Кулеба та Кемерон обговорили Формулу миру та поставки зброї в Україну

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та очільник МЗС Великої Британії Девід Кемерон обговорили Формулу миру та поставки зброї в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у соцмережі Х.

Міністр подякував Кемерону "за підтримку, спільні зусилля та досягнення".

"Ми обговорили подальшу імплементацію Формули миру, підготовку до липневого саміту НАТО у Вашингтоні та постачання зброї в Україну", - зазначив український міністр.

Та додав, що "ми обидва віримо, що українсько-британське партнерство перебуває на піднесенні та лише міцнішатиме".

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