Україна та Норвегія продовжили "транспортний безвіз" до 30 вересня

Країни погодили можливість продовження двосторонніх та транзитних перевезень між Україною та Норвегією без дозволів до 30 вересня 2024 року.

Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури та Міністерство транспорту Норвегії погодили можливість продовження виконання двосторонніх та транзитних перевезень між країнами без дозволів до 30 вересня 2024 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у серпні 2024 року відбудеться засідання профільної комісії, за результатами якого очікується подальше продовження "транспортного безвізу" з Норвегією.

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Лібералізація вантажних перевезень можлива для транспортних засобів стандарту екологічності Євро-5 та вище. Під час виконання перевезень на борту вантажівки водії повинні мати сертифікат, що підтверджує екологічний клас транспортного засобу.

Наразі перевізникам доступний "транспортний безвіз" із 37 державами, включно із країнами Євросоюзу.

За останній рік, окрім Норвегії, Україні вдалось домовитись про лібералізацію вантажних перевезень ще з Північною Македонією, Туреччиною, Молдовою, Грузією та Чорногорією.

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