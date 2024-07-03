УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5082 відвідувача онлайн
Новини
2 758 28

Путін і Трамп не ведуть діалогу щодо України, - Пєсков

У Кремлі заявили, що Путін та Трамп не ведуть переговорів щодо України

Російський диктатор Володимир Путін не веде перемовин із 45-м президентом США Дональдом Трампом щодо миру в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив речник Дмитро Пєсков.

"Діалогу з Трампом на тему умов досягнення миру Росія не веде", - цитують його пропагандисти.

Нагадаємо, двоє ключових радників Дональда Трампа представили план припинення війни РФ в Україні, який отримав схвальну оцінку від колишнього президента США. Зазначається, що документ передбачає надання Україні військової допомоги лише тоді, якщо Київ вступить у мирні переговори з Москвою. Водночас США попередять Москву, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки України з боку Вашингтона.

У Білому домі заявили, що рішення про будь-які можливі переговори з РФ про завершення війни мають приймати Президент Зеленський і Україна.

За даними Politico, план Трампа щодо припинення війни в Україні може передбачати зобов’язання не розширювати НАТО на схід.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо у США буде "розумний президент", тоді Росія, Китай та КНДР перестануть бути ворогами, - Трамп

Автор: 

путін володимир (24103) росія (65994) США (23360) Трамп Дональд (6083)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
Значить ведуть, й активно.
показати весь коментар
03.07.2024 11:11 Відповісти
+7
Заяви ''йоршика'' треба сприймати до навпаки
показати весь коментар
03.07.2024 11:14 Відповісти
+7
Слишком много балаканья про переговоры.
По заглавной странице твитера можно определить нарратив московитской пропаганды. Обычно, заглавная страница пестрит рекламой крипты и твитами маска. Сейчас там стали появляться твиты аля "бедные украинцы страдают, воюют умирают, пока богатые отдыхают." То есть пропаганда московитов направлена на внутреннее противостояние. Прибавить к этому вездесущий вой про перемирие, визит ярого антиукраинца орбана в Киев и ситуация становиться ясна. Московиты хотят заморозки войны.
показати весь коментар
03.07.2024 11:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А нащо пусте в порожнє переливати якщо вже давно все порішали ..
показати весь коментар
03.07.2024 11:10 Відповісти
Схоже не "порішали" ще.
показати весь коментар
03.07.2024 11:12 Відповісти
Значить ведуть, й активно.
показати весь коментар
03.07.2024 11:11 Відповісти
точно... а то раз пєшков сказав, то будемо вірити. він же ще добавив - во імя отця сина святого духа амінь, мамой клянусь...
показати весь коментар
03.07.2024 14:23 Відповісти
Цього разу, до речі, рельєфний і з вусиками не обдурив - переговори ведуть зовсім інші люди
показати весь коментар
03.07.2024 11:11 Відповісти
показати весь коментар
03.07.2024 11:12 Відповісти
Заяви ''йоршика'' треба сприймати до навпаки
показати весь коментар
03.07.2024 11:14 Відповісти
все русня говоре то *******
показати весь коментар
03.07.2024 11:23 Відповісти
Трамп підр. Делегувати на вибори Бориса джонсонюка, або блінкена.
показати весь коментар
03.07.2024 11:26 Відповісти
Звісно не ведуть,як може кишеньковий пудель путіна вести розмови з хозяіном.
показати весь коментар
03.07.2024 11:26 Відповісти
Слишком много балаканья про переговоры.
По заглавной странице твитера можно определить нарратив московитской пропаганды. Обычно, заглавная страница пестрит рекламой крипты и твитами маска. Сейчас там стали появляться твиты аля "бедные украинцы страдают, воюют умирают, пока богатые отдыхают." То есть пропаганда московитов направлена на внутреннее противостояние. Прибавить к этому вездесущий вой про перемирие, визит ярого антиукраинца орбана в Киев и ситуация становиться ясна. Московиты хотят заморозки войны.
показати весь коментар
03.07.2024 11:33 Відповісти
Бідні українці ще по приколу живуть і дітей своїх привчають перед бандитами 🤡 кланятися ...яких вибрали
показати весь коментар
03.07.2024 12:21 Відповісти
"московиты хотят заморозки войны" щоб підготуватися, наклепати зброї, підремонтувати танків і через декілька років вдарити з подвійною силою
показати весь коментар
03.07.2024 12:30 Відповісти
У разі зупинки активної воєнної фази Україні потрібно ТЕРМІНОВО вступати до НАТО. Якщо ні то нелюди Рашисти прийдуть з війною , спочатку з середини руйнуватимуть за допомогою своїх агентів у владі а потім й "сво" знову почнуть це 100%.
показати весь коментар
03.07.2024 14:46 Відповісти
До "в'язниці народів" підкрадається триндець і вони це усвідомили ...
показати весь коментар
03.07.2024 15:24 Відповісти
показати весь коментар
03.07.2024 15:40 Відповісти
показати весь коментар
03.07.2024 15:44 Відповісти
показати весь коментар
03.07.2024 15:47 Відповісти
І від нас залежить, щоб такий розвиток подій став реальністю ...
показати весь коментар
03.07.2024 15:49 Відповісти
Путин и Трамп черти, они уже давно обо всём договорились.
показати весь коментар
03.07.2024 12:25 Відповісти
Значить ведуть.
показати весь коментар
03.07.2024 12:31 Відповісти
Конечно не ведут. Цель то у них одна - уничтожить Украину.
показати весь коментар
03.07.2024 12:51 Відповісти
вірити рашистським 3,14 здунам на кшталт "куйло" "піськов" "наришкін" і т.д і т.п все однощо самому собі брехати і самого себе обманювати .Заяви "трампона".котрі відповідають планам і куйла і піськова про розподіл України і неприйняття її в НАТО, вказують саме на інтенсивни гнилий базар по втіленню планів рашиста...
показати весь коментар
03.07.2024 13:30 Відповісти
Танцор Обама в 2012 сказав, при невиключеному мікрофоні, -виберуть мене вдруге, тоді все обсудимо . А біля нього тіж самі ошивались - Керрі, Салівен,Бернс....
показати весь коментар
03.07.2024 13:49 Відповісти
Це обама , чи путын сказав
показати весь коментар
03.07.2024 17:08 Відповісти
 
 