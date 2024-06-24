Удары по российским НПЗ могут не переломить ход войны, но способны повлиять на военную составляющую войск РФ, - Буданов

Глава ГУР МО Кирилл Буданов признал, что атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы могут не переломить ход войны, но в конце концов могут сказаться на военной составляющей российских оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью The Philadelphia Inquirer.

В то же время Буданов считает, что такие удары по НПЗ могут повлиять на экономику России и психологическое состояние оккупантов, что в свою очередь повлияет на военный компонент РФ.

Также ГУР объявило, что считает любую российскую военную цель в радиусе около 800 километров на море справедливой для ее надводных дронов Magura.

Последние атаки Украины на НПЗ в России

В ночь на 20 июня на Платоновской нефтебазе в Тамбовской области РФ произошел пожар после атаки дронов.

Также беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в 20 км к юго-западу от Краснодара.

Источники издания Цензор.НЕТ сообщили, что все это была операция СБУ.

