Граждане некоторых стран стали меньше доверять Зеленскому, - опрос

По сравнению с 2023 годом в некоторых странах снизилось доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом говорится в исследовании Pew Research Center, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

В Швеции восемь из десяти опрошенных доверяют Зеленскому. Свое доверие к действующему президенту Украины также выражает около двух третей респондентов или больше в Канаде, Нидерландах и Великобритании.

Больше доверяют Зеленскому, чем не доверяют, в Австралии, Бангладеш, Японии, Филиппинах и Южной Корее. Противоположная ситуация в Малайзии, Сингапуре и Таиланде. Также шесть из десяти респондентов или больше в Греции, Венгрии и Италии не доверяют украинскому президенту, говорится в исследовании.

Кроме этого, отмечается, что доверие к Зеленскому является смешанным или отрицательным в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, а также в странах Африки к югу от Сахары и Латинской Америки, где проводился опрос.

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Согласно исследованию, доверие к президенту Украины снизилось в Польше. В частности, в 2024 году Зеленскому доверяют 48% по сравнению с 70% в 2023 году. В то же время доверие снизилось в Южной Корее (на 15 пунктов) и Южной Африке (на 12 пунктов). В Австралии, Франции, Германии, Нидерландах, Испании, Франции, Швеции и США падение меньше, но до сих пор статистически значимо.

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