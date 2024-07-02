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Кулеба и Кэмерон обсудили Формулу мира и поставки оружия в Украину

Девід Кемерон та Дмитро Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон обсудили Формулу мира и поставки оружия в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кулеба написал в соцсети Х.

Министр поблагодарил Кэмерона "за поддержку, совместные усилия и достижения".

"Мы обсудили дальнейшую имплементацию Формулы мира, подготовку к июльскому саммиту НАТО в Вашингтоне и поставки оружия в Украину", - отметил украинский министр.

И добавил, что "мы оба верим, что украинско-британское партнерство находится на подъеме и будет только крепнуть".

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Автор: 

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А єрмак, передав уже свої повноваження, завгоспа ОПУ, громадянину Кулебі ..??
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02.07.2024 21:16 Ответить
 
 