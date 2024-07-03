Путін і Трамп не ведуть діалогу щодо України, - Пєсков

Російський диктатор Володимир Путін не веде перемовин із 45-м президентом США Дональдом Трампом щодо миру в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив речник Дмитро Пєсков.

"Діалогу з Трампом на тему умов досягнення миру Росія не веде", - цитують його пропагандисти.

Нагадаємо, двоє ключових радників Дональда Трампа представили план припинення війни РФ в Україні, який отримав схвальну оцінку від колишнього президента США. Зазначається, що документ передбачає надання Україні військової допомоги лише тоді, якщо Київ вступить у мирні переговори з Москвою. Водночас США попередять Москву, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки України з боку Вашингтона.

У Білому домі заявили, що рішення про будь-які можливі переговори з РФ про завершення війни мають приймати Президент Зеленський і Україна.

За даними Politico, план Трампа щодо припинення війни в Україні може передбачати зобов’язання не розширювати НАТО на схід.

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