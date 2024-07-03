У Чехії запустили виробництво розвідувальних та ударних дронів для України
Компанія UAC запустила серійне виробництво розвідувальних БПЛА "Leleka-LR" та ударних "Булава" для української армії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Мілітарний.
UAC - філія приватної української компанії DeViRo, яка з 2014 року займається розробкою та виготовленням БПЛА.
Серійне виробництво розгорнуто у чеському місті Колін. Планується постачання близько сотні розвідувальних та ударних БПЛА на рік.
На потужностях компанії наразі працює близько 80 працівників, переважно громадян України. Лише п’яту частину з усього персоналу складають чехи. У компанії розповідають, що з масштабуванням виробництва UAC розширюватиме нових працівників.
"Зараз доставка безпілотної техніки з Чехії в Україну є абсолютним пріоритетом. У майбутньому ми маємо намір отримати вирішальну частку центральноєвропейського ринку в категорії середніх безпілотників та постачати продукцію в збройні сили країн НАТО та інших держав", – розповів про бізнес-плани Штефан Фюле з керівництва UAC.
"У листопаді ми почали пробну експлуатацію, у квітні — серійне виробництво. Це буквально військове виробництво, наш ексклюзивний замовник – українська армія", – додав виконавчий директор компанії Павло Булант.
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зе!шобла докерувалась, суки!
що що, а дрони ми самі в змозі робити і робимо це!
але ж, тцк, це, не влаштовує!
наших хлопців радіоінженерів у штурмовики, а дрони купуємо хер знає де.
економіка чехії зростає, а ми трамбуємо асфальт!
Таким способом можно было бы свои крылатые ракеты собирать. Трубу со взрывчаткой и в Украине сделают, а вот систему наведения вполне можно было бы производить на таких заводах.
а розвинуті народи, як от чехи, робитимуть те, що й мають робити розвинуті народи - займатимуться високотехнологічним виробництвом. зелена шваль, я вас вітаю - це потужне досягнення, майже безпрецедентне ("майже" - тому що, правди ніде діти: 2016 року інший великий (й тричі непорочний!!) всебічно великий лідер майже планетарного масштабу так само масово закуповув сябровські "маз'и")!!
Ціна питання.....