - недарма парочка так тримається за уряд людей лігарха батька війни на Донбасі !
показать весь комментарий
01.07.2024 04:09 Ответить
поц - де мій кофе в Ялті?
показать весь комментарий
01.07.2024 02:25 Ответить
Нет, ребяты-демократы, - только чай! (с)
показать весь комментарий
01.07.2024 04:56 Ответить
Завядяки острову Зміїний весь дізнався, куди йде російський військовий корабель.
показать весь комментарий
01.07.2024 02:56 Ответить
Весь світ. І цей напрям став популярним.
показать весь комментарий
01.07.2024 03:55 Ответить
генеральний лейтенат не я... ти казав що навесні року буде кофе в ялті
ну і де він?
показать весь комментарий
01.07.2024 03:57 Ответить
Ігор Лапін: Операція ЗВІЛЬНЕННЯ Зміїного - як це було, ЗАШКВАР Єрмака-дивитися про Зміїний з 8-29 язв
https://republic.com.ua/article/igor-lapin-operacziya-zvilnennya-zmi%D1%97nogo-yak-cze-bulo-zashkvar-%D1%94rmaka.html https://republic.com.ua/article/igor-lapin-operacziya-zvilnennya-zmiїnogo-yak-cze-bulo-zashkvar-єrmaka.html

показать весь комментарий
01.07.2024 04:21 Ответить
...або тут Лапін
https://www.youtube.com/watch?v=*********** https://www.youtube.com/watch?v=***********

показать весь комментарий
01.07.2024 04:25 Ответить
А руський воєний супер-корабель ще не всі свої пузирі випустив?
показать весь комментарий
01.07.2024 05:20 Ответить
Опа Буданов ...А що там Керченський міст який припинить існування в першому півріччі 2024 року ? Сьогодні вже 1 липня ,а міст і нині там
показать весь комментарий
01.07.2024 05:48 Ответить
А ск хлопців зесовкові руководітєлі поклали там ???посилаючи на загибель, та знаючи що та по максимуму налізли кацапи та обстрілюють.
показать весь комментарий
01.07.2024 06:17 Ответить
Сьогодні похвалитись нічим, то будемо згадувати те, що минуло. Примітивно.
показать весь комментарий
01.07.2024 07:23 Ответить
буданга роби вже міст - заїбалися чекати.
показать весь комментарий
01.07.2024 08:27 Ответить
Острівець в 30км від берега не має ніякого значення для охорони торгівлі. А вже пов'язати його з операціями з Magura V5 міг тільки "геніальний" Буданов.
показать весь комментарий
01.07.2024 08:38 Ответить
Давно не вилазив? Після численних брехливих провокативних заяв сидів би тихо і чекав поки притягнуть до відповідальності за явно безглузді операції, які призвели до тяжких втрат спецпризнченців!
показать весь комментарий
01.07.2024 09:40 Ответить
Не хоче буданга розповісти як у 22році як розвідником і лейтенантом був промовчав про росвійська і напад хоча знав Промовчав, за то зірочки тепер має, промовчав і тим вбив тисячі Як тобі кірюша, норм?
показать весь комментарий
01.07.2024 10:59 Ответить
 
 