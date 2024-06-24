РУС
Удары по российским НПЗ могут не переломить ход войны, но способны повлиять на военную составляющую войск РФ, - Буданов

Буданов про атаки на російські НПЗ

Глава ГУР МО Кирилл Буданов признал, что атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы могут не переломить ход войны, но в конце концов могут сказаться на военной составляющей российских оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью The Philadelphia Inquirer.

В то же время Буданов считает, что такие удары по НПЗ могут повлиять на экономику России и психологическое состояние оккупантов, что в свою очередь повлияет на военный компонент РФ.

Также ГУР объявило, что считает любую российскую военную цель в радиусе около 800 километров на море справедливой для ее надводных дронов Magura.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Технологии будут иметь важное значение в этой войне. Украина уже стала мировым лидером в боевых технологиях, - Буданов

Напомним, Буданов также заявил, что Крым необходимо отрезать от российского снабжения. Поскольку захватчики превратили Крым в огромную военную базу, которая позволяет контролировать южное побережье Украины.

Последние атаки Украины на НПЗ в России

В ночь на 20 июня на Платоновской нефтебазе в Тамбовской области РФ произошел пожар после атаки дронов.

Также беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в 20 км к юго-западу от Краснодара.

Источники издания Цензор.НЕТ сообщили, что все это была операция СБУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ совместно с ВСУ отработали по полигону запуска "Шахедов" и трех НПЗ в Краснодарском крае. ВИДЕО

Ну понеслася. Кірілка понарозказує до вечора історій.)
показать весь комментарий
24.06.2024 09:48
Визнав, заявив, вважає...
Краще б мовчки кави випив.
показать весь комментарий
24.06.2024 09:50
Вау, що це ? Прозріння ? А нещодавно була інша заява. Удари по НПЗ змінять хід війни, і навіть прискорять закінчення війни ! Як швидко "перевзувається" дЄрмаківська ОПГ, і як швидко міняються їх погляди на те, що й раніше було відвертою Брехнею та помилкою. Війна буде переможною з переможним полководцем. І він був в Україні. Але ОПГ зацікавлена в іншому, хоча на словах вони "вдягають вишиванки-косоворотки". Знищення Лідора та його злочинної шобли - це крок, невід'ємний крок України до перемоги.
показать весь комментарий
24.06.2024 09:51
Це те чучело, яке заявляло, що буде каву пити у Ялті в 23 році. Гадаю, більше про це "джерело достовірної інформації" можна й не говорити.
показать весь комментарий
24.06.2024 12:27
Хід війни переломлять українські ракети , здатні долітати хоча б до москви.
Більше нічого .
Більше нічого .
показать весь комментарий
24.06.2024 09:55
Поки буде гундосий лідор, замість ракет будуть штампувати відосіки
показать весь комментарий
24.06.2024 10:27
І до аеродромів з Тушками. Інакше це швидше паРаша виб'є в нуль нашу енергетику, ніж ми їй солі на хвіст нафтобазами насиплемо.
показать весь комментарий
24.06.2024 12:26
Якщо вплив на економіку і настрої в РФ досягнуто, вже результат. Нажаль не ракетами, поки що.
показать весь комментарий
24.06.2024 10:33
Треба атакувати поки вони не запаслись ППО.
Бо потім буде пізно
Бо потім буде пізно
показать весь комментарий
24.06.2024 10:35
 
 