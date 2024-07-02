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Новини
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Міноборони виграло арбітраж з іноземним постачальником речового майна на 180 млн грн

міноборони

Міжнародний арбітраж ухвалив три рішення, якими присудив стягнути з іноземного постачальника на користь Міністерства оборони України кошти на загальну суму 179 789 482,24 гривень (4 423 578,27 доларів США). Рішення стосуються порушень зовнішньоекономічних договорів на постачання речового майна, а саме військового одягу для військовослужбовців Збройних сил України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Згідно з укладеними договорами, Міноборони повністю виконало свої зобов'язання, вчасно оплативши вартість товарів. Однак іноземний постачальник не виконав свою частину угод, надаючи товар зі значними затримками та неналежної якості.

У звʼязку з цим оборонне відомство звернулося до міжнародного арбітражу щодо стягнення з постачальника коштів за несвоєчасне постачання та накладення на нього штрафних санкцій", - ідеться у повідомленні.

Міжнародний арбітраж виніс рішення - задовольнити позови Міністерства оборони України, тож відтепер кошти за непоставлений товар, протерміновані поставки та доставлений, але не прийнятий неякісний товар, підлягають негайному стягненню на користь відомства. Також іноземний постачальник зобов'язаний сплатити відсотки річні Міноборони до моменту фактичної оплати заборгованості.

Також читайте: Міноборони виграло міжнародний арбітраж з постачальником бронежилетів та берців на 1 мільярд

Автор: 

арбітраж (382) Міноборони (7472) закупівлі (3433)


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Турки?
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02.07.2024 19:40 Відповісти
Якийсь Роман Плєтньов-Огли напевно
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02.07.2024 19:47 Відповісти
Тепер в мінзради на підставі цього рішення 10 генералів отримають чергову зірочку, а ще 5 внечергову.
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02.07.2024 19:44 Відповісти
ну ,як виграли, то чого ж конкретики нема? Щоб не вбачалось що грошики на фунта пішли, а з нього в готівочку перетворились? Наразі українську дупу, яка катнула проплату прикрили рішенням про виграш справи? І все? Бабулєси тю-тю... ПІ-ДА-РИ!
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02.07.2024 19:57 Відповісти
А за цією компанією стирчать вуха адама з України
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02.07.2024 19:59 Відповісти
Щось не поділили в зОПі та в міністерствах.
Междусобойчик
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02.07.2024 20:42 Відповісти
Форумчанам слід звернути увагу "а хто суддями були". Міжнародний арбітражний суд, скоріш за все, структура утворена Дерьмаком та його компаньоном Рєзніковим спеціально "для ухода в лес" дєтєй лейтенанта Шмидта і ілюзії повернення неповертаємого. ми старалісь, ваше превосходительство гаспадін Гофмаршал. Так і скажитє фельдмаршалу.
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02.07.2024 22:19 Відповісти
 
 