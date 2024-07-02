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Україна та Чехія провели черговий раунд переговорів щодо безпекової угоди

Переговори України та Чехії щодо безпекової угоди

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква провів черговий раунд переговорів із чеською стороною щодо підписання двосторонньої безпекової угоди.

Про це повідомили в Офісі Президента, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, чеську делегацію очолив генеральний директор з питань безпеки та багатосторонніх відносин Міністерства закордонних справ Чеської Республіки Давид Конецький. Переговори відбулися за дорученням президента України та керівника Офісу Президента й на виконання Спільної декларації "Групи семи".

"Сторони відзначили суттєвий прогрес у підготовці проєкту майбутньої угоди, а також домовилися про подальші кроки щодо її фіналізації, аби лідери держав могли підписати документ найближчим часом", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безпекові угоди: Україна в наступні чотири роки отримуватиме $60 мільярдів щорічно

Нагадаємо, раніше прем'єр Чехії Петр Фіала заявив, що двосторонню безпекову угоду із Україною підпишуть 18 липня 2024 року.

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безпека (945) угода (684) Чехія (1653) Жовква Ігор (169)


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02.07.2024 17:37 Відповісти
Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква провів черговий раунд переговорів із чеською стороною щодо підписання двосторонньої безпекової угоди.

в Україні є Міністерство Зовнішніх Справ ?

Якою статтею Конституції України ця Жопа проводить чергові раунди ?
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02.07.2024 17:38 Відповісти
Ця угода без ратифікації парламентів обох країн (як і у випадку зі США і іншими угодами), цей документ рівносильний туалетному паперу, який нікого нічого не зобов'язує робити, але ж в марафоні такого не скажуть, бо це буде ІПСО...
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02.07.2024 17:39 Відповісти
Заступник завгоспа ОПи проводить переговори!!! А це за якими законами таке можливе?
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02.07.2024 18:10 Відповісти
Усі ці "безпекові" угоди нічого не варті, бо нікого ні до чого не зобов`язують. Це банальна метушня для імітації бурхливої діяльності. Такі справи є роботою для дипломатів, а не імітаторів.
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02.07.2024 18:55 Відповісти
А угода з Польщею так і зависла. Не хочуть поляки брати на себе зобов'язання не блокувати кордон з Україною.
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02.07.2024 20:07 Відповісти
 
 