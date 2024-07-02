Кулеба и Кэмерон обсудили Формулу мира и поставки оружия в Украину
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон обсудили Формулу мира и поставки оружия в Украину.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кулеба написал в соцсети Х.
Министр поблагодарил Кэмерона "за поддержку, совместные усилия и достижения".
"Мы обсудили дальнейшую имплементацию Формулы мира, подготовку к июльскому саммиту НАТО в Вашингтоне и поставки оружия в Украину", - отметил украинский министр.
И добавил, что "мы оба верим, что украинско-британское партнерство находится на подъеме и будет только крепнуть".
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Олександр ВАЛОВИЙ
показать весь комментарий02.07.2024 21:16 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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