Удари по російських НПЗ можуть не переломити хід війни, але здатні вплинути на військову складову військ РФ, - Буданов

Очільник ГУР МО Кирило Буданов визнав, що атаки на російські нафтопереробні заводи можуть не переломити перебіг війни, але зрештою можуть позначитися на військовій складовій російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю The Philadelphia Inquirer.

Водночас Буданов вважає, що такі удари по НПЗ можуть вплинути на економіку Росії та психологічний стан окупантів, що своєю чергою вплине на військовий компонент РФ.

Також ГУР оголосило, що вважає будь-яку російську військову ціль у радіусі близько 800 кілометрів на морі справедливою для її надводних дронів Magura.

Останні атаки України на НПЗ у Росії

У ніч на 20 червня на Платонівській нафтобазі в Тамбовській області РФ сталася пожежа після атаки дронів.

Також безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод за 20 км на південний захід від Краснодара.

Джерела видання Цензор.НЕТ повідомили, що все це була операція СБУ.

