Громадяни деяких країн стали менше довіряти Зеленському, - опитування
Порівняно із 2023 роком в деяких країнах знизилась довіра до президента України Володимира Зеленського.
Про це йдеться в дослідженні Pew Research Center, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.
У Швеції вісім з десяти опитаних довіряють Зеленському. Свою довіру до чинного президента України також висловлює близько двох третин респондентів або більше в Канаді, Нідерландах та Великій Британії.
Більше довіряють Зеленському, ніж не довіряють, в Австралії, Бангладеш, Японії, Філіппінах та Південній Кореї. Протилежна ситуація в Малайзії, Сінгапурі та Таїланді. Також шість з десяти респондентів або більше в Греції, Угорщині та Італії не довіряють українському президенту, ідеться в дослідженні.
Окрім цього, зазначається, що довіра до Зеленського є змішаною або негативною в регіоні Близького Сходу та Північної Африки, а також у країнах Африки на південь від Сахари та у Латинській Америці.
Згідно з дослідженням, довіра до президента України знизилась у Польщі. Так, у 2024 році Зеленському довіряють 48% порівняно з 70% у 2023 році. Водночас довіра знизилась у Південній Кореї (на 15 пунктів) та Південній Африці (на 12 пунктів). В Австралії, Франції, Німеччині, Нідерландах, Іспанії, Франції, Швеції та США падіння є меншим, але досі статистично значущим.
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Ну ось там можна вибори і проводити,хай іноземні громадяни і голосують,поки в нас воєнний стан .
Це опитування - про довіру до України з боку громадян інших держав!!
І ЄрЗе безпосередньо доклались до падіння цієї довіри...
Правда сумніваюсь, що ця статистика хоч якось вплине на його прихільників: дурість невиліковна.
У тому числі - слухачів "марафону слуг рф".
Тих, хто не розуміє зв'язок команд "головнокомандувача" Зеленського розмінувати Чонгар й десятки мостів з Криму, вивести звідти армійські бригади - з окупацією півдня України…
Черговий замах на лідора світового масштабу!
Баканов, де СБУ?!!
Цим він найбільше пишається.