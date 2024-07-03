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У Чехії запустили виробництво розвідувальних та ударних дронів для України

У Чехії запустили серійне виробництво дронів для України

Компанія UAC запустила серійне виробництво розвідувальних БПЛА "Leleka-LR" та ударних "Булава" для української армії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Мілітарний.

UAC - філія приватної української компанії DeViRo, яка з 2014 року займається розробкою та виготовленням БПЛА.

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Серійне виробництво розгорнуто у чеському місті Колін. Планується постачання близько сотні розвідувальних та ударних БПЛА на рік.

На потужностях компанії наразі працює близько 80 працівників, переважно громадян України. Лише п’яту частину з усього персоналу складають чехи. У компанії розповідають, що з масштабуванням виробництва UAC розширюватиме нових працівників.

"Зараз доставка безпілотної техніки з Чехії в Україну є абсолютним пріоритетом. У майбутньому ми маємо намір отримати вирішальну частку центральноєвропейського ринку в категорії середніх безпілотників та постачати продукцію в збройні сили країн НАТО та інших держав", – розповів про бізнес-плани Штефан Фюле з керівництва UAC.

"У листопаді ми почали пробну експлуатацію, у квітні — серійне виробництво. Це буквально військове виробництво, наш ексклюзивний замовник – українська армія", – додав виконавчий директор компанії Павло Булант.

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Автор: 

Чехія (1653) дрони (4882)


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Топ коментарі
+12
Щира подяка чеським братам!! Разом знищимо моськовську орду!!))
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03.07.2024 11:57 Відповісти
+8
Ось реальний братній народ!
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03.07.2024 12:17 Відповісти
+7
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03.07.2024 12:09 Відповісти
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Щира подяка чеським братам!! Разом знищимо моськовську орду!!))
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03.07.2024 11:57 Відповісти
Дякую
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03.07.2024 11:58 Відповісти
от дурні....на асфальті більше можна вкрасти.....зелена кодла це розуміє...
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03.07.2024 12:06 Відповісти
ви не зрозуміли?
зе!шобла докерувалась, суки!
що що, а дрони ми самі в змозі робити і робимо це!
але ж, тцк, це, не влаштовує!
наших хлопців радіоінженерів у штурмовики, а дрони купуємо хер знає де.
економіка чехії зростає, а ми трамбуємо асфальт!
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03.07.2024 12:08 Відповісти
Завод под прикрытием НАТО, на заводе работают в основном украинцы. Отсутствие проблем с таможенными "приколами" и прочими "регулировщиками\советчиками". Но и тут зраду нашли.
Таким способом можно было бы свои крылатые ракеты собирать. Трубу со взрывчаткой и в Украине сделают, а вот систему наведения вполне можно было бы производить на таких заводах.
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03.07.2024 12:14 Відповісти
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03.07.2024 12:09 Відповісти
💓
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03.07.2024 12:18 Відповісти
Ось реальний братній народ!
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03.07.2024 12:17 Відповісти
правильно: українці-гречкосіїї й надалі сіятимуть ріпак й саджатимуть кукурузу, ну, іще асфальт кластимуть (та й то не факт - незабаром це робитимуть виключно такі любі зеленій швалі турки).
а розвинуті народи, як от чехи, робитимуть те, що й мають робити розвинуті народи - займатимуться високотехнологічним виробництвом. зелена шваль, я вас вітаю - це потужне досягнення, майже безпрецедентне ("майже" - тому що, правди ніде діти: 2016 року інший великий (й тричі непорочний!!) всебічно великий лідер майже планетарного масштабу так само масово закуповув сябровські "маз'и")!!
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03.07.2024 12:26 Відповісти
Альо, Ви чого всі розійшлися, читаємо уважно, мова йде про СОТНЮ дронів на рік,
Ціна питання.....
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03.07.2024 12:46 Відповісти
це явно помилка! 10 дронів на місяць будуть збирати 80 людей? скоріше 100 на місяць
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03.07.2024 12:52 Відповісти
Це 120 на рік
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04.07.2024 11:57 Відповісти
Чарівна новина! Виробника і місто вже назвали. Не соромьтеся, оприлюдинть адресу! Це так модно! Арахамія з Подаляком вбили людей на Яворівському полігоні, Берлінська - у Чернігові, Безугла намагалася вбили Содоля у шпиталі Дніпра. Теперь вот Бутусов допомогає. Боширов і Пертов, або їх друзі, швидко приїдуть.
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03.07.2024 12:48 Відповісти
ще адресу виробництва вкажіть
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03.07.2024 13:33 Відповісти
Мені не зрозуміло, навіщо доповідати в якому місті, це щоб краще шукати його, це підстава і допомога ворогам.
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03.07.2024 13:36 Відповісти
 
 