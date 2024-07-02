Граждане некоторых стран стали меньше доверять Зеленскому, - опрос
По сравнению с 2023 годом в некоторых странах снизилось доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Об этом говорится в исследовании Pew Research Center, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.
В Швеции восемь из десяти опрошенных доверяют Зеленскому. Свое доверие к действующему президенту Украины также выражает около двух третей респондентов или больше в Канаде, Нидерландах и Великобритании.
Больше доверяют Зеленскому, чем не доверяют, в Австралии, Бангладеш, Японии, Филиппинах и Южной Корее. Противоположная ситуация в Малайзии, Сингапуре и Таиланде. Также шесть из десяти респондентов или больше в Греции, Венгрии и Италии не доверяют украинскому президенту, говорится в исследовании.
Кроме этого, отмечается, что доверие к Зеленскому является смешанным или отрицательным в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, а также в странах Африки к югу от Сахары и Латинской Америки, где проводился опрос.
Согласно исследованию, доверие к президенту Украины снизилось в Польше. В частности, в 2024 году Зеленскому доверяют 48% по сравнению с 70% в 2023 году. В то же время доверие снизилось в Южной Корее (на 15 пунктов) и Южной Африке (на 12 пунктов). В Австралии, Франции, Германии, Нидерландах, Испании, Франции, Швеции и США падение меньше, но до сих пор статистически значимо.
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Ну ось там можна вибори і проводити,хай іноземні громадяни і голосують,поки в нас воєнний стан .
Це опитування - про довіру до України з боку громадян інших держав!!
І ЄрЗе безпосередньо доклались до падіння цієї довіри...
Правда сумніваюсь, що ця статистика хоч якось вплине на його прихільників: дурість невиліковна.
У тому числі - слухачів "марафону слуг рф".
Тих, хто не розуміє зв'язок команд "головнокомандувача" Зеленського розмінувати Чонгар й десятки мостів з Криму, вивести звідти армійські бригади - з окупацією півдня України…
Черговий замах на лідора світового масштабу!
Баканов, де СБУ?!!
Цим він найбільше пишається.