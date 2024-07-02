Минобороны выиграло арбитраж с иностранным поставщиком вещевого имущества на 180 млн грн
Международный арбитраж принял три решения, которыми присудил взыскать с иностранного поставщика в пользу Министерства обороны Украины средства на общую сумму 179 789 482,24 гривен (4 423 578,27 долларов США). Решения касаются нарушений внешнеэкономических договоров на поставку вещевого имущества, а именно военной одежды для военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Согласно заключенным договорам, Минобороны полностью выполнило свои обязательства, вовремя оплатив стоимость товаров. Однако иностранный поставщик не выполнил свою часть соглашений, предоставляя товар со значительными задержками и ненадлежащего качества.
В связи с этим оборонное ведомство обратилось в международный арбитраж о взыскании с поставщика средств за несвоевременную поставку и наложении на него штрафных санкций", - говорится в сообщении.
Международный арбитраж вынес решение - удовлетворить иски Министерства обороны Украины, поэтому отныне средства за непоставленный товар, просроченные поставки и доставленный, но не принятый некачественный товар, подлежат немедленному взысканию в пользу ведомства. Также иностранный поставщик обязан уплатить проценты годовые Минобороны до момента фактической оплаты задолженности.
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