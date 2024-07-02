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Граждане некоторых стран стали меньше доверять Зеленскому, - опрос

Володимир Зеленський

По сравнению с 2023 годом в некоторых странах снизилось доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом говорится в исследовании Pew Research Center, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

В Швеции восемь из десяти опрошенных доверяют Зеленскому. Свое доверие к действующему президенту Украины также выражает около двух третей респондентов или больше в Канаде, Нидерландах и Великобритании.

Больше доверяют Зеленскому, чем не доверяют, в Австралии, Бангладеш, Японии, Филиппинах и Южной Корее. Противоположная ситуация в Малайзии, Сингапуре и Таиланде. Также шесть из десяти респондентов или больше в Греции, Венгрии и Италии не доверяют украинскому президенту, говорится в исследовании.

Кроме этого, отмечается, что доверие к Зеленскому является смешанным или отрицательным в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, а также в странах Африки к югу от Сахары и Латинской Америки, где проводился опрос.

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довіра до Зеленського за кордоном опитування

Согласно исследованию, доверие к президенту Украины снизилось в Польше. В частности, в 2024 году Зеленскому доверяют 48% по сравнению с 70% в 2023 году. В то же время доверие снизилось в Южной Корее (на 15 пунктов) и Южной Африке (на 12 пунктов). В Австралии, Франции, Германии, Нидерландах, Испании, Франции, Швеции и США падение меньше, но до сих пор статистически значимо.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20794) опрос (2853)


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Топ комментарии
+27
Да где там, херня это а не опросы. Фактический рейтинг его процентов 20, а у его шушеры - гарантированно отрицательный. Они умудрились пересраться со всеми - от бомжей до олигархов и от воинов и патриотов до ухилянтов и ждунов. У всех есть немеряная куча вопросов но нет ответов.
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02.07.2024 20:33
+17
дослідження тягне на Шнобелівську премію. кому, ***, крім упоротих зебілів, цікавий напівграмотний інфантильний паяц зеленський?
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02.07.2024 21:01
+16
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02.07.2024 21:46
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Л- логіка.
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02.07.2024 20:27 Ответить
як можна не довіряти Йому, Вєлічайшому ?
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02.07.2024 23:40 Ответить
Що саме забавне, так це те, що йому навіть Израиль не довіряє Вони щось знають
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03.07.2024 07:00 Ответить
"У Швеції вісім з десяти опитаних довіряють Зеленському. Свою довіру до чинного президента України також висловлює близько двох третин респондентів або більше в Канаді, Нідерландах та Великій Британії "

Ну ось там можна вибори і проводити,хай іноземні громадяни і голосують,поки в нас воєнний стан .
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02.07.2024 20:28 Ответить
Ви я бачу і у Рашці б провели, аби найвеличнішого протягнути на другий термін
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03.07.2024 07:02 Ответить
Не довіряють - підозрують шо шось може стибрити?
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02.07.2024 20:29 Ответить
Головне, що б більше в Україні довіряли. Він їм в очі болтовню відверту, а 58 відсотків довіру у відповідь..
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02.07.2024 20:29 Ответить
Да где там, херня это а не опросы. Фактический рейтинг его процентов 20, а у его шушеры - гарантированно отрицательный. Они умудрились пересраться со всеми - от бомжей до олигархов и от воинов и патриотов до ухилянтов и ждунов. У всех есть немеряная куча вопросов но нет ответов.
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02.07.2024 20:33 Ответить
Дійсно є різниця між " довіряю" і проголосую на виборах,бтам можли во не більше 25. Але все рівно- 58 відсотків довіри - діагноз суспільству..
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02.07.2024 20:41 Ответить
Закончєн бал, погасли свєчі, доходити почало
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02.07.2024 20:32 Ответить
3 липня Верховний Суд розглядатиме касаційну скаргу ТОВ «Голдберрі» щодо незаконного відключення Концерном радіомовлення, радіозв'язку та телебачення телеканалу «Еспресо» з цифрової мережі у квітні 2022 року. Про це повідомляє пресслужба компанії.
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03.07.2024 07:26 Ответить
Там марафон не крутять.
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02.07.2024 20:34 Ответить
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02.07.2024 20:34 Ответить
Філ геній!
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02.07.2024 23:36 Ответить
Це не про довіру/недовіру до ЄрЗе за кордоном.
Це опитування - про довіру до України з боку громадян інших держав!!
І ЄрЗе безпосередньо доклались до падіння цієї довіри...
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02.07.2024 20:37 Ответить
Цей запроданець-совкодрочер просрав кредит довіри до України.
Правда сумніваюсь, що ця статистика хоч якось вплине на його прихільників: дурість невиліковна.
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02.07.2024 20:52 Ответить
Чергове замовлення з ОП ,хто це проводив ці опитування за кордоном ? повна маячня.
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02.07.2024 20:53 Ответить
Ха, если бы Зе вышел на улицу он бы узнал как ему "доверяют" украинцы.
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02.07.2024 20:57 Ответить
На вулицю Зєлю випускати не можна бо нам треба щоб його судили, а не лінчували.
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03.07.2024 05:24 Ответить
А можно розділити другу колонку, окремо на 'some' та 'a lot', бо це різні речі. Або 'some' додати до першої, і тоді буде приблизно відображати реалії
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02.07.2024 20:58 Ответить
а мухи ЗЄ-ЗЄ сідають на .... https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D1%2583%25D1%2585%25D0%25B8-%25D0%25B7%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2583%25D1%2588%25D0%25BA%25D0%25B8&psig=AOvVaw3q6s_NLrNcEPcP__nyF0F5&ust=1720039306616000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjhxqFwoTCOjrmPubiYcDFQAAAAAdAAAAABAE Мухи-зеленушки - Википедия
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02.07.2024 23:43 Ответить
Даже мексиканцы не доверяют зеленскому, зато большинство украинцев доверяют
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02.07.2024 21:00 Ответить
дослідження тягне на Шнобелівську премію. кому, ***, крім упоротих зебілів, цікавий напівграмотний інфантильний паяц зеленський?
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02.07.2024 21:01 Ответить
Уявляю, як вони будуть здивовані, коли зеленського посадять до в'язниці за усі скоєні ним злочини.
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02.07.2024 21:01 Ответить
Вважаю що громадянам інших країн взагалі плювати на землю, більшість з них може і чули прізвище, але не впевнені хто це. Які ще рейтинги довіри??
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02.07.2024 21:06 Ответить
Там зелений лайномарафон не дивляться, а оцінюють по справах. А він лише балаболити вміє. Ну й ще ''чимось'' на піаніно грати
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02.07.2024 21:06 Ответить
В такій темі зараз в епік баттл зійдуться всі кому не лінь (лінь). Порохоботи, боти Єрмака і кацапотроллі які прикидаються то одними то іншими. Насправді, за виключенням деяких Західних країн цей рейтинг це не довіра до Зеленського а до України, і відповідь, чому так багато країн глобального півдня фактично не підтримують Україну. Якби не страх перед Заходом багато цих азіатських країн не тільки торгували б з ******, але навіть поставляли б туди зброю. І тут є не тільки вина Зеленського. Якщо хтось з вас кине займатись срачом і зайде в Ютуб на самі, наприклад популярні Індійські, Тайські або Індонезійські ресурси, я думаю ви оху...те (так як я в 2022) від кількості кацапських і китайських ботів (які підписали договір з кацапами про координацію пропаганди і тому помийка Тік-Ток повинна бути забанена в Україні). Крім того самі ж медіа по любому отримують кошти від кацапів за публікацію про кацапських матеріалів. Наприклад Кадиров майже національний герой в ісламській Індонезії. Не вірите? Ось так дуже єффективно працює ********** пропаганда. Української точки зору там не видно зовсім. І тут не тільки вина Зеленського, який зажене країну до поразки якщо не звільнить Єрмака і "талановитих менеджерів", і який витрачає неймовірні кошти в блохастий телемарафон замість фабрик тролів і купівлю новин в країнах півдня по прикладу кацапів. Сам же від того і страждає. Винні в цьому і псевдопатріоти, яким набагато легше сратися на цензорі (як приклад, не беріть персонально) і постити в Фейсбуку меми з туалетами десь з Россії і писати "кацап дурак, ги ги" . Я наприклад в 2022 відкрив акк в Твіттері на індонезійській мові через Гугл транслейт), і почав постити наші військові перемоги, назбирав 200 підписників. Ніхто цього не робить. В Ірландії де зараз знаходиться 100к українців кацапська пропаганда просто захопила все де можна коментувати, але ніхто про це з біженців не знає, зато вже всі, в тому числі хто приїхав з Львова і Ужгорода знають як подати документи на безкоштовну хату. В нас є дуже багато спеців по пропаганді і на їхніх каналах по 3к переглядів, а наякомусь гівні типу туалет в Россії буде 500к. І якщо на полі бою ми програємо дуже повільно, то війну за пропаганду ми програли вже давно. Вибачаюсь за помилки. Набираю в трансліті. 20 років не живу в Україні.
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02.07.2024 21:20 Ответить
Весь світ, нарешті, переконався, що це не лідер воюючої країни, а саме звичайне безтолкове бидло, яке ліпить із себе "великого світового діяча".
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02.07.2024 21:28 Ответить
Коли ми вже будемо плакати за звільнення пана Зеленського з посту президента?
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02.07.2024 21:30 Ответить
все залежить від офіційної пропаганди у кожній країні
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02.07.2024 21:34 Ответить
кацапи з трусів вилазять аби стерти в пил імідж президента України, що тільки не видумували, достатньо тут начитатись, щоб усі кацапські фантазії знати
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02.07.2024 21:39 Ответить
Ещё не кризис доверия, но тенденция уже прослеживается. Подозреваю, что основной негатив множится из-за картинок, где наш презик учиняет выходы к парламентам и там ему аплодируют, точнее написанному его спичрайтерами. Как то дежурно зачитывает, на автомате, монотонно.
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02.07.2024 21:41 Ответить
Тут скорее в процентах те, кто слышал- не слышал, кто такой вообще Зеленский.
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02.07.2024 21:44 Ответить
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02.07.2024 21:46 Ответить
******, в Кенії більшість довіряє, шановні кенійці, "махньом не глядя", ви нам два кіло кави, а ми вам цілого Ваву, та навіть без кави забирайте.
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02.07.2024 21:51 Ответить
очінь панравілся різультат давєрія, асобєнна Нігєріі ( писемні [можуть читати і писати] 57,1% населення), інтєрєсна каг прахаділ апрос??Нам очєнь важна їх давєріє зільонскаму!!
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02.07.2024 22:18 Ответить
Та має на ...увазі ця шобла🤡 95 кварталу ,всю довіру разом зі світовою політикою ,головне як можно довше утриматися біля корита
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02.07.2024 22:38 Ответить
Довіра до узурпатора влади України - є лише у тих, хто "не у темі".
У тому числі - слухачів "марафону слуг рф".
Тих, хто не розуміє зв'язок команд "головнокомандувача" Зеленського розмінувати Чонгар й десятки мостів з Криму, вивести звідти армійські бригади - з окупацією півдня України…
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02.07.2024 22:39 Ответить
Яка адекватна людина може довіряти цьому зраднику ухилянту брехуну-крадію? Хіба що ті 73 проценти, да і ті всі що наробили лиха, та повтікали.
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02.07.2024 22:45 Ответить
Це зрада!!!!
Черговий замах на лідора світового масштабу!
Баканов, де СБУ?!!
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02.07.2024 23:09 Ответить
Зєлю геть. Вибори. В Україні у цього гадьониша рейтинг - НУЛЬ
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02.07.2024 23:47 Ответить
Яка може бути довіра до нікчемного балакуна, який зачитує написані кимось тексти, причому не може правильно розставити акценти на своїй промові, що говорить про нерозуміння їм самим змісту написаного. Через розумову обмеженість, спроби імпровізації виглядають смішними та недоречними. Природно, в іноземної публіки, яка тією чи іншою мірою цікавиться Україною, ці ораторські пасажі гундосу, особливо кострубате каркання англійською мовою, викликають негативні емоції.
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03.07.2024 00:20 Ответить
Бубочку всі *******,це всьо не правда,це ІПСО,запущене Порошенком,агентами кремля,які викривають корупцію, і закордонними "ухилянтами",а організував всю цю кампанію Залужний і Шаптала,Наташа Мосейчук і Мар'яна Безугла можуть підтвердити мої слова.
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03.07.2024 00:53 Ответить
До повномасштабного вторгнення призвели оманські домовленості
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03.07.2024 01:20 Ответить
а до голобородька довіра росте..?
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03.07.2024 03:11 Ответить
Цікаво інше. Кому знадобилось профінансувати це опитування і навіщо.
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03.07.2024 05:15 Ответить
Основна заслуга чотириразового ухилянта в тому, що він обісрався, але не втік.
Цим він найбільше пишається.
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03.07.2024 06:42 Ответить
Насправді, це не є рейтингом довіри до Зеленського, про якого багато з опитаних вперше почули. Це рейтинг відношення до війни, недовіри путіну, або відповідно довіри антипутіну. Агресію та путіна дійсно більше за інших засуджують в Швеції, Британії, Нідерландах, Японії, Австралії.
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03.07.2024 08:22 Ответить
Что-то произошло.....Видать подводные и надводные" рифы."...Ах...эти" рифы."..
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03.07.2024 09:19 Ответить
 
 