Третина європейців вважає, що війна в Україні закінчиться мирним договором із РФ, - опитування ECFR. ІНФОГРАФІКА
Менше ніж 38% європейців вірять у перемогу України на полі бою. До 31% опитаних вважають, що у війні переможе Росія.
Про це свідчать результати опитування Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR), проведеного в 14 країнах ЄС, інформує Цензор.НЕТ.
Війна закінчиться мирним урегулюванням
Згідно з результатами дослідження, від 30% до 49% опитаних громадян різних країн ЄС вважають, що війна в Україні закінчиться мирним договором.
Крім того, 8-31% респондентів у різних країнах вважають, що перемога Росії є найбільш вірогідним сценарієм, причому найбільше громадян з такою думкою в Греції (31%).
Від 3% до 38% європейців думають, що Україна переможе на полі бою. У більшості країн такий сценарій вважають ймовірним менш як 10% респондентів.
Військова допомога Україні
Більшість у Швеції та Польщі хотіли б, щоб Європа допомагала Україні боротися доти, доки не буде повернуто всю її територію.
Більшість в Італії (53%), Греції (54%) та Болгарії (63%) виступили проти цього. Там вважають, що збільшення поставок зброї в Україну є поганою ідеєю. Загалом, Італія стала найбільшою європейською країною, яка найменше підтримувала Україну за результатами опитування.
Відправлення військ в Україну
В іншій групі країн, включаючи Чехію, Францію, Німеччину, Нідерланди, Іспанію, Францію та Швейцарію, не було національного консенсусу щодо війни та ролі ЄС. У жодній країні, навіть найбільш войовничо налаштованій, не було підтримки відправки військ до України.
Членство в ЄС
Європейці також розділилися у думках щодо прийняття України до ЄС.
Португалія, Естонія, Швеція, Іспанія та Польща найбільше підтримують, тоді як Німеччина, Болгарія, Чеська Республіка та Франція налаштовані найбільш скептично.
Опитування українців
Що стосується українців, яких також опитали, то 58% респондентів упевнені в перемозі над Росією, 30% вважають, що війна закінчиться мирним врегулюванням, і тільки 1% громадян України вірить у перемогу Росії.
Будь ласка, зачекайте...
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подумаєш, так туфта.
єдина слабка ланка України - щурі та тупорилі аніматори на Банковій та зеленому, печерному кварталі.. ну і невиліковні залишки 73%го лохторату...
По нафтових заводах по Урал - так, ми дійсно навели трохи шороху.
По "зруйнованій фінансовій системі" - сказав би, що її вдалося трохи надломити, але ж Китай, Індія, інша південно-східна Азія, продовжують купляти їхню сировину, і по війні якось не відчувається поки що наявність у них серйозних фінансових проблем.
По "невдалому наступу" - ми ж насправді досі не знаємо реальних воєнних цілей пуйла: цілком можливо, що сухопутний коридор у Крим і захоплений Донбас є його реальними мінімальними цілями. Правда, з Києвом, Харківщиною і Херсоном ми його таки обламали. Але зауважте - вже півтора року і ми не маємо територіальних успіхів на фронті. А кацапи потроху таки повзуть на Донеччині...
Щодо їх "мобілізації" - їхні мужики вільно пересуваються по рф, в тому числі і за кордон їздять - а значить не така вона там і "примусова", як у нас, наприклад.
Все дуже відносно у цій війні. Ясно, що і кацапам вона завдає серйозної шкоди. Але виглядає наразі все так, що Україна страждає більше
бо для терориста нема меж його бєспрєдєлА (у нас же купа обмежень правових-людських-міжнародних),
бо головний терорист з бункера не вилазить (у більшості часу) і обходиться своїми різними аватарами, втрати-біди холопів його "не колишуть" і "терпіти" ***** і справді може до останнього свого узкого, копійчаного, раба..
а от за сухопутний коридор у Крим пройдений кацапами без напрягу, через розміновані "Чонгари" за пару днів прогулянки хтось хрипасте-верещасте має відповісти..
Зараз в Казахстані (Астана), саміт ШОС...
2. В мире достаточно примеров, когда страны не подписывали мирный договор после окончания войны. И мы не подпишем. По крайней мере добровольно.
ПС. И нужно понимать наша цель не победа над РФ, а розвал РФ.
Основні ваші партнери, перші хто проти!
В 22-му, в самі тяжкі дні - такої подачі у нас не було, а зараз, якось "раптом", з усіх утюгів нам ******** оцю полову.
А як ти класно будучи не на передовій вирішив, що всі хто на передовій хочуть воювати до останнього. Прямо як підвищення цін в СРСР на прохання трудящих))
https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Fiili.io%2FJWNFkVs.jpg%3AimbETvoGhg2LyR-Yy12Ts5CYcuI&cuid=3436364
На вулицях почнеться свавілля, буде красти все і вся.
Магазини тут же позакриваються...
Продаватимуть через Інтернет і товар возити з охороною...
1. Провал фронт
2. ТЦК і вилов громадян на вулицях.
3. Втечі через кордон, як КНДР
4. Відео з передової, про брак людей і зброї.
бо, зі всіх утюгов почали розганяти тему переговорів, та перемир'я, тобто капітуляції.
питання:
на час перемир'я/капітуляції, воєнний стан припинять, кордони відкриють?
на майдан, можна виходити?
немає воєнного стану, немає обмежень, за конституцією.
але але але....
До чого питаю? Кожна війна колись закінчується. Але поки живий - не уявляю собі живого кацапа в прямій видимості.
Стібалися якось з цього приводу. Зустрітися з кацапами десь на пляжі в Анталії чи на вулиці в Мадриді. Це ж буде капєц.
У нас так було. Побратим з війни поїхав в відпустку до сім'ї в Німеччину. Європол його тепер розшукує. Ну, як розшукує? Усім все зрозуміло )) Надибав пахома. Хана прийшла пахому.
а оборонних замовлень на триліон, прибутків від того що орки продають дешевше ресурси в обхід санкцій сотні міліардів....
Що один Китай чи Індія заробляє на тому що їм ресурси приходять дешевше ринку на 30% ні всі західні компанії які мають там виробництво або замовляють там продукції і продають під своїм брендом також...
Просто корумпованість наших чиновників влаштовує західних партнерів, тому що таким чином кошти повертаються до них
Переважна частина населення ЄС живуть у своєму маленькому світі, часто трохи ********* імпотентним поцифізмом.
Їм взагалі нецікава ця тема...
А) РЕАЛЬНИЙ ПЛАН З ЧІТКИМИ ЦИФРАМИ ТА РЕСУРСАМИ - ЯК БУДЕ ЗДОБУВАТИСЯ І В ЯКИХ РОКАХ ОРІЄНТОВНО БУДЕ ПРИБЛИЗНО ЦЕЙ "ПОБЄДНИЙ КОНЄЦ".
б) Як з недолугими і злодійкуватими,НЕЗМІННИМИ , лідОрами ,які показали свою абсолютну профнеппридатність можна пермогти ?
в ) готові ВИ особисто сидіти в окопі найближчі рік -два на передку в окопі (більше просто не виживають там ) - щоб ОСОБИСТИМ ПРИКЛАДОМ , а не гаслами в неті довести свою позицію ?
І відповіді вони не знайдуть як з такою слабкою збройною підтримкою заходу, коли обітцяють багато як з тими мілонами снарядів а дають крихти , дирявими санкціями, шаленою корупцією, совковим управлінням у війську де життя солдата нічого не варте..... перемогти монстра у якого військовий бюджет річний більше 100 млрд... у.е. підтримка Китаю та поставки 5 млн снарядів і балістики від Пн. Кореї, а ще мобілізаційного ресурсу в рази більше
а ще молодь тікає з України тому що міністр освіти з вкраденою десертацією просто добиває вищу освіту зараз.... а на заході наоборот їм відкривають море можливостей...
перший рік за стільки часу що в ЗНО появились рішалова, і не можливо оскаржити результати.... б..ть це що взагалі за цирк що результ не можна оскаржувати... підготували поле для корупції ...тільки так... Здали діти тести і не знають який в них результат то дораховують то віднімають щось.... і думають а може нах... їм та держава краще закордон де все зрозуміло і чіткі правила ...
Навіть Трамп про це говорить...
Решта вдруге, території та ЄС.
А могли сказати: "майже 38% європейців вірять в перемогу вільної України та лише трішки більше 30% вірять в перемогу країни-загарбника".
Толєрастія - вона така, отакі толерасти-опитувачі будуть сидіти поруч з відвертим людожером, який тільки но з'їв їхніх дітей, і толерувати. Суддя ж не проголосив вирок? Не назвав людожера "людожером"? Значить, можливо, то було марення толераста (ну, сонечко напекло) - ну, щодо його з'їдених дітей...