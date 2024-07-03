Третина європейців вважає, що війна в Україні закінчиться мирним договором із РФ, - опитування ECFR. ІНФОГРАФІКА

Менше ніж 38% європейців вірять у перемогу України на полі бою. До 31% опитаних вважають, що у війні переможе Росія.

Про це свідчать результати опитування Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR), проведеного в 14 країнах ЄС, інформує Цензор.НЕТ.

Війна закінчиться мирним урегулюванням

Згідно з результатами дослідження, від 30% до 49% опитаних громадян різних країн ЄС вважають, що війна в Україні закінчиться мирним договором.

Крім того, 8-31% респондентів у різних країнах вважають, що перемога Росії є найбільш вірогідним сценарієм, причому найбільше громадян з такою думкою в Греції (31%).

Від 3% до 38% європейців думають, що Україна переможе на полі бою. У більшості країн такий сценарій вважають ймовірним менш як 10% респондентів.

Майже половина європейців думають, що війна в Україні закінчиться мирним договором

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Військова допомога Україні

Більшість у Швеції та Польщі хотіли б, щоб Європа допомагала Україні боротися доти, доки не буде повернуто всю її територію.

Більшість в Італії (53%), Греції (54%) та Болгарії (63%) виступили проти цього. Там вважають, що збільшення поставок зброї в Україну є поганою ідеєю. Загалом, Італія стала найбільшою європейською країною, яка найменше підтримувала Україну за результатами опитування.

Відправлення військ в Україну

В іншій групі країн, включаючи Чехію, Францію, Німеччину, Нідерланди, Іспанію, Францію та Швейцарію, не було національного консенсусу щодо війни та ролі ЄС. У жодній країні, навіть найбільш войовничо налаштованій, не було підтримки відправки військ до України.

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Членство в ЄС

Європейці також розділилися у думках щодо прийняття України до ЄС.

Португалія, Естонія, Швеція, Іспанія та Польща найбільше підтримують, тоді як Німеччина, Болгарія, Чеська Республіка та Франція налаштовані найбільш скептично.

Опитування українців

Що стосується українців, яких також опитали, то 58% респондентів упевнені в перемозі над Росією, 30% вважають, що війна закінчиться мирним врегулюванням, і тільки 1% громадян України вірить у перемогу Росії.

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