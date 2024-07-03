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Новини Війна
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Третина європейців вважає, що війна в Україні закінчиться мирним договором із РФ, - опитування ECFR. ІНФОГРАФІКА

Більшість європейців вважають, що Україна не переможе Росію на полі бою

Менше ніж 38% європейців вірять у перемогу України на полі бою. До 31% опитаних вважають, що у війні переможе Росія. 

Про це свідчать результати опитування Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR), проведеного в 14 країнах ЄС, інформує Цензор.НЕТ.

Війна закінчиться мирним урегулюванням

Згідно з результатами дослідження, від 30% до 49% опитаних громадян різних країн ЄС вважають, що війна в Україні закінчиться мирним договором.

Крім того, 8-31% респондентів у різних країнах вважають, що перемога Росії є найбільш вірогідним сценарієм, причому найбільше громадян з такою думкою в Греції (31%).

Від 3% до 38% європейців думають, що Україна переможе на полі бою. У більшості країн такий сценарій вважають ймовірним менш як 10% респондентів.

Опитування європейців про війну в Україні
Майже половина європейців думають, що війна в Україні закінчиться мирним договором

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 24% американців вважають, що США недостатньо допомагають Україні, - опитування 

Військова допомога Україні

Більшість у Швеції та Польщі хотіли б, щоб Європа допомагала Україні боротися доти, доки не буде повернуто всю її територію.

Більшість в Італії (53%), Греції (54%) та Болгарії (63%) виступили проти цього. Там вважають, що збільшення поставок зброї в Україну є поганою ідеєю. Загалом, Італія стала найбільшою європейською країною, яка найменше підтримувала Україну за результатами опитування. 

Відправлення військ в Україну

В іншій групі країн, включаючи Чехію, Францію, Німеччину, Нідерланди, Іспанію, Францію та Швейцарію, не було національного консенсусу щодо війни та ролі ЄС. У жодній країні, навіть найбільш войовничо налаштованій, не було підтримки відправки військ до України.

Опитування європейців

Читайте також: Громадяни деяких країн стали менше довіряти Зеленському, - опитування

Членство в ЄС

Європейці також розділилися у думках щодо прийняття України до ЄС.

Португалія, Естонія, Швеція, Іспанія та Польща найбільше підтримують, тоді як Німеччина, Болгарія, Чеська Республіка та Франція налаштовані найбільш скептично.

Опитування українців

Що стосується українців, яких також опитали, то 58% респондентів упевнені в перемозі над Росією, 30% вважають, що війна закінчиться мирним врегулюванням, і тільки 1% громадян України вірить у перемогу Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 44% українців вважають, що в суспільстві - єдність. Найбільше розділяє корупція та мовне питання, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Європа (1876) опитування (1966) Євросоюз (13639) переговори з Росією (1299)


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Топ коментарі
+14
Миру з рашкою не буде - той український посадовець, який його підпише, цим самим підпише і смертний вирок собі
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03.07.2024 11:02 Відповісти
+12
Ну що, констатуємо підготовку до здачі офіційно розпочатою?
В 22-му, в самі тяжкі дні - такої подачі у нас не було, а зараз, якось "раптом", з усіх утюгів нам ******** оцю полову.
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03.07.2024 10:55 Відповісти
+9
Ну да вони постійно це кажуть мов "пограєтесь і обніметесь"

- сотні тисяч дітей вкрадені

- 750 млрд$ збитків

- 500 000 убито

подумаєш, так туфта.
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03.07.2024 10:50 Відповісти
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Ну да вони постійно це кажуть мов "пограєтесь і обніметесь"

- сотні тисяч дітей вкрадені

- 750 млрд$ збитків

- 500 000 убито

подумаєш, так туфта.
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03.07.2024 10:50 Відповісти
Кількість вбитих українців пуйло вам сказав? Навіть трампушка говоритить про 500 тисяч вбитих з обох сторін.
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03.07.2024 10:55 Відповісти
Миру з рашкою не буде - той український посадовець, який його підпише, цим самим підпише і смертний вирок собі
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03.07.2024 11:02 Відповісти
чого терпиш, купуй вазелін та 𝝅..уй до ***** з миром, поки умови настільки сприятливі для тебе.
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03.07.2024 11:21 Відповісти
..ви аж настІльки впевнені у здібностях засланців *****, дермака та його зеленської банди, і мосЧ глиняного монстра Московії?.. - чи то усе - по-роботі?
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03.07.2024 11:24 Відповісти
..а шо у Московії? - невдалий наступ літа 2022-24 року, повна залежність від постачань зброї та технологій із Китаю-Ірану-КНДР, всі оборонні заводи, нафтопереробка-нафтотранспорт по Урал - під контролем БПЛА України, примусова мобілізація, (практично вже без добровольців, навіть іноземців обманом-шантажем затягують), незруйнована енергосистема (бо ми єсчо нє начіналі), вжЕ зруйнована фінансова система, що до Нового Року може й не дожити і яка тримається виключно спалюванням "бИлого жиру"..
єдина слабка ланка України - щурі та тупорилі аніматори на Банковій та зеленому, печерному кварталі.. ну і невиліковні залишки 73%го лохторату...
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03.07.2024 11:45 Відповісти
Частково погоджусь, частково - ні.
По нафтових заводах по Урал - так, ми дійсно навели трохи шороху.
По "зруйнованій фінансовій системі" - сказав би, що її вдалося трохи надломити, але ж Китай, Індія, інша південно-східна Азія, продовжують купляти їхню сировину, і по війні якось не відчувається поки що наявність у них серйозних фінансових проблем.
По "невдалому наступу" - ми ж насправді досі не знаємо реальних воєнних цілей пуйла: цілком можливо, що сухопутний коридор у Крим і захоплений Донбас є його реальними мінімальними цілями. Правда, з Києвом, Харківщиною і Херсоном ми його таки обламали. Але зауважте - вже півтора року і ми не маємо територіальних успіхів на фронті. А кацапи потроху таки повзуть на Донеччині...
Щодо їх "мобілізації" - їхні мужики вільно пересуваються по рф, в тому числі і за кордон їздять - а значить не така вона там і "примусова", як у нас, наприклад.
Все дуже відносно у цій війні. Ясно, що і кацапам вона завдає серйозної шкоди. Але виглядає наразі все так, що Україна страждає більше
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03.07.2024 11:55 Відповісти
"виглядАє наразі все так, що Україна страждає більше" (лише виглядає),
бо для терориста нема меж його бєспрєдєлА (у нас же купа обмежень правових-людських-міжнародних),
бо головний терорист з бункера не вилазить (у більшості часу) і обходиться своїми різними аватарами, втрати-біди холопів його "не колишуть" і "терпіти" ***** і справді може до останнього свого узкого, копійчаного, раба..
а от за сухопутний коридор у Крим пройдений кацапами без напрягу, через розміновані "Чонгари" за пару днів прогулянки хтось хрипасте-верещасте має відповісти..
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03.07.2024 12:13 Відповісти
Головний постійно в поїздках, ви просто не хочете бачити.

Зараз в Казахстані (Астана), саміт ШОС...
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03.07.2024 12:39 Відповісти
1. Не нужно так пессимистично, на данный момент основной сценарий - до последнего русского солдата.
2. В мире достаточно примеров, когда страны не подписывали мирный договор после окончания войны. И мы не подпишем. По крайней мере добровольно.
ПС. И нужно понимать наша цель не победа над РФ, а розвал РФ.
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03.07.2024 12:10 Відповісти
Розвалу РФ ніхто не допустить.
Основні ваші партнери, перші хто проти!
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03.07.2024 12:41 Відповісти
Про це ще чеський президент говорив, за що його тут усіляко чихвостили, хоча він всього лише як колишній військовий, а не дипломат, сказав гірку правду.
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03.07.2024 14:11 Відповісти
Ну що, констатуємо підготовку до здачі офіційно розпочатою?
В 22-му, в самі тяжкі дні - такої подачі у нас не було, а зараз, якось "раптом", з усіх утюгів нам ******** оцю полову.
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03.07.2024 10:55 Відповісти
Ну а альтернативи які? Ну давайте ще два роки спробуємо повоювати і подивимося що там вийде. На передову в окоп ідете подивитися вийде чи ні?
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03.07.2024 10:59 Відповісти
Я так розумію, що ти з передової, з окопа оце тут кропаєш? Ні? Ну, я так і думав. Бо ті, хто там ТАКОГО ніколи не напишуть! А от з ОПшки про це тільки і мріють.
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03.07.2024 11:04 Відповісти
Я якраз не з передової і тому не жену всіх інших з не передової воювати на передову

А як ти класно будучи не на передовій вирішив, що всі хто на передовій хочуть воювати до останнього. Прямо як підвищення цін в СРСР на прохання трудящих))
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03.07.2024 11:17 Відповісти
Альтернатива яка, дуже проста знищення нелояльного населення України в таборах, голодоморах, а лояльного в штурмах умовного Вроцлава. Це вже все було в історії після миру з кацапами в 30 х роках українці їли своїх дітей, помирали на шляху до Сибіру в зачинених вагонах, помирали в таборах. Такого миру ти хочеш? Ти до сих пір не зрозумів для чого кацапи сюди в Україну лізуть.
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03.07.2024 11:09 Відповісти
не вважав тебе такою падлюкою безголовою, зебілізм підхватив?
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03.07.2024 11:24 Відповісти
а що немає кому воювати ??? по мояму зе-влада виконує "оманські" та "стамбульські" договорняки з )(уйлом !!! інакше організувала б мабілізацуію, оборону України більш розумно !!! влада зе-н*ркоманів замість гнати на фронт апсолютно здорових "биків" з непоганими державними зарплатами: мусорів, сбушників, податківців, митників, прокурорів, суддів, клерків з ОВА/РДА вирішила піти у "ва-банк" і гнати на фронт усіх найбідніших - сліпих, кривих, горбатих, з купою хронічних хвороб !!! Очікуємо на масове зняття коштів з банківських рахунків і переходу на розрахунки за налом та бартером. Роботодавці, які вже відкупились бо "роботодавці наповювачі бюджету"! ,зароблять ще більше працевлаштовуючи за нал без реєстрації і відрахувань до бюджету, або закриють бізнес бо тільки дурень за таких умов буде влаштовуватись легально і тримати кошти на банківському рахунку. Зеленим тварям потрібна безмовна "армія рабів" які навіть власними заробленими коштами не зможуть розпоряджатися і будуть позбавлені права пересування власним автотранспортом. То за що воювати? З одного боку )(уйло й*бане, а за спиною "зелені тварюки дєрмака" які нічим не кращі за ***** - такі ж україножери і українофоби.

https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Fiili.io%2FJWNFkVs.jpg%3AimbETvoGhg2LyR-Yy12Ts5CYcuI&cuid=3436364
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03.07.2024 11:10 Відповісти
Було б кому воювати, то не відряджали б дивізії ТЦК-ашників, щоб ті цілодобово в тилу виловлювали всіх хто попадеться
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03.07.2024 11:19 Відповісти
то все фігня !!! 450 тис мусорів під бронею, ще 300 тис. сбу, митники, податкова, прокуратура, суди, місцев ОДА/РДА і тд.тп., 300 тис так званих "силових пінсіонерів" переважно мусорів, сбу, прокурарів які ціле життя окрім переставляння папірців з пустого в порожнє, махання жезлами та бранням хабарів нічого не робили + непогані зарплати від держави, квартири, пільги, пенсія в 45 років !!! резерв є ів великий, але влада мобілізує, кидає на передову найбідніших !!! у нас в містечку, наприклад мобілізували інваліда з ДЦП, бо не встиг переоформити інвалідність !!!
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03.07.2024 11:26 Відповісти
Ці ніколи воювати не підуть. А якщо якийсь крайній ахтунг буде, то всі дружно звалять одразу з країни
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03.07.2024 11:29 Відповісти
Як ви збираєтеся без поліції жити?
На вулицях почнеться свавілля, буде красти все і вся.
Магазини тут же позакриваються...
Продаватимуть через Інтернет і товар возити з охороною...
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03.07.2024 11:35 Відповісти
нормально !!! як ждив до того усі 60 років !!! одного разу мені в 2010 чи 201 році, з будівництва вкрали бетономішалку саморобну, поїхав в район написав з та зареєстрував заяву !!! десь через 2-3 дні приїхала до мене на уазіку типу "бобік" х*йова куча ментів !!! їх перше питання - знаєш хто вкрав ??? кажу не знаю, яке бим знав забравби сам без вас !!! 2. питання - покажи документи на бетономішалку !!! кажу бетономішалка стара, зроблнена років з десять тому (десь у зрабленя з кутника, ячастини 200-т літрової бочки + двигун, на двигун десь документи маю ... вони те все записали і поїхали, відтоді я їх більше не бачив !!! нафіга мені, як платнику податків така міліція/поліція ???
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03.07.2024 11:47 Відповісти
З боку здається нікому.
1. Провал фронт
2. ТЦК і вилов громадян на вулицях.
3. Втечі через кордон, як КНДР
4. Відео з передової, про брак людей і зброї.
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03.07.2024 11:29 Відповісти
По фіг вже. Зробили себе самі ще в 19 році. "Якщо нація вирішила самовбитися, хто я такий, щоб їй заважати?" (С) Сподіваюся, все це швидко закінчиться, і люди зможуть виїхати з цієї руїни "мрій зеленського".
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03.07.2024 12:24 Відповісти
я, і тут напишу.
бо, зі всіх утюгов почали розганяти тему переговорів, та перемир'я, тобто капітуляції.
питання:
на час перемир'я/капітуляції, воєнний стан припинять, кордони відкриють?
на майдан, можна виходити?
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03.07.2024 10:55 Відповісти
Кордони відкриють, але скоріше за все будуть випускати тільки якщо на обліку в ТЦК стоїш.
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03.07.2024 11:00 Відповісти
обмеження діють, на час воєнного стану.
немає воєнного стану, немає обмежень, за конституцією.
але але але....
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03.07.2024 11:07 Відповісти
Дуже просто робиться - якщо не на обліку в ТЦК, то значить автоматом на тобі щонайменше має висіти адмінштраф із лічильником. А значить злісний злочинець, якого не можна випускати. Коротше, щось придумають
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03.07.2024 11:14 Відповісти
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03.07.2024 10:56 Відповісти
Цікаво, як після 2-ї світової відбувалося. Як взагалі вийшло, що така нація як німці існує? Як вийшло, що не вирізали під чисту? А тоді реально заслужили.

До чого питаю? Кожна війна колись закінчується. Але поки живий - не уявляю собі живого кацапа в прямій видимості.

Стібалися якось з цього приводу. Зустрітися з кацапами десь на пляжі в Анталії чи на вулиці в Мадриді. Це ж буде капєц.

У нас так було. Побратим з війни поїхав в відпустку до сім'ї в Німеччину. Європол його тепер розшукує. Ну, як розшукує? Усім все зрозуміло )) Надибав пахома. Хана прийшла пахому.
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03.07.2024 11:00 Відповісти
Как пагодка в масквє, підар?
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03.07.2024 11:26 Відповісти
Віини ніхто не хоче - тільки украінці можуть залишитись без Украіни
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03.07.2024 11:05 Відповісти
Захід дуже хоче згодом повоювати та мати тисячі вбитих своїх солдат. Які проблеми? Готуйтеся. Але потім не згадуйте своїх лицемірних сцикливих чемберленів
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03.07.2024 11:05 Відповісти
великие зе-экономисты! В США и Европе сидят идиоты, выкинувшие на ветер в Украине триллионы долларов помощи и насытившие оружием всю страну. Поэтому большинство комментаторов - зЕбили.
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03.07.2024 11:16 Відповісти
А хто сказав що вони викинули, ці гроші пішли на закупівлю озброєння у їх корпорації, гроші наших корупціонерів потім всерівно повернуться туди коли вони залишать посади.... переведуть в банки або куплять нерухомість
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03.07.2024 11:35 Відповісти
включай голову: если выкинуть триллион на войну и потом отдать триллион своим то заработаешь нуль, ну что же с мозгами?
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03.07.2024 12:47 Відповісти
Які трілони вони віддали в районі 200 млрд, причому більшість з цих грошей повернеться в їх економіку, закупівлею озброєння або грошима корупціонерів, а купівлею звичайними людьми їх продукції тому що наша промисловість у важкому стані...
а оборонних замовлень на триліон, прибутків від того що орки продають дешевше ресурси в обхід санкцій сотні міліардів....

Що один Китай чи Індія заробляє на тому що їм ресурси приходять дешевше ринку на 30% ні всі західні компанії які мають там виробництво або замовляють там продукції і продають під своїм брендом також...
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03.07.2024 13:10 Відповісти
зеленский, тебя отпустили с шмарафона на цензор? Запад плохой и коррупции нет.
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03.07.2024 17:15 Відповісти
Я що не писав про корупцію "гроші наших корупціонерів потім всерівно повернуться туди коли вони залишать посади"

Просто корумпованість наших чиновників влаштовує західних партнерів, тому що таким чином кошти повертаються до них
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03.07.2024 17:41 Відповісти
але ж треба зауважити, що від 30% до 49% опитаних громадян різних країн ЄС також вважають, що між рф і Японією існує підписаний мирний договір.
Переважна частина населення ЄС живуть у своєму маленькому світі, часто трохи ********* імпотентним поцифізмом.
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03.07.2024 11:24 Відповісти
~95% японців не знають які острови спірні.
Їм взагалі нецікава ця тема...
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03.07.2024 11:38 Відповісти
про японців не знаю, бо ніколи з ними не спілкувався.
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03.07.2024 11:47 Відповісти
Їх більше цікавить що там в новому аніме вийшло... це точно націю самураїв перетворили після війни у біороботів, які знімають кабінки тому що немає куди дівчину повести через шалені ціни на нерухомість
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03.07.2024 11:55 Відповісти
Від всіх борцунів до побєдного конца хотілося б почути :

А) РЕАЛЬНИЙ ПЛАН З ЧІТКИМИ ЦИФРАМИ ТА РЕСУРСАМИ - ЯК БУДЕ ЗДОБУВАТИСЯ І В ЯКИХ РОКАХ ОРІЄНТОВНО БУДЕ ПРИБЛИЗНО ЦЕЙ "ПОБЄДНИЙ КОНЄЦ".

б) Як з недолугими і злодійкуватими,НЕЗМІННИМИ , лідОрами ,які показали свою абсолютну профнеппридатність можна пермогти ?

в ) готові ВИ особисто сидіти в окопі найближчі рік -два на передку в окопі (більше просто не виживають там ) - щоб ОСОБИСТИМ ПРИКЛАДОМ , а не гаслами в неті довести свою позицію ?
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03.07.2024 11:30 Відповісти
Ніхто з них не готовий сидіти в окопі інакше уже б давно пішли добровільно у військо або перевелись з теплих тилових місць

І відповіді вони не знайдуть як з такою слабкою збройною підтримкою заходу, коли обітцяють багато як з тими мілонами снарядів а дають крихти , дирявими санкціями, шаленою корупцією, совковим управлінням у війську де життя солдата нічого не варте..... перемогти монстра у якого військовий бюджет річний більше 100 млрд... у.е. підтримка Китаю та поставки 5 млн снарядів і балістики від Пн. Кореї, а ще мобілізаційного ресурсу в рази більше
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03.07.2024 11:40 Відповісти
Що то ви вообще не "патріотичний ", і думаєте багато, і питання неудобні пишете - навєрно ви "агєнт Кремля" . Нормальний "патріот " - каже ,шо у нас всьо хараашо - єдина біда - це ухилянти - це єдине зло яке мішає пабєді України ....
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03.07.2024 11:58 Відповісти
Тому що я бачу що багато знайомих які мають мізки і гроші просто виїзджають, навіть ті що пішли в перших числах воювати та залишились живими.... ми просто йдемо до сировинного придатка...

а ще молодь тікає з України тому що міністр освіти з вкраденою десертацією просто добиває вищу освіту зараз.... а на заході наоборот їм відкривають море можливостей...

перший рік за стільки часу що в ЗНО появились рішалова, і не можливо оскаржити результати.... б..ть це що взагалі за цирк що результ не можна оскаржувати... підготували поле для корупції ...тільки так... Здали діти тести і не знають який в них результат то дораховують то віднімають щось.... і думають а може нах... їм та держава краще закордон де все зрозуміло і чіткі правила ...
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03.07.2024 13:23 Відповісти
Та це вже усім і так зрозуміло. Питання тільки, на яких умовах і що після цієї війни взагалі від України залишиться. А шанси ж були, якби вигнали у 22 році гундосого виродка і створили замість нього Уряд порятунку. Але ж було нашим політикам неначасі.
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03.07.2024 11:36 Відповісти
Основна вимога-позаблоковий статус.
Навіть Трамп про це говорить...

Решта вдруге, території та ЄС.
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03.07.2024 12:44 Відповісти
Ще ніщо не закінчилося, в реальності все тільки починається ...
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03.07.2024 15:06 Відповісти
Бач яку лексику використовують...

А могли сказати: "майже 38% європейців вірять в перемогу вільної України та лише трішки більше 30% вірять в перемогу країни-загарбника".

Толєрастія - вона така, отакі толерасти-опитувачі будуть сидіти поруч з відвертим людожером, який тільки но з'їв їхніх дітей, і толерувати. Суддя ж не проголосив вирок? Не назвав людожера "людожером"? Значить, можливо, то було марення толераста (ну, сонечко напекло) - ну, щодо його з'їдених дітей...
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03.07.2024 19:16 Відповісти
Вже чули про Київ за три дні - якось пережили, переживемо і цей словесний пронос. Ніж займатися хернею типу гадання, краще б опитали європейців, чи хочуть вони годувати десятками мільярдів євро купку мадяр із прокремлівською ************* на чолі - впевнений, що результати були б приємно радикальні.
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03.07.2024 23:12 Відповісти
 
 