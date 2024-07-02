Громадяни деяких країн стали менше довіряти Зеленському, - опитування

Порівняно із 2023 роком в деяких країнах знизилась довіра до президента України Володимира Зеленського.

Про це йдеться в дослідженні Pew Research Center, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

У Швеції вісім з десяти опитаних довіряють Зеленському. Свою довіру до чинного президента України також висловлює близько двох третин респондентів або більше в Канаді, Нідерландах та Великій Британії.

Більше довіряють Зеленському, ніж не довіряють, в Австралії, Бангладеш, Японії, Філіппінах та Південній Кореї. Протилежна ситуація в Малайзії, Сінгапурі та Таїланді. Також шість з десяти респондентів або більше в Греції, Угорщині та Італії не довіряють українському президенту, ідеться в дослідженні.

Окрім цього, зазначається, що довіра до Зеленського є змішаною або негативною в регіоні Близького Сходу та Північної Африки, а також у країнах Африки на південь від Сахари та у Латинській Америці.

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Згідно з дослідженням, довіра до президента України знизилась у Польщі. Так, у 2024 році Зеленському довіряють 48% порівняно з 70% у 2023 році. Водночас довіра знизилась у Південній Кореї (на 15 пунктів) та Південній Африці (на 12 пунктів). В Австралії, Франції, Німеччині, Нідерландах, Іспанії, Франції, Швеції та США падіння є меншим, але досі статистично значущим.

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