Україна та Чехія провели черговий раунд переговорів щодо безпекової угоди
Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква провів черговий раунд переговорів із чеською стороною щодо підписання двосторонньої безпекової угоди.
Про це повідомили в Офісі Президента, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, чеську делегацію очолив генеральний директор з питань безпеки та багатосторонніх відносин Міністерства закордонних справ Чеської Республіки Давид Конецький. Переговори відбулися за дорученням президента України та керівника Офісу Президента й на виконання Спільної декларації "Групи семи".
"Сторони відзначили суттєвий прогрес у підготовці проєкту майбутньої угоди, а також домовилися про подальші кроки щодо її фіналізації, аби лідери держав могли підписати документ найближчим часом", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше прем'єр Чехії Петр Фіала заявив, що двосторонню безпекову угоду із Україною підпишуть 18 липня 2024 року.
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в Україні є Міністерство Зовнішніх Справ ?
Якою статтею Конституції України ця Жопа проводить чергові раунди ?