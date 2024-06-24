УКР
Удари по російських НПЗ можуть не переломити хід війни, але здатні вплинути на військову складову військ РФ, - Буданов

Буданов про атаки на російські НПЗ

Очільник ГУР МО Кирило Буданов визнав, що атаки на російські нафтопереробні заводи можуть не переломити перебіг війни, але зрештою можуть позначитися на військовій складовій російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю The Philadelphia Inquirer.

Водночас Буданов вважає, що такі удари по НПЗ можуть вплинути на економіку Росії та психологічний стан окупантів, що своєю чергою вплине на військовий компонент РФ.

Також ГУР оголосило, що вважає будь-яку російську військову ціль у радіусі близько 800 кілометрів на морі справедливою для її надводних дронів Magura.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Технології матимуть важливе значення у цій війні. Україна вже стала світовим лідером у бойових технологіях, - Буданов

Нагадаємо, Буданов також заявив, що Крим необхідно відрізати від російського постачання. Оскільки загарбники перетворили Крим на величезну військову базу, яка дозволяє контролювати південне узбережжя України.

Останні атаки України на НПЗ у Росії

У ніч на 20 червня на Платонівській нафтобазі в Тамбовській області РФ сталася пожежа після атаки дронів.

Також безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод за 20 км на південний захід від Краснодара.

Джерела видання Цензор.НЕТ повідомили, що все це була операція СБУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ спільно із ЗСУ відпрацювали по полігону запуску "Шахедів" та трьох НПЗ у Краснодарському краї. ВІДЕО

Ну понеслася. Кірілка понарозказує до вечора історій.)
24.06.2024 09:48 Відповісти
Визнав, заявив, вважає...
Краще б мовчки кави випив.
24.06.2024 09:50 Відповісти
Вау, що це ? Прозріння ? А нещодавно була інша заява. Удари по НПЗ змінять хід війни, і навіть прискорять закінчення війни ! Як швидко "перевзувається" дЄрмаківська ОПГ, і як швидко міняються їх погляди на те, що й раніше було відвертою Брехнею та помилкою. Війна буде переможною з переможним полководцем. І він був в Україні. Але ОПГ зацікавлена в іншому, хоча на словах вони "вдягають вишиванки-косоворотки". Знищення Лідора та його злочинної шобли - це крок, невід'ємний крок України до перемоги.
24.06.2024 09:51 Відповісти
Це те чучело, яке заявляло, що буде каву пити у Ялті в 23 році. Гадаю, більше про це "джерело достовірної інформації" можна й не говорити.
24.06.2024 12:27 Відповісти
Хід війни переломлять українські ракети , здатні долітати хоча б до москви.
Більше нічого .
24.06.2024 09:55 Відповісти
Поки буде гундосий лідор, замість ракет будуть штампувати відосіки
24.06.2024 10:27 Відповісти
І до аеродромів з Тушками. Інакше це швидше паРаша виб'є в нуль нашу енергетику, ніж ми їй солі на хвіст нафтобазами насиплемо.
24.06.2024 12:26 Відповісти
Якщо вплив на економіку і настрої в РФ досягнуто, вже результат. Нажаль не ракетами, поки що.
24.06.2024 10:33 Відповісти
Треба атакувати поки вони не запаслись ППО.
Бо потім буде пізно
24.06.2024 10:35 Відповісти
 
 