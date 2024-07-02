Міноборони виграло арбітраж з іноземним постачальником речового майна на 180 млн грн

Міжнародний арбітраж ухвалив три рішення, якими присудив стягнути з іноземного постачальника на користь Міністерства оборони України кошти на загальну суму 179 789 482,24 гривень (4 423 578,27 доларів США). Рішення стосуються порушень зовнішньоекономічних договорів на постачання речового майна, а саме військового одягу для військовослужбовців Збройних сил України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Згідно з укладеними договорами, Міноборони повністю виконало свої зобов'язання, вчасно оплативши вартість товарів. Однак іноземний постачальник не виконав свою частину угод, надаючи товар зі значними затримками та неналежної якості.

У звʼязку з цим оборонне відомство звернулося до міжнародного арбітражу щодо стягнення з постачальника коштів за несвоєчасне постачання та накладення на нього штрафних санкцій", - ідеться у повідомленні.

Міжнародний арбітраж виніс рішення - задовольнити позови Міністерства оборони України, тож відтепер кошти за непоставлений товар, протерміновані поставки та доставлений, але не прийнятий неякісний товар, підлягають негайному стягненню на користь відомства. Також іноземний постачальник зобов'язаний сплатити відсотки річні Міноборони до моменту фактичної оплати заборгованості.

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