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Новости
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Минобороны выиграло арбитраж с иностранным поставщиком вещевого имущества на 180 млн грн

міноборони

Международный арбитраж принял три решения, которыми присудил взыскать с иностранного поставщика в пользу Министерства обороны Украины средства на общую сумму 179 789 482,24 гривен (4 423 578,27 долларов США). Решения касаются нарушений внешнеэкономических договоров на поставку вещевого имущества, а именно военной одежды для военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Согласно заключенным договорам, Минобороны полностью выполнило свои обязательства, вовремя оплатив стоимость товаров. Однако иностранный поставщик не выполнил свою часть соглашений, предоставляя товар со значительными задержками и ненадлежащего качества.

В связи с этим оборонное ведомство обратилось в международный арбитраж о взыскании с поставщика средств за несвоевременную поставку и наложении на него штрафных санкций", - говорится в сообщении.

Международный арбитраж вынес решение - удовлетворить иски Министерства обороны Украины, поэтому отныне средства за непоставленный товар, просроченные поставки и доставленный, но не принятый некачественный товар, подлежат немедленному взысканию в пользу ведомства. Также иностранный поставщик обязан уплатить проценты годовые Минобороны до момента фактической оплаты задолженности.

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Автор: 

арбитраж (187) Минобороны (9413) закупки (770)


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Турки?
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02.07.2024 19:40 Ответить
Якийсь Роман Плєтньов-Огли напевно
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02.07.2024 19:47 Ответить
Тепер в мінзради на підставі цього рішення 10 генералів отримають чергову зірочку, а ще 5 внечергову.
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02.07.2024 19:44 Ответить
ну ,як виграли, то чого ж конкретики нема? Щоб не вбачалось що грошики на фунта пішли, а з нього в готівочку перетворились? Наразі українську дупу, яка катнула проплату прикрили рішенням про виграш справи? І все? Бабулєси тю-тю... ПІ-ДА-РИ!
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02.07.2024 19:57 Ответить
А за цією компанією стирчать вуха адама з України
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02.07.2024 19:59 Ответить
Щось не поділили в зОПі та в міністерствах.
Междусобойчик
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02.07.2024 20:42 Ответить
Форумчанам слід звернути увагу "а хто суддями були". Міжнародний арбітражний суд, скоріш за все, структура утворена Дерьмаком та його компаньоном Рєзніковим спеціально "для ухода в лес" дєтєй лейтенанта Шмидта і ілюзії повернення неповертаємого. ми старалісь, ваше превосходительство гаспадін Гофмаршал. Так і скажитє фельдмаршалу.
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02.07.2024 22:19 Ответить
 
 