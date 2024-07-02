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Кулеба та Кемерон обговорили Формулу миру та поставки зброї в Україну

Девід Кемерон та Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та очільник МЗС Великої Британії Девід Кемерон обговорили Формулу миру та поставки зброї в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у соцмережі Х.

Міністр подякував Кемерону "за підтримку, спільні зусилля та досягнення".

"Ми обговорили подальшу імплементацію Формули миру, підготовку до липневого саміту НАТО у Вашингтоні та постачання зброї в Україну", - зазначив український міністр.

Та додав, що "ми обидва віримо, що українсько-британське партнерство перебуває на піднесенні та лише міцнішатиме".

Читайте: РФ не обрали до Економічної і соціальної ради ООН, - Кулеба

Автор: 

Кемерон Девід (110) зброя (7526) Кулеба Дмитро (3604) Формула миру (96)


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А єрмак, передав уже свої повноваження, завгоспа ОПУ, громадянину Кулебі ..??
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02.07.2024 21:16 Відповісти
 
 