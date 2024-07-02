Украина и Чехия провели очередной раунд переговоров по соглашению о безопасности

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква провел очередной раунд переговоров с чешской стороной о подписании двустороннего соглашения по безопасности.

Об этом сообщили в Офисе президента, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, чешскую делегацию возглавил генеральный директор по вопросам безопасности и многосторонних отношений Министерства иностранных дел Чешской Республики Давид Конецкий. Переговоры состоялись по поручению президента Украины и руководителя Офиса президента и во исполнение Совместной декларации "Группы семи".

"Стороны отметили существенный прогресс в подготовке проекта будущего соглашения, а также договорились о дальнейших шагах по его финализации, чтобы лидеры государств могли подписать документ в ближайшее время", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее премьер Чехии Петр Фиала заявил, что двустороннее соглашение по безопасности с Украиной подпишут 18 июля 2024 года.