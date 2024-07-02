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Украина и Чехия провели очередной раунд переговоров по соглашению о безопасности

Переговори України та Чехії щодо безпекової угоди

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква провел очередной раунд переговоров с чешской стороной о подписании двустороннего соглашения по безопасности.

Об этом сообщили в Офисе президента, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, чешскую делегацию возглавил генеральный директор по вопросам безопасности и многосторонних отношений Министерства иностранных дел Чешской Республики Давид Конецкий. Переговоры состоялись по поручению президента Украины и руководителя Офиса президента и во исполнение Совместной декларации "Группы семи".

"Стороны отметили существенный прогресс в подготовке проекта будущего соглашения, а также договорились о дальнейших шагах по его финализации, чтобы лидеры государств могли подписать документ в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соглашения по безопасности: Украина в следующие четыре года будет получать $60 миллиардов ежегодно

Напомним, ранее премьер Чехии Петр Фиала заявил, что двустороннее соглашение по безопасности с Украиной подпишут 18 июля 2024 года.

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02.07.2024 17:37 Ответить
Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква провів черговий раунд переговорів із чеською стороною щодо підписання двосторонньої безпекової угоди.

в Україні є Міністерство Зовнішніх Справ ?

Якою статтею Конституції України ця Жопа проводить чергові раунди ?
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02.07.2024 17:38 Ответить
Ця угода без ратифікації парламентів обох країн (як і у випадку зі США і іншими угодами), цей документ рівносильний туалетному паперу, який нікого нічого не зобов'язує робити, але ж в марафоні такого не скажуть, бо це буде ІПСО...
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02.07.2024 17:39 Ответить
Заступник завгоспа ОПи проводить переговори!!! А це за якими законами таке можливе?
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02.07.2024 18:10 Ответить
Усі ці "безпекові" угоди нічого не варті, бо нікого ні до чого не зобов`язують. Це банальна метушня для імітації бурхливої діяльності. Такі справи є роботою для дипломатів, а не імітаторів.
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02.07.2024 18:55 Ответить
А угода з Польщею так і зависла. Не хочуть поляки брати на себе зобов'язання не блокувати кордон з Україною.
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02.07.2024 20:07 Ответить
 
 