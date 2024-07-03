У Чехії запустили виробництво розвідувальних та ударних дронів для України

Компанія UAC запустила серійне виробництво розвідувальних БПЛА "Leleka-LR" та ударних "Булава" для української армії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Мілітарний.

UAC - філія приватної української компанії DeViRo, яка з 2014 року займається розробкою та виготовленням БПЛА.

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Серійне виробництво розгорнуто у чеському місті Колін. Планується постачання близько сотні розвідувальних та ударних БПЛА на рік.

На потужностях компанії наразі працює близько 80 працівників, переважно громадян України. Лише п’яту частину з усього персоналу складають чехи. У компанії розповідають, що з масштабуванням виробництва UAC розширюватиме нових працівників.

"Зараз доставка безпілотної техніки з Чехії в Україну є абсолютним пріоритетом. У майбутньому ми маємо намір отримати вирішальну частку центральноєвропейського ринку в категорії середніх безпілотників та постачати продукцію в збройні сили країн НАТО та інших держав", – розповів про бізнес-плани Штефан Фюле з керівництва UAC.

"У листопаді ми почали пробну експлуатацію, у квітні — серійне виробництво. Це буквально військове виробництво, наш ексклюзивний замовник – українська армія", – додав виконавчий директор компанії Павло Булант.

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