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47% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении, - опрос "Центра Разумкова"

Як українці оцінюють ситуацію в Україні: результати опитування

47,4% опрошенных украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении. До полномасштабного российского вторжения так считали 65,5% респондентов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса "Центра Разумкова".

Зато 33% опрошенных украинцев считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении.

"По данным последнего опроса, доля тех, кто считает, что события в Украине развиваются в правильном направлении, меньше, чем доля тех, кто придерживается мнения, что они развиваются в неправильном направлении (соответственно, 33% и 47%), однако их соотношение все же остается лучшим, чем перед началом полномасштабной войны (в декабре 2021 года ˗ соответственно, 20% и 65,5%)", - отмечают социологи.

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Согласно опросу, после начала полномасштабной агрессии России против Украины доля граждан, которые считали, что события в Украине развиваются в правильном направлении, существенно возросла.

В частности, в декабре 2021 года так считали 20%, в сентябре-октябре 2022 года - 51%, а феврале-марте 2023 года - 61%. Последний опрос показал тенденция к снижению этого показателя.

Социальное самочувствие граждан

Кроме того, 29% украинцев верят, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет.

46% считают, что Украина сможет преодолеть проблемы в более отдаленной перспективе, и 11% - что Украина не способна преодолеть существующие проблемы (остальные - не определились).

Наиболее оптимистично украинцы оценивали перспективы преодоления проблем и трудностей в конце 2022 - начале 2023 г. (например, в феврале-марте 2023 г. - соответственно 49%, 36% и 3%). А оценки перед началом полномасштабной войны (в декабре 2021 г. - соответственно 18%, 54% и 18%) были значительно более пессимистичными.

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Автор: 

опрос (2849) Центр Разумкова (229)


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Топ комментарии
+28
Та ви пригадайте жахливий початок 2019 року: космічні ціни на цибулю, тарифний геноцид, нестерпна корупція, захмарний індекс борщу, долар по 26, пенсія "а ну спробуй прожити хоча б місяць", війна на якій наживалися та не бажали закінчувати, але потім прийшов Зеленський і з кожним роком ставало все краще і краще, ну а зараз так взагалі все зашибісь.
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26.06.2024 15:17
+18
Поверніть Пороха і ви здивуєтесь як швидко в Україні станеться перемога!
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26.06.2024 15:17
+16
До війни так вважали 65% а зараз 47%. Типа жить стало лучше, стало веселее? Яка там мавпа у вас робить подібні розрахунки
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26.06.2024 15:20
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Поверніть Пороха і ви здивуєтесь як швидко в Україні станеться перемога!
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26.06.2024 15:17 Ответить
як би це опитування було правдою, не було б жодних проблем з мобілізацією!
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26.06.2024 15:28 Ответить
Вже було.
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26.06.2024 17:16 Ответить
А разом з ним і кумів, синка ухилянта, пафосні діалоги, ту ж корупцію? Як там у тебе справи з головою, часом не бо-бо?
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27.06.2024 07:16 Ответить
Та ви пригадайте жахливий початок 2019 року: космічні ціни на цибулю, тарифний геноцид, нестерпна корупція, захмарний індекс борщу, долар по 26, пенсія "а ну спробуй прожити хоча б місяць", війна на якій наживалися та не бажали закінчувати, але потім прийшов Зеленський і з кожним роком ставало все краще і краще, ну а зараз так взагалі все зашибісь.
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26.06.2024 15:17 Ответить
Так, це правда, все зашибісь, зашибісьше не буває
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26.06.2024 15:20 Ответить
До війни так вважали 65% а зараз 47%. Типа жить стало лучше, стало веселее? Яка там мавпа у вас робить подібні розрахунки
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26.06.2024 15:20 Ответить
"Є брехня, нагла брехня і статистика" Марк Твен
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26.06.2024 15:29 Ответить
Коли "караван лає, а собака йде" (с), то щось з державою дійсно не так...
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26.06.2024 15:20 Ответить
Натомість 33% опитаних українців вважають, що події в Україні розвиваються в правильному напрямку.

оця профанація, вказує на те, що україна важко невиліковно хвора.
хто, ****, ці 33%? судді, менти чиновники, та їхні родичи та кумов'я?
в якому, ****, правильному напрямку розвивається україна?
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26.06.2024 15:22 Ответить
Та не хвилюйтесь Ви так. Ту пралку під назвою центр разумкова давно саджати пора за видмивання й виведення коштів. Оті питання й цифри малює жОПа..ніхто нікого не опитує.
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26.06.2024 15:41 Ответить
це, як з серіалом чи кварталом 95.
ніхто "не дивився", але ж обрали, свою погибель.
так і тут, начебто ніхто не вірить. а дебілів, все більшає і більшає.
вже, про перемир'я заговорили. вже, і рускій язик, норм....
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26.06.2024 16:12 Ответить
В мене завжди було таке враження - що за толпу на концертах кварталу платять, а через серіали зомбують..бо то не юмор..
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26.06.2024 16:56 Ответить
Я не бачила більше і більше, люди вже проснулися!
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26.06.2024 21:43 Ответить
Це події винуваті! Не так розвиваються!
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26.06.2024 15:24 Ответить
Некорректная постановка вопроса-что именно идет к лучшему?У нас сейчас как бы две жизни.Первая-это война,вторая внутренняя и европейская политика.Про какую из них ставился вопрос?
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26.06.2024 15:25 Ответить
Довіряти опитуванням розумкова, себе обдуріти, ці опитування напевно на банковій проводять чи в МВС)))
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26.06.2024 15:25 Ответить
Абсолютнейшая брехня...Все кого я знаю или с кем общаюсь,%95 убеждены что подіїї розвиваются в неправильном направлении...практически во всем..
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26.06.2024 15:25 Ответить
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26.06.2024 15:26 Ответить
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26.06.2024 15:32 Ответить
судячи з того як зрозли цінники на будівельні матеріали, роботу і все що з повʼязане, вони ще хочуть накрасти на відбудові
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26.06.2024 15:38 Ответить
Вони всьому крадуть. Цінники на всьому зросли..
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26.06.2024 15:42 Ответить
Кінець війни буде можливий тільки після виборів
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26.06.2024 17:13 Ответить
ось для цього і не буде виборів!
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26.06.2024 21:41 Ответить
І де він знаходиться, цей центр розумкова? Жодного разу мене не опитував.
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26.06.2024 15:30 Ответить
Та Ви хоч одну опитану людину спробуйте найти))
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26.06.2024 15:43 Ответить
ооо...
знаю. у мене іноді, запитують, чи є гривня, чи п'ять, що б решту, рівно дати.
то, не те?
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26.06.2024 16:17 Ответить
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26.06.2024 16:51 Ответить
Ні, не те, центр розумкова решти не дає...
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26.06.2024 18:01 Ответить
Жодної не знаю!
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27.06.2024 10:07 Ответить
Життя наладюється?
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26.06.2024 15:30 Ответить
53% ще ні про що не здогадуються
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26.06.2024 15:44 Ответить
А я б нафуй послав соціологів Разумкова, як би мені задали це питання. Що таке «правильний напрямок»? Які критерії визначення для «правильного напрямку»? В різних регіонах країни у людей «правильні напрямки» можуть відрізнятися, їх може бути десяток, а можливих відповідей лише три.
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26.06.2024 15:45 Ответить
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26.06.2024 15:46 Ответить
Да, ладно! Хоть поржали, зная, что хуже чем в 2019 году уже не будет
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26.06.2024 15:46 Ответить
А 53% уже в "прєкрасном дальоко"?
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26.06.2024 15:55 Ответить
47% вважають, що події рухаються в неправильному напрямку, 56% продовжує вірити у головного водія в країні..
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26.06.2024 15:59 Ответить
Опрос жесть. Чем хуже тем лучше. Чисто кацапский менталитет.
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26.06.2024 16:01 Ответить
Какая разница,вы все президенты.
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26.06.2024 16:25 Ответить
Событие развиваются в полный анус.
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26.06.2024 16:34 Ответить
і знову центр разумкова) програмує мозги громадян-цікаво за чиї гроші)
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26.06.2024 18:46 Ответить
За гроші бюджету. ОПа ж замовник. Раніше писали й писали скільки бабла на них у бюджеті. Зараз мовчать.
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27.06.2024 11:38 Ответить
99 считают что полная жопа, а 1 процент барыжит,
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26.06.2024 19:06 Ответить
Ме ме ме ЗЕ зе зе начали чтото подозревать? 🤔😁😬🥶💩
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26.06.2024 19:59 Ответить
90% так думають, а 10%, це боти подоляка і Банкової!
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26.06.2024 21:39 Ответить
Такі опитування коштую двадцятку баксів. Десять по паперах, десять на кишеню.
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27.06.2024 01:10 Ответить
 
 