47% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении, - опрос "Центра Разумкова"

47,4% опрошенных украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении. До полномасштабного российского вторжения так считали 65,5% респондентов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса "Центра Разумкова".

Зато 33% опрошенных украинцев считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении.

"По данным последнего опроса, доля тех, кто считает, что события в Украине развиваются в правильном направлении, меньше, чем доля тех, кто придерживается мнения, что они развиваются в неправильном направлении (соответственно, 33% и 47%), однако их соотношение все же остается лучшим, чем перед началом полномасштабной войны (в декабре 2021 года ˗ соответственно, 20% и 65,5%)", - отмечают социологи.

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Согласно опросу, после начала полномасштабной агрессии России против Украины доля граждан, которые считали, что события в Украине развиваются в правильном направлении, существенно возросла.

В частности, в декабре 2021 года так считали 20%, в сентябре-октябре 2022 года - 51%, а феврале-марте 2023 года - 61%. Последний опрос показал тенденция к снижению этого показателя.

Социальное самочувствие граждан

Кроме того, 29% украинцев верят, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет.

46% считают, что Украина сможет преодолеть проблемы в более отдаленной перспективе, и 11% - что Украина не способна преодолеть существующие проблемы (остальные - не определились).

Наиболее оптимистично украинцы оценивали перспективы преодоления проблем и трудностей в конце 2022 - начале 2023 г. (например, в феврале-марте 2023 г. - соответственно 49%, 36% и 3%). А оценки перед началом полномасштабной войны (в декабре 2021 г. - соответственно 18%, 54% и 18%) были значительно более пессимистичными.

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