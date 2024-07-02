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Громадяни деяких країн стали менше довіряти Зеленському, - опитування

Володимир Зеленський

Порівняно із 2023 роком в деяких країнах знизилась довіра до президента України Володимира Зеленського.

Про це йдеться в дослідженні Pew Research Center, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

У Швеції вісім з десяти опитаних довіряють Зеленському. Свою довіру до чинного президента України також висловлює близько двох третин респондентів або більше в Канаді, Нідерландах та Великій Британії.

Більше довіряють Зеленському, ніж не довіряють, в Австралії, Бангладеш, Японії, Філіппінах та Південній Кореї. Протилежна ситуація в Малайзії, Сінгапурі та Таїланді. Також шість з десяти респондентів або більше в Греції, Угорщині та Італії не довіряють українському президенту, ідеться в дослідженні.

Окрім цього, зазначається, що довіра до Зеленського є змішаною або негативною в регіоні Близького Сходу та Північної Африки, а також у країнах Африки на південь від Сахари та у Латинській Америці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 59% українців досі довіряють Зеленському, 36% - не довіряють, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

довіра до Зеленського за кордоном опитування

Згідно з дослідженням, довіра до президента України знизилась у Польщі. Так, у 2024 році Зеленському довіряють 48% порівняно з 70% у 2023 році. Водночас довіра знизилась у Південній Кореї (на 15 пунктів) та Південній Африці (на 12 пунктів). В Австралії, Франції, Німеччині, Нідерландах, Іспанії, Франції, Швеції та США падіння є меншим, але досі статистично значущим.

Читайте також: 70% українців за те, щоб Зеленський залишався президентом до кінця воєнного стану, - опитування КМІС

Автор: 

Зеленський Володимир (24318) опитування (1966)


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Топ коментарі
+27
Да где там, херня это а не опросы. Фактический рейтинг его процентов 20, а у его шушеры - гарантированно отрицательный. Они умудрились пересраться со всеми - от бомжей до олигархов и от воинов и патриотов до ухилянтов и ждунов. У всех есть немеряная куча вопросов но нет ответов.
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02.07.2024 20:33 Відповісти
+17
дослідження тягне на Шнобелівську премію. кому, ***, крім упоротих зебілів, цікавий напівграмотний інфантильний паяц зеленський?
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02.07.2024 21:01 Відповісти
+16
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02.07.2024 21:46 Відповісти
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02.07.2024 20:27 Відповісти
як можна не довіряти Йому, Вєлічайшому ?
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02.07.2024 23:40 Відповісти
Що саме забавне, так це те, що йому навіть Израиль не довіряє Вони щось знають
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03.07.2024 07:00 Відповісти
"У Швеції вісім з десяти опитаних довіряють Зеленському. Свою довіру до чинного президента України також висловлює близько двох третин респондентів або більше в Канаді, Нідерландах та Великій Британії "

Ну ось там можна вибори і проводити,хай іноземні громадяни і голосують,поки в нас воєнний стан .
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02.07.2024 20:28 Відповісти
Ви я бачу і у Рашці б провели, аби найвеличнішого протягнути на другий термін
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03.07.2024 07:02 Відповісти
Не довіряють - підозрують шо шось може стибрити?
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02.07.2024 20:29 Відповісти
Головне, що б більше в Україні довіряли. Він їм в очі болтовню відверту, а 58 відсотків довіру у відповідь..
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02.07.2024 20:29 Відповісти
Да где там, херня это а не опросы. Фактический рейтинг его процентов 20, а у его шушеры - гарантированно отрицательный. Они умудрились пересраться со всеми - от бомжей до олигархов и от воинов и патриотов до ухилянтов и ждунов. У всех есть немеряная куча вопросов но нет ответов.
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02.07.2024 20:33 Відповісти
Дійсно є різниця між " довіряю" і проголосую на виборах,бтам можли во не більше 25. Але все рівно- 58 відсотків довіри - діагноз суспільству..
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02.07.2024 20:41 Відповісти
Закончєн бал, погасли свєчі, доходити почало
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02.07.2024 20:32 Відповісти
3 липня Верховний Суд розглядатиме касаційну скаргу ТОВ «Голдберрі» щодо незаконного відключення Концерном радіомовлення, радіозв'язку та телебачення телеканалу «Еспресо» з цифрової мережі у квітні 2022 року. Про це повідомляє пресслужба компанії.
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03.07.2024 07:26 Відповісти
Там марафон не крутять.
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02.07.2024 20:34 Відповісти
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02.07.2024 20:34 Відповісти
Філ геній!
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02.07.2024 23:36 Відповісти
Це не про довіру/недовіру до ЄрЗе за кордоном.
Це опитування - про довіру до України з боку громадян інших держав!!
І ЄрЗе безпосередньо доклались до падіння цієї довіри...
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02.07.2024 20:37 Відповісти
Цей запроданець-совкодрочер просрав кредит довіри до України.
Правда сумніваюсь, що ця статистика хоч якось вплине на його прихільників: дурість невиліковна.
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02.07.2024 20:52 Відповісти
Чергове замовлення з ОП ,хто це проводив ці опитування за кордоном ? повна маячня.
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02.07.2024 20:53 Відповісти
Ха, если бы Зе вышел на улицу он бы узнал как ему "доверяют" украинцы.
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02.07.2024 20:57 Відповісти
На вулицю Зєлю випускати не можна бо нам треба щоб його судили, а не лінчували.
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03.07.2024 05:24 Відповісти
А можно розділити другу колонку, окремо на 'some' та 'a lot', бо це різні речі. Або 'some' додати до першої, і тоді буде приблизно відображати реалії
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02.07.2024 20:58 Відповісти
а мухи ЗЄ-ЗЄ сідають на .... https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D1%2583%25D1%2585%25D0%25B8-%25D0%25B7%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2583%25D1%2588%25D0%25BA%25D0%25B8&psig=AOvVaw3q6s_NLrNcEPcP__nyF0F5&ust=1720039306616000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjhxqFwoTCOjrmPubiYcDFQAAAAAdAAAAABAE Мухи-зеленушки - Википедия
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02.07.2024 23:43 Відповісти
Даже мексиканцы не доверяют зеленскому, зато большинство украинцев доверяют
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02.07.2024 21:00 Відповісти
дослідження тягне на Шнобелівську премію. кому, ***, крім упоротих зебілів, цікавий напівграмотний інфантильний паяц зеленський?
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02.07.2024 21:01 Відповісти
Уявляю, як вони будуть здивовані, коли зеленського посадять до в'язниці за усі скоєні ним злочини.
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02.07.2024 21:01 Відповісти
Вважаю що громадянам інших країн взагалі плювати на землю, більшість з них може і чули прізвище, але не впевнені хто це. Які ще рейтинги довіри??
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02.07.2024 21:06 Відповісти
Там зелений лайномарафон не дивляться, а оцінюють по справах. А він лише балаболити вміє. Ну й ще ''чимось'' на піаніно грати
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02.07.2024 21:06 Відповісти
В такій темі зараз в епік баттл зійдуться всі кому не лінь (лінь). Порохоботи, боти Єрмака і кацапотроллі які прикидаються то одними то іншими. Насправді, за виключенням деяких Західних країн цей рейтинг це не довіра до Зеленського а до України, і відповідь, чому так багато країн глобального півдня фактично не підтримують Україну. Якби не страх перед Заходом багато цих азіатських країн не тільки торгували б з ******, але навіть поставляли б туди зброю. І тут є не тільки вина Зеленського. Якщо хтось з вас кине займатись срачом і зайде в Ютуб на самі, наприклад популярні Індійські, Тайські або Індонезійські ресурси, я думаю ви оху...те (так як я в 2022) від кількості кацапських і китайських ботів (які підписали договір з кацапами про координацію пропаганди і тому помийка Тік-Ток повинна бути забанена в Україні). Крім того самі ж медіа по любому отримують кошти від кацапів за публікацію про кацапських матеріалів. Наприклад Кадиров майже національний герой в ісламській Індонезії. Не вірите? Ось так дуже єффективно працює ********** пропаганда. Української точки зору там не видно зовсім. І тут не тільки вина Зеленського, який зажене країну до поразки якщо не звільнить Єрмака і "талановитих менеджерів", і який витрачає неймовірні кошти в блохастий телемарафон замість фабрик тролів і купівлю новин в країнах півдня по прикладу кацапів. Сам же від того і страждає. Винні в цьому і псевдопатріоти, яким набагато легше сратися на цензорі (як приклад, не беріть персонально) і постити в Фейсбуку меми з туалетами десь з Россії і писати "кацап дурак, ги ги" . Я наприклад в 2022 відкрив акк в Твіттері на індонезійській мові через Гугл транслейт), і почав постити наші військові перемоги, назбирав 200 підписників. Ніхто цього не робить. В Ірландії де зараз знаходиться 100к українців кацапська пропаганда просто захопила все де можна коментувати, але ніхто про це з біженців не знає, зато вже всі, в тому числі хто приїхав з Львова і Ужгорода знають як подати документи на безкоштовну хату. В нас є дуже багато спеців по пропаганді і на їхніх каналах по 3к переглядів, а наякомусь гівні типу туалет в Россії буде 500к. І якщо на полі бою ми програємо дуже повільно, то війну за пропаганду ми програли вже давно. Вибачаюсь за помилки. Набираю в трансліті. 20 років не живу в Україні.
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02.07.2024 21:20 Відповісти
Весь світ, нарешті, переконався, що це не лідер воюючої країни, а саме звичайне безтолкове бидло, яке ліпить із себе "великого світового діяча".
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02.07.2024 21:28 Відповісти
Коли ми вже будемо плакати за звільнення пана Зеленського з посту президента?
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02.07.2024 21:30 Відповісти
все залежить від офіційної пропаганди у кожній країні
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02.07.2024 21:34 Відповісти
кацапи з трусів вилазять аби стерти в пил імідж президента України, що тільки не видумували, достатньо тут начитатись, щоб усі кацапські фантазії знати
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02.07.2024 21:39 Відповісти
Ещё не кризис доверия, но тенденция уже прослеживается. Подозреваю, что основной негатив множится из-за картинок, где наш презик учиняет выходы к парламентам и там ему аплодируют, точнее написанному его спичрайтерами. Как то дежурно зачитывает, на автомате, монотонно.
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02.07.2024 21:41 Відповісти
Тут скорее в процентах те, кто слышал- не слышал, кто такой вообще Зеленский.
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02.07.2024 21:44 Відповісти
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02.07.2024 21:46 Відповісти
******, в Кенії більшість довіряє, шановні кенійці, "махньом не глядя", ви нам два кіло кави, а ми вам цілого Ваву, та навіть без кави забирайте.
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02.07.2024 21:51 Відповісти
очінь панравілся різультат давєрія, асобєнна Нігєріі ( писемні [можуть читати і писати] 57,1% населення), інтєрєсна каг прахаділ апрос??Нам очєнь важна їх давєріє зільонскаму!!
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02.07.2024 22:18 Відповісти
Та має на ...увазі ця шобла🤡 95 кварталу ,всю довіру разом зі світовою політикою ,головне як можно довше утриматися біля корита
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02.07.2024 22:38 Відповісти
Довіра до узурпатора влади України - є лише у тих, хто "не у темі".
У тому числі - слухачів "марафону слуг рф".
Тих, хто не розуміє зв'язок команд "головнокомандувача" Зеленського розмінувати Чонгар й десятки мостів з Криму, вивести звідти армійські бригади - з окупацією півдня України…
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02.07.2024 22:39 Відповісти
Яка адекватна людина може довіряти цьому зраднику ухилянту брехуну-крадію? Хіба що ті 73 проценти, да і ті всі що наробили лиха, та повтікали.
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02.07.2024 22:45 Відповісти
Це зрада!!!!
Черговий замах на лідора світового масштабу!
Баканов, де СБУ?!!
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02.07.2024 23:09 Відповісти
Зєлю геть. Вибори. В Україні у цього гадьониша рейтинг - НУЛЬ
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02.07.2024 23:47 Відповісти
Яка може бути довіра до нікчемного балакуна, який зачитує написані кимось тексти, причому не може правильно розставити акценти на своїй промові, що говорить про нерозуміння їм самим змісту написаного. Через розумову обмеженість, спроби імпровізації виглядають смішними та недоречними. Природно, в іноземної публіки, яка тією чи іншою мірою цікавиться Україною, ці ораторські пасажі гундосу, особливо кострубате каркання англійською мовою, викликають негативні емоції.
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03.07.2024 00:20 Відповісти
Бубочку всі *******,це всьо не правда,це ІПСО,запущене Порошенком,агентами кремля,які викривають корупцію, і закордонними "ухилянтами",а організував всю цю кампанію Залужний і Шаптала,Наташа Мосейчук і Мар'яна Безугла можуть підтвердити мої слова.
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03.07.2024 00:53 Відповісти
До повномасштабного вторгнення призвели оманські домовленості
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03.07.2024 01:20 Відповісти
а до голобородька довіра росте..?
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03.07.2024 03:11 Відповісти
Цікаво інше. Кому знадобилось профінансувати це опитування і навіщо.
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03.07.2024 05:15 Відповісти
Основна заслуга чотириразового ухилянта в тому, що він обісрався, але не втік.
Цим він найбільше пишається.
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03.07.2024 06:42 Відповісти
Насправді, це не є рейтингом довіри до Зеленського, про якого багато з опитаних вперше почули. Це рейтинг відношення до війни, недовіри путіну, або відповідно довіри антипутіну. Агресію та путіна дійсно більше за інших засуджують в Швеції, Британії, Нідерландах, Японії, Австралії.
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03.07.2024 08:22 Відповісти
Что-то произошло.....Видать подводные и надводные" рифы."...Ах...эти" рифы."..
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03.07.2024 09:19 Відповісти
 
 