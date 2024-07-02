Кулеба та Кемерон обговорили Формулу миру та поставки зброї в Україну
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та очільник МЗС Великої Британії Девід Кемерон обговорили Формулу миру та поставки зброї в Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у соцмережі Х.
Міністр подякував Кемерону "за підтримку, спільні зусилля та досягнення".
"Ми обговорили подальшу імплементацію Формули миру, підготовку до липневого саміту НАТО у Вашингтоні та постачання зброї в Україну", - зазначив український міністр.
Та додав, що "ми обидва віримо, що українсько-британське партнерство перебуває на піднесенні та лише міцнішатиме".
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Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар02.07.2024 21:16 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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